 Два підпільні цехи з виготовлення фальсифікованого спирту й алкоголю ліквідовано на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України була встановлена ​​група місцевих жителів, які в місцях проживання організували два підпільні цехи, в яких виготовляли фальсифікований спирт і алкогольні напої.

При цьому обладнання для виробництва спирту, виготовлене одним із зловмисників, дозволяло в умовах підпільного цеху отримувати контрафактну продукцію, в якій об'ємна частка спирту становила 93-95%.

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Надалі готовий фальсифікат фігуранти реалізовували кінцевим споживачам через власний торговий об'єкт.

На підставі постанов суду проведено обшуки в місцях виробництва і реалізації фальсифікату, а також в автомобілях, які використовувалися в злочинній діяльності. За результатами обшуків припинено діяльність 2 підпільних цехів та вилучено з незаконного обігу 1 тис. 920 літрів горілчаних виробів (коньяки, настоянки, горілка), 10 тис. 120 літрів спиртовмісної рідини-сировини (купажу), з вмістом спирту 15-25 об'ємних одиниць, 740 літрів спирту у пластиковій тарі (бочки, каністри), 5 пристроїв (установок) для незаконного виготовлення ЛГВ і спирту шляхом перегонки (ректифікації) спиртовмісної рідини, пластикову тару, корки, смакові есенції, спиртометри, шланги, фільтри, лійки, гідронасоси, клейкі стрічки, поліетиленові плівки й автомобіль, яким перевозили товар.

Загальна вартість вилучених з незаконного обігу ТМЦ становить майже 2,5 млн грн, в т.ч. підакцизних товарів - 1 млн 960 тис. грн.























Продолжается следствие.