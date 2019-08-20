 Правоохоронці зі складу ОС вилучили на Луганщині 50 тис. тонн вугілля, завезеного з РФ за підробленими документами. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС на своїй сторінці у Facebook.

"Співробітниками управління оперативного забезпечення, які включені до складу Об’єднаних сил спільно зі співробітниками ГУ ДФС у Луганській області, під час оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом приховування у податковій звітності та бухгалтерському обліку операцій по реалізації вугілля, ввезеного на митну територію України за підробленими документами з реквізитами суб’єктів господарювання Російської Федерації, було проведено обшук земельної ділянки на території Луганської області, в результаті чого з незаконного обігу було вилучено вугільну масу об’ємом 50 тис. тонн орієнтовною вартістю 25 млн грн, за документами походження, що мають ознаки підробки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Також повідомляється, що під час проведення планових заходів виявлено та припинено факт реалізації пального - дизельне паливо, газ скраплений, бензин - без відповідної ліцензії на цей вид діяльності.

"Встановлено, що за адресою Донецька область, Великоновосілківський район, с. Старомлинівка громадянкою Ш. в порушення порядку норм чинного законодавства здійснюється роздрібна торгівля пальним та скрапленим газом без відповідної ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню", - йдеться в повідомленні.

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Фото: пресцентр ОС/Facebook

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено:

• пальне (бензин марки А-92, А-95, ДП та скраплений газ) у кількості

2087 л орієнтовною вартістю 56,3 тис. грн;

• 2 автозаправні комплекси орієнтовною вартістю 800 тис. грн.

Загалом вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 856,3 тис. грн.

Стосовно гр. Ш. складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП.