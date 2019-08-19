 Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Під час зустрічі сторони обговорили досягнення оборонної реформи Україна і необхідність подальшого розвитку і реформування оборонного відомства і Збройних Сил для досягнення сумісності з НАТО.

Міністр оборони зазначив, що багато зроблено за останні роки, з огляду на відкриту збройну агресію Російської Федерації на Сході країни.

"Потрібно далі розвивати сектор безпеки та оборони, правильно оцінювати існуючі загрози та власні спроможності. Висловлюю слова вдячності стратегічним радникам за послідовну та ефективну співпрацю у реформуванні оборонного відомства, а також за підтримку України у нелегкі часи для нашої країни," - зазначив Полторак.

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Фото: пресслужба Міноборони