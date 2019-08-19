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 Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі. ФОТОрепортаж

Виступ українського льотчика Юрія Булавки на бойовому винищувачі Су-27 визнали найкращим пілотажем на авіапоказі в польському місті Гдиня.

Про це повідомляє у Facebook повітряне командування "Центр", інформує Цензор.НЕТ.

"Демонстраційний виступ українського льотчика підполковника Юрія Булавки на бойовому винищувачі Су-27 у польському місті Гдиня, на авіашоу Gdynia Aerobaltik 2019 - визнаний найкращим пілотажем", - зазначено в повідомленні.

Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 01Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 02Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 03

Зазначається, що пілот першого класу Булавка в 15-хвилинному показі вразив глядачів виучкою, продемонструвавши фігури найвищого пілотажу і маневреність бойового винищувача. Виступ українського льотчика публіка супроводжувала гучними оплесками.

Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 04Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 05

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Це вже друга поспіль перемога Булавки - в міжнародному авіапоказі Royal International Air Tattoo, який відбувався в липні в місті Фейрфорд (Велика Британія) на бойовому літаку-винищувачі Су-27 він показав найкращий сольний пілотаж.

Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 06

Підполковник 831-ї бригади тактичної авіації, що базується в Миргороді на Полтавщині, Юрій Булавка - учень багаторазового переможця авіашоу в Європі полковника запасу Олександра Оксанченка.

Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 07
Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143584
 
   
 Топ коментарі
 
Булавке-здоровья и долгой успешной службы на благо Украины!
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Молодец, наши летчики лучшие, но мне эти авиашоу не нравятся из-за частых трагедий на них, вспомнила в западной Украине трагедию с гибелью массы людей. Не стоит брать участие в этих шоу.
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Жалко, потому что если бы мне , то меньше было бы трагедий.
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да вам дай волю, вы и автомобили запретите, как самый опасный вид транспорта в мире )))
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та то в кацапии уже не помнят где именно) главное что, "в западной Украине")..
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Да куда там! Жить тоже трагично - все умрем.
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Не интересует. Высший пилотаж должна показать команда Зеленского. В политике. Это главное. Иначе все полеты закончаться. И плавания.
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Нет уж, не надо никакого высшего пилотажа,пусть и не влетают даже, посидят немножко в самолете в удобных креслах и достаточно. по крайней мере самолет будет цел и себе не навредят
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Булавке-здоровья и долгой успешной службы на благо Украины!
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Он не мог быть не лучшим. Там был только один самолёт такого класса. Зайдите на официальный сайт мероприятия и почитайте программу шоу. И если сравнивать формацию АН - 2 или высший пилотаж на СУ - 31 с мощью СУ - 27 - то понятно, что полёты этого мощного самолёта будут самыми зрелищными, самыми громкими, самыми впечатляющими. Чтобы было понятно, представьте шоу на скутерах и мопедах, а потом приедет такой Honda CBR 1100XX Blackbird. Конечно все окуеют...
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