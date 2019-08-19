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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:освіта (609) фінанси (53) Гройсман (3560)

 "За кілька років у нову українську школу було вкладено понад 7 мільярдів", - Гройсман. ФОТОрепортаж

За останні роки в оновлення освіти в Україні було вкладено понад 7 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи конференцію "Нова українська школа: виклики і перспективи освітньої реформи".

"За декілька років у нову українську школу було вкладено понад 7 мільярдів гривень. Через державний фонд регіонального розвитку, через субвенції соціально-економічного розвитку у нас постали сотні і тисячі модернізованих, реконструйованих або побудованих садочків та шкіл. Ми маємо зробити так, щоб єдиний освітній простір був сформований. Розв'язання проблем у освітній галузі мають стати чітким пріоритетом на новий політичний період, наступні 5 років. Дуже важливо не зупинятися і продовжувати все те, що вже було зроблено", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що за стандартами Нової української школи (НУШ) в цьому навчальному році навчатиметься 1 млн дітей.

Також він сказав, що з наступного року в Україні буде запроваджено нову систему оплати праці педагогів, тому розмір вчительських зарплат зросте від 20 до 70%.

Також читайте: На реформу профосвіти в Україні буде виділено 58 млн євро, - Мінгареллі

За кілька років у нову українську школу було вкладено понад 7 мільярдів, - Гройсман 01
За кілька років у нову українську школу було вкладено понад 7 мільярдів, - Гройсман 02
За кілька років у нову українську школу було вкладено понад 7 мільярдів, - Гройсман 03
За кілька років у нову українську школу було вкладено понад 7 мільярдів, - Гройсман 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143589
 
 
 Топ коментарі
 
Это как и с дорогами. Результата нет - иди нахер.
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что значит иди ...? нетушки! хотелось бы видеть КУДА эти деньги пошли, в разрезе- куда, сколько, на что и тд.
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Это как и с дорогами. Результата нет - иди нахер.
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Ага, оно вложило, а на местах себе в карманы поразкладывали и ему немного перепало. До сих пор есть школы с туалетами на улице, полуразвалюхи и детей кормят некачественными продуктами, никто поставщиков не проверяет, Гройсман вообще все проверки поотменял, гадость такая.
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что значит иди ...? нетушки! хотелось бы видеть КУДА эти деньги пошли, в разрезе- куда, сколько, на что и тд.
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"хройсман только вышел, шоб поехать в херсон за арбузом" - о мог быть заголовок!! )))
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это чучело только ахметову, только за счет одного указа "вложило" около 2 миллиардов в год.
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Кругом одни евреи,мы точно в Украине?чи я щось проспав?
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Гройсман это жид фашистский, на гиляку суку.
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Какое враньё! Как и раньше, всё в школах делается за счёт родителей. Абсолно всё! Просто до последнего гвоздя.
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не знаю,кто и вочто вложил,но в Одессе в 111-й школе все сдерают с родителей.В начальных классах собирают по 300гр в месяц с каждого ученика,типа на хознужды.И при поступлению в школу взнос 3000гр.И в течении года еще собирают на всякую х....
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Гройсман конечно мутак но не настолько как пишут о нём в комментах!!!!Во первых он сам от себя ,просто так никому не раздаёт деньги!!!..ибо госбюджет формирует и распределяет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Верховная рада!!!И во вторых,если в школах получивших субвенцию, что то не делается...то за это надо бить морду директору школы и местной власти!!!!!!!А не лить грязь на "старшего официанта" Гройсмана!!!
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