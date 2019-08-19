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 Події
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 Співробітник поліції і 7-річна дівчинка загинули під час ДТП на Київщині. ФОТОрепортаж

У понеділок, 19 серпня, на трасі Київ-Суми поблизу Гоголева зіткнулися Audi і Chevrolet.

"За попередніми даними, 37-річна мешканка Києва за кермом позашляховика Audi значно перевищила допустиму швидкість руху і не надала перевагу в русі легковику Chevrolet, який рухався головною дорогою", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби Нацполіції Київщини.

У результаті зіткнення водій легковика загинув на місці події. "Ним виявився працівник поліції Вишгородського району. Крім нього в машині був пасажир і двоє його дітей. На жаль, його 7-річна дочка від травм загинула. Чоловіка з сином у важкому стані доставлено в лікарню. Зате водій Audi пошкоджень не зазнав", - йдеться в повідомленні.

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Вирішується питання про затримання киянки в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, а також про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Співробітник поліції і 7-річна дівчинка загинули під час ДТП на Київщині 01

Співробітник поліції і 7-річна дівчинка загинули під час ДТП на Київщині 02
Співробітник поліції і 7-річна дівчинка загинули під час ДТП на Київщині 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143699
 
 
 Топ коментарі
 
37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi...

не больной - больная!!!
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Посадить ее на 20 лет за двойное убийство, без права на УДО, и забрать права навсегда!
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190 на спидометре вообще-то. И это она наверняка еще и тормозила пред столкновением, а значит было далеко за 200.
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ангел хранитель , на такой скорости , не успевает..........
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да с этой падалью всё норм, но два человека убила.... машину новую купит, не проблема, и дальше продолжит.
О наказании понятно и говорить не приходится.
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190 на спидометре вообще-то. И это она наверняка еще и тормозила пред столкновением, а значит было далеко за 200.
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37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi...

не больной - больная!!!
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Там населений пункт здається.По правилах швидкість мала бути 50 км\год. Для кого ужесточили правила???
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Посадить ее на 20 лет за двойное убийство, без права на УДО, и забрать права навсегда!
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Еврей, начальник сайта, пытается убедить нас, что смерти на фронте после Зе!перемирия - пустяк, на дорогах дольше гибнет в разы!
Согласен.
Но почему тогда 5, 4, 3, 2, 1 год назад было наоборот?
Потому что тогда преЗэдентом был не еврей?
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жагун, якого біса ти лізеш сюди зі своєю політикою? Тобі мало тем?
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По такой дороге убитой , если судить по фото, и лететь 200 км это ппц... курица поклёванная.
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судячи по фотці вона по грунтовці 200км фігачила чи що?
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190 !!!! ахренеть !!!! люди вы ТУЗЕМЦЫ , а не европейцы !!!! только ВЕНДЕТТА остановит БЕЗПРЕДЕЛ ((((
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Всего два раза в жизни я выдавливал 200 км/ч. Оба раза- на идеальной тогда трассе Киев- Полтава. В первый раз люк забыл задраить на "Хонде", а когда рев ветерка перекрыл "Раммштайн", уже оторвать руки от руля было никак. Считаю себя, в той ситуации. когда завязался наперегонки с "Ниссаном- максима"- полным придурком. А второй раз- хоть причина была веская, я опаздывал, по серьёзному поводу. Но, один хрен- придурок. А тетя вона как... в населенном пункте. Тётя- умная.
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...а я ВЫДАВЛИВАЛ 200 на "кукурузнике" при старте , а на ТАЗИКЕ только 170 и только 6 секунд !!!!
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мразота чортова!!
Вважають себе "богами" та "бахінями" на дорозі. І ця тварина вижила, а дитинки й чоловіка немає.((
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Зайцеву посадили с горем пополам... а с этой как будет?
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