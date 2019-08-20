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 Події, Фоторепортаж
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 Правоохоронці зі складу ОС вилучили на Луганщині 50 тис. тонн вугілля, завезеного з РФ за підробленими документами. ФОТОрепортаж

У Луганській області правоохоронці зі складу Об'єднаних сил вилучили 50 тис. тонн вугілля вартістю 25 млн грн, завезеного з Росії за підробленими документами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС на своїй сторінці у Facebook.

"Співробітниками управління оперативного забезпечення, які включені до складу Об’єднаних сил спільно зі співробітниками ГУ ДФС у Луганській області, під час оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом приховування у податковій звітності та бухгалтерському обліку операцій по реалізації вугілля, ввезеного на митну територію України за підробленими документами з реквізитами суб’єктів господарювання Російської Федерації, було проведено обшук земельної ділянки на території Луганської області, в результаті чого з незаконного обігу було вилучено вугільну масу об’ємом 50 тис. тонн орієнтовною вартістю 25 млн грн, за документами походження, що мають ознаки підробки", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зі складу ОС вилучили на Луганщині 50 тис. тонн вугілля, завезеного з РФ за підробленими документами 01

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Також повідомляється, що під час проведення планових заходів виявлено та припинено факт реалізації пального - дизельне паливо, газ скраплений, бензин - без відповідної ліцензії на цей вид діяльності.

Правоохоронці зі складу ОС вилучили на Луганщині 50 тис. тонн вугілля, завезеного з РФ за підробленими документами 02

"Встановлено, що за адресою Донецька область, Великоновосілківський район, с. Старомлинівка громадянкою Ш. в порушення порядку норм чинного законодавства здійснюється роздрібна торгівля пальним та скрапленим газом без відповідної ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вугілля з окупованого Донбасу в Польщі не використовується, його закуповує Німеччина, - заступник міністра енергії Польщі Тобішовський

Правоохоронці зі складу ОС вилучили на Луганщині 50 тис. тонн вугілля, завезеного з РФ за підробленими документами 03 

Фото: пресцентр ОС/Facebook

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено:
• пальне (бензин марки А-92, А-95, ДП та скраплений газ) у кількості
2087 л орієнтовною вартістю 56,3 тис. грн;
• 2 автозаправні комплекси орієнтовною вартістю 800 тис. грн.

Загалом вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 856,3 тис. грн.

Стосовно гр. Ш. складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Правоохоронці зі складу ОС вилучили на Луганщині 50 тис. тонн вугілля, завезеного з РФ за підробленими документами 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143716
 
 
 Топ коментарі
 
Выгнали соевого мародера сепарсокого и начали наводить порядок Правоохранители из состава ОС изъяли на Луганщине 50 тыс. тонн угля, завезенного из РФ по поддельным документам - Цензор.НЕТ 5142
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На вроттердам+ посягнули! Накануне зимы все энергогенерирующие компании принадлежащие Ахметову будут саботировать генерацию этого тепла под разными предлогами, в том числе и якобы из-за нехватки топлива, чтобы вызвать у населения недовольство новой властью. Хорошо было двум олигархам - Ахметову и Порошенко в одной упряжке. Сейчас оба будут брыкаться.
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Питання,як 800 вагонів перетнули кордон,і хто їх пропустив?
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Кацапу даш під зад так щоб вилетів у двері, але він лізе у вікно. ☹️
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бо ворога необхідно нищити , а не "давати під зад " чи ще куди .Коли вже до вас дійде...
Нехай спробує мертвим і пошматованим залізти кудись.
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как точно ты охарактеризовал поведение Порошенко когда он выборы проиграл Правоохоронці зі складу ОС вилучили на Луганщині 50 тис. тонн вугілля, завезеного з РФ за підробленими документами - Цензор.НЕТ 1308
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Выгнали соевого мародера сепарсокого и начали наводить порядок
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На вроттердам+ посягнули! Накануне зимы все энергогенерирующие компании принадлежащие Ахметову будут саботировать генерацию этого тепла под разными предлогами, в том числе и якобы из-за нехватки топлива, чтобы вызвать у населения недовольство новой властью. Хорошо было двум олигархам - Ахметову и Порошенко в одной упряжке. Сейчас оба будут брыкаться.
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Немало. 50 тыс тонн это два балкера типа Хэнди-Сайз или около 800 вагонов. Таки немало...
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Питання,як 800 вагонів перетнули кордон,і хто їх пропустив?
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скільки часу тривав злочин і хто покривав із високих чинів ?
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Вот именно! Это- более 10 километров, если брать в длину. Понятно, что разбиты эти километры по-эшелонно. Но! Не заметить таки трудновато.
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У каждого порохобота такой должен стоять или висеть. Если это не фотошоп - то хорошая фотография получилась. Здесь он искренний.
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это он путину подмигивает,типа все идет по вашему плану владим владимирыч? Правоохоронці зі складу ОС вилучили на Луганщині 50 тис. тонн вугілля, завезеного з РФ за підробленими документами - Цензор.НЕТ 2101
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Так что ********* на Донбасс уже уголь завозят, а где же их уголь, ничего не понятно?
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