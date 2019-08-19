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 Політика України, Фоторепортаж
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 Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 серпня, міністр оборони України Степан Полторак разом із начальником Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком провели зустріч зі стратегічними радниками високого рівня від держав-членів НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Під час зустрічі сторони обговорили досягнення оборонної реформи Україна і необхідність подальшого розвитку і реформування оборонного відомства і Збройних Сил для досягнення сумісності з НАТО.

Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України 01

Міністр оборони зазначив, що багато зроблено за останні роки, з огляду на відкриту збройну агресію Російської Федерації на Сході країни.

"Потрібно далі розвивати сектор безпеки та оборони, правильно оцінювати існуючі загрози та власні спроможності. Висловлюю слова вдячності стратегічним радникам за послідовну та ефективну співпрацю у реформуванні оборонного відомства, а також за підтримку України у нелегкі часи для нашої країни," - зазначив Полторак.

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Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України 02
Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України 03
Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України 04
Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України 05
Фото: пресслужба Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143570
 
   
 Топ коментарі
 
а шо там опсуждати? вся реформа в двух словах: пєрєстать стрилять
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а шо там опсуждати? вся реформа в двух словах: пєрєстать стрилять
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+ подразумевается: "бабы еще нарожают". ((((((((((
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То хомчак- іловайський так і зазначить, чи буде хвалитися чужими здобутками? І до речі... Що там зі свинарчуками? Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України - Цензор.НЕТ 8615 Звинувачення зняті?
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Напевно обговорювали тенісні ракетки. Бо при "перемир'ї" лише так можна відповідь сепаратистами дати - відбити те, що летить у наших.
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Метания ЗЕ по поводу Парада

1. Сначала плохой Порошенко устраивает парад за «...300 млн гривен».
2. Потом мы отменяем плохой парад Порошенко и обещаем раздать эти деньги на премии военным.
3. Потом мы отменяем парад.
4. Потом мы восстанавливаем парад, но он как бы не «парад», а марш.
5. Потом мы вставляем в марш «ветеранов».
6. Потом мы назначаем «ветеранами» действующих военнослужащих.
7. Потом действующих военнослужащих привозим на территорию НТКУ «Антонов» - традиционное место подготовки парадов при проклятых попередниках.
8. Потом военнослужащие, под руководством клипмейкера и режиссера, которому заглядывают в рот генералы и полковники (наша каста, наша гордость!), начинают репетировать то, чем мучал «бедных военнослужащих» скверный режим Порошенко - движение парадными коробками, вместо «просто, по-человечески, пройти». Т.е. чистый парад, но как бы не парад, марш.
9. Потом выясняется, что плохой парад Порошенко стоил 31 млн., а не 300 млн.
10. Потом выяснятся, что обещанных президентом премий военнослужащим не будет.

У меня два проверочных вопроса:

1. Как Вы думаете, уважаемый соотечественник, есть ли у этих людей стратегическое мышление?..
2. Как Вы думаете, будут ли иные вопросы, как-то: урегулирование на Донбассе, реформа экономики и децентрализация решать в ином стиле, нежели организация парада?..

Пардон, марша.

Олексій Арестович
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Такиую встречу лучше провести на полигоне , с показательньім испьітательньім пуском новой ракетьі средней дальности. Имхо
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в смысле.....!!!!???? я думал армия разворовывается... а она оказывается реформировалась...
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