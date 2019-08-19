 Співробітник поліції і 7-річна дівчинка загинули під час ДТП на Київщині. ФОТОрепортаж

"За попередніми даними, 37-річна мешканка Києва за кермом позашляховика Audi значно перевищила допустиму швидкість руху і не надала перевагу в русі легковику Chevrolet, який рухався головною дорогою", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби Нацполіції Київщини.
У результаті зіткнення водій легковика загинув на місці події. "Ним виявився працівник поліції Вишгородського району. Крім нього в машині був пасажир і двоє його дітей. На жаль, його 7-річна дочка від травм загинула. Чоловіка з сином у важкому стані доставлено в лікарню. Зате водій Audi пошкоджень не зазнав", - йдеться в повідомленні.
Вирішується питання про затримання киянки в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, а також про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
О наказании понятно и говорить не приходится.
не больной - больная!!!
Согласен.
Но почему тогда 5, 4, 3, 2, 1 год назад было наоборот?
Потому что тогда преЗэдентом был не еврей?
Вважають себе "богами" та "бахінями" на дорозі. І ця тварина вижила, а дитинки й чоловіка немає.((