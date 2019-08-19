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 Викладача Харківського інституту танкових військ викрили в любові до "русского мира". ФОТО

Полковник запасу, викладач кафедри тактико-спеціальних дисциплін Харківського інституту танкових військ Геннадій Бондарев є затятим прихильником "русского мира" і прославляє терориста Гіві.

З такими обвинуваченнями проти Бондарева виступили автори сторінки "Зрадники військової присяги ХІТВ" в Facebook, інформує Цензор.НЕТ. Вони виявили акаунт Бондарева в "Одноклассниках" і опублікували скриншоти його лайків і репоста.

"Людина яка навчає офіцерів ЗС України, викладає у військовому виші, протягом 5 років має стійку антиукраїнську позицію, є ярим прихильником "русского мира", анексії Криму, захоплюється російськими військовими та представниками терористичних організацій "ЛДНР", сумує за загиблими бойовиками та російськими окупантами, підтримує знищення територіальної цілісності та посягання на недоторканість України, одним словом всі роки працює на інформаційну складову російських окупантів у соціальній мережі "Одноклассники" та поширює ці матеріали", - пишуть автори сторінки.

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Автори сторінки закликають керівництво Харківського інституту танкових військ в особі полковника Олександра Серпухова і вченої ради зробити висновки із зазначених фактів.

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"З легендарного Харківського танкового був випущений не один Герой України, сотні орденоносців та офіцерів, відзначених Державними нагородами, десятки офіцерів віддали свої життя за Україну і сподіваємося, що ми не дамо спаплюжити їхні Героїчні вчинки одним з випадків звичайного малороса, або прихильника ворогів", - додали автори сторінки.

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Викладача Харківського інституту танкових військ викрили в любові до русского мира 07

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Викладача Харківського інституту танкових військ викрили в любові до русского мира 08
Викладача Харківського інституту танкових військ викрили в любові до русского мира 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143566
 
   
 Топ коментарі
 
А вата, тут 5 років, пінилася, «Турчинов здав Крим ! Порошенко здав Донбасс !»
От такі ІУДИ - палковніки і здавали....І скільки ще, таких гнид «палковніков» дрочать на рашку і хуйла...
Перед строєм курсантів зірвати погони з цієї ІУДИ ЗАПАСУ, перевдягнути у робу гавнососа, і ногою під сраку, з училища, пенсії, на «родіну» !
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отправте его в рашу пусть там ее любит
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През, позвони Баканову на счет этого "чорта".
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Полковник запаса, преподаватель кафедры тактико-специальных дисциплин Харьковского института танковых войск Геннадий Бондарев является ярым сторонником "русского мира" и прославляет террориста Гиви, ... Преподавателя Харьковского института танковых войск уличили в любви к "русскому миру" - Цензор.НЕТ 4003 Гиви на параде и на броне смотрелся эффектно.,потом можно было видеть на Красной площади много российских детей ,которые гуляли с танковыми башнями на голове Преподавателя Харьковского института танковых войск уличили в любви к "русскому миру" - Цензор.НЕТ 1700 Источник: https://censor.net.ua/p3143566
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отправте его в рашу пусть там ее любит
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Харьков ладно.
Все же "первая столица".
А в Киеве откуда такой мусор?
Это потомки Муравьева расстреливавшего киевлян?
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Створити аккаунт може будь-хто і на будь-кого.
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Дивіться дати. Аккаунт активний щонайменше останні 4 роки. Був би він фейковим, студенти давно вже прознали б про це.
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Чому ж ніхто не піднімав цього питання протягом чотирьох років?
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А це вже питання до компетентних органів. Може цей кізіл і так на гачку у СБУ? Ми ж не знаємо. До речі, обізнаність наших спецслужб щодо агентури в Україні мене приємно здивувала. Не можу писати про конкретні приклади, проте відомо їм багато.
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Понимаешь, кк тебе проще, объяснить... Есть гнилое мясо... вокруг него роятся "мясные " мухи... А есть такая муха - "ктырь". Она охотится на этих мух... Этот "препод" - "гнилое мясо", вокруг которого роятся "русскомирские мухи"... СБУ - "ктыри...
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Потому наверное , что никто этого не знал . Теперь вот всё выяснилось . Таких скрытых сепаров , в Украине , ещё тысячи. Понадобится ещё уйма времени , чтобы всех их - "вывести на чистую воду" . Преподавателя Харьковского института танковых войск уличили в любви к "русскому миру" - Цензор.НЕТ 9612 .
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Зе! Ану уволь его быринько, как других увольнял!
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Підтримую парашоботів: це Зе винен, що така падаль 5 років в українському ввнз шкодить.
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А вата, тут 5 років, пінилася, «Турчинов здав Крим ! Порошенко здав Донбасс !»
От такі ІУДИ - палковніки і здавали....І скільки ще, таких гнид «палковніков» дрочать на рашку і *****...
Перед строєм курсантів зірвати погони з цієї ІУДИ ЗАПАСУ, перевдягнути у робу гавнососа, і ногою під сраку, з училища, пенсії, на «родіну» !
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а куди петя дивився? чи замість нього коломойський з корбаном керували Викладача Харківського інституту танкових військ викрили в любові до "русского мира" - Цензор.НЕТ 4083
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О, блин, и сюда Петю приплели. Петя тебе жопу должен подтирать и с ложки кормить?
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И этот урод учит наших будущих офицеров!?
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Та й не один...
Скільки у нас дійсно бойових офіцерів, що пройшли АТО і довели свою відданість Україні в боях з русскіми оккупантами...
Так ні, не найшли краще, як знайти старпера україноненависника...
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Урод?! А руководство Училища не было в курсе симпатий своего препода? Там вся верхушка гнилая! Все всё знали и разделяли взгляды ублюдка. Всех гнать метлой!!! У нас 5 лет война а мы все думаем - стучать на сепара-соседа или нет?! Интересно сколько часов проходил бы свободно харьковский препод во Вторую мировую открыто поддерживающий Гитлера?!
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о...как!
вот вам и информационная война... нет слов!
а оценку его суждений все же дать следует...есть же в Харькове... СБУ...или там такие же???
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оценку надо дать тем, кто позволяет умственно неполноценным,
склонным к тому же к нацизму - преподавать нашим студентам.
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хз конечно, но такие вещи без проверки от правоохранителей лучше не публиковать. непонятная фб-страничка конкретного института созданная неделю назад опубликовала такую информацию. очень похоже на студентов, которые обидились на препода и решили сделать вброс
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Видимо и среди служащих СБУ есть сотрудники, с такими же "уподобаннями".
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Необходимо полное омолаживание всех структур. Совок вдалбливали населению СССР основательно, особенно военным. Этому старперу не место в военном вузе. Пусть своей старухе рассказывает басни о великом Ху.
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Тьфу, а что ждать от вояки из советской армии? Нужно было отправить на пенсию и поставить людей молодых с патриотической позицией и опытом, участников войны. А не этого поклонника немытого "капрала Сластики".
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Екран аж вкрився шаром вати і замироточив настоянкою глоду.
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Ви вже подивились чат Полтави з Марійкою Мадзігон?
Її питання до козлолупого : «А чим у вас камера заляпана?»
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Будь ласка, заслання ( Викладача Харківського інституту танкових військ викрили в любові до "русского мира" - Цензор.НЕТ 1295 ) на чат в студію.
Яніночка Соколова та Марійка Мадзігон - дві найгарніші дівчинки-блогерки 😍😍😍
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А яку конкретну статтю і якого закону він порушив???
Де написано що заборонено "лайкати" в інтернеті чи висловлювати комусь свою прихильність або антипатію? А закликів до сепаратизму чи зміни державних кордонів України я щось там не помітив.
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/////
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в Донецкой области Украины в августе 2014 года, пишет The Guardian.

https://youtu.be/AYh5RsaRznA

Эти доказательства будут приложены к делу, которое будет рассматриваться Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
"Поскольку Россия отрицает любую причастность, ключевой задачей в ходе судебных дел является установление ответственности Москвы, не вызывающее сомнений. По этой причине Европейский центр защиты прав человека (European Human Rights Advocacy Centre), который помогает заявителям подать иск, поручил Forensic Architecture собрать убедительные доказательства причастности России к боям под Иловайском"....
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Доки Україна не ратифікує Римський статут ніякі серйозні міжнародні суди не будуть займатись її питаннями.
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ну и Бог, а так же неравнодушные люди - в помощь!
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Висновки робити зарано. Аккаунт могли створити й вороги, для компрометації. Потрібне ретельне розслідування. Якщо не підтвердиться - вибачитись перед людиною. Якщо підтвердиться - поступити згідно з законом, і якнайсуворіше.
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Ч.ч. 2-3 ст. 109 КК:

«2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої».

Ч.ч. 1-2 ст. 110 КК:

«Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої».
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Немає там ніяких закликів.
А "лайки" це ще нічого не значить.
Зараз він скаже що в нього на якомусь "компі" автоматично зберігся пароль. І хто там що робив на його "акаунті" - йому не відомо.
В таких справах потрібна конкретика, а не емоції.
І ця "інфа" - підстава для підвищеної уваги СБУ до даного препода, і не більше.
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Я вже написав про те, що потрібне ретельне розслідування. А не "підвищена увага". Бо підвищена увага тільки до наповнення власних кишень. А розслідування - це задокументовані слідчі дії, допити, свідки, очні ставки, експертизи і т.д. Там все стане зрозуміле.
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Розслідування проводиться коли є склад злочину.
А тут лише дії які можуть вказувати на схильність даної людини вчинити цей злочин.
От тому і потрібна підвищена увага.
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Абсурд. Є заява громадян, є обгрунтована підозра, особу тимчасово відсторонюють і проводять службову перевірку. Як мінімум.
-------

Ст. 94 КПК України називає приводи або джерела, із яких вказані особи дізнаються про скоєний злочин або про підготовку до скоєння злочину. Ними є:

- заяви громадян, організацій, установ, посадових осіб;

- повідомлення представників влади, громадськості та окремих громадян, які затримали підозрюваного на місці скоєння злочину або з речовими доказами;

- явка з повинною;

- повідомлення в засобах масової інформації;

- безпосереднє виявлення органами дізнання, слідчим, судом, прокурором ознак злочину.

Важливим моментом для порушення кримінальної справи є попередження особи, що зробила заяву, про кримінальну відповідальність за свідомо неправдивий донос. За заявою складається протокол, в якому зазначається місце, час подання заяви, повне найменування органу, посадової особи, яка прийняла заяву, прізвище, ім'я, по батькові заявника, підписка про те, що особа була попереджена про відповідальність за неправдивий донос. Потім викладається зміст заяви із зазначенням усіх відомих обставин справи та доказів. Протокол підписують заявник та особа, що його склала. Всі письмові заяви завжди повинні бути підписані особами, що їх зробили, інакше заяви вважаються анонімними. Закон установлює, що анонімні заяви теж можуть перевірятися, але питання про порушення кримінальної справи вирішується не за ними, а за результатами перевірки, на що потрібен час.
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у меня на даче окружение таких-же отставных полковников((. хвала небесам, что они уже никого не учат, кроме колорадских жуков. но вызывает тревогу то, что их сыновья действующие офицеры, один в УДО президентском, другой - в пограничниках.
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За роки правління Зеленського, всяка наволоч попіднімала голови!! При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!
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За роки правління Зеленського
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Викладача Харківського інституту танкових військ викрили в любові до "русского мира" - Цензор.НЕТ 7383
Викладача Харківського інституту танкових військ викрили в любові до "русского мира" - Цензор.НЕТ 7070
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ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ БУЛО! При порошеку воліли дружити з кремлівськими прихвостнями! Зеленський, астанавісь!!!
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Та да , это сейчас только ( при Зеле )на кремлёвских прихвостней ополчились . Портнов уже не знает куда ховацца , от зе-поцреотов . !! Викладача Харківського інституту танкових військ викрили в любові до "русского мира" - Цензор.НЕТ 2228 .
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Таке було при порошенко і буде при зеленському. Цього чорта може і звільнять, бо факт став відомим, а скільки ще таких латентних сепарів, про яких ми не знаємо, працюють проти України.
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Чем ближе к границам рускага мира тем больше пахнет дерьмом тем более от людей с русскими фамилиями да ешо в отставке .Так чему ето ЧМО учит будущих офицеров ?
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Після такого шкандалю керівництво цього інституту повинно змінитися, а чорт звільнений по невідповідності
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Как вы там , украинцы , с сепарами воюете . ? Молодцы .. Только активней надо ,, активней . Гы ..! Викладача Харківського інституту танкових військ викрили в любові до "русского мира" - Цензор.НЕТ 1334.
Викладача Харківського інституту танкових військ викрили в любові до "русского мира" - Цензор.НЕТ 7194 .
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Ну это как бы , малоросы ( на фото ) к нам обращаются . Они ведь никого увольнять и не подумают ,, 100% .. А над нами , возмущёнными украинцами , типо насмехаются . Викладача Харківського інституту танкових військ викрили в любові до "русского мира" - Цензор.НЕТ 9545 .

Да брось ,, ничего оскорбительного , в моём комменте , в адрес украинцев ( меня самого ), нет .. Ты просто меня не понял .
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При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!
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Любитель духовных скрепов из Харькова сейчас будет вопить что это не он и его аккаунт поломали!
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Бувших кацапів не буває. Кацапи хочуть жити там, де краще і робити всякі пакості країні, в якій живуть.
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Кацапы хотят жить в говне ,, и чтобы все остальные жили так же . .
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друг живет в Германии, рассказывал как местное кацапье хаит немецкие законы, ненавидят немцев, и все что сделано немцами для их комфортного проживания в Германии. Язык учить не хотят (прям как у нас). Смотрят русские каналы и восхваляют Х_ло
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Если б это был единичный случай в харьковских ВВУЗах...
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как можно восхищаться гиви? это ж мутант, помесь человека и фейка роспропаганды…., мудак хренов, шо он там делает в этом вузе, отправить его в Донецк, нахрен, пусть скорбит на месте...
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Позвольте! Но как же он преподавал все эти пять лет???
Я совсем не психолог, но я через 10 секунд общения вижу, кто передо мной укроп или колорад.
Как такой чмырь мог преподавать в военном ВУЗе?
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Млять, я охреневаю с "нашей" контрразведки, вата вообще не скрывает свои антиукраинские взгляды и для проверки достаточно найти в интернете профиль ватана. Но это видать архисложная для "наших" спецслужб задача, а потом мы удивляемся почему для кацапов в Украине вообще нет секретов. Так что если выгонять (в нормальной стране его бы конечно посадили, но это явно не про нас, "ми йдемо своїм шляхом"), то вместе с ватником нужно увольнять (сажать) и контрразведчика ответственного за этот военный ВУЗ.
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помню, в далёком 2004 году ехал автобусом Автолюкс из Харькова в Киев
напротив меня сидел генерал с нашивками танкового училища
он по мобиле давал указания относительно голосования за Януковича/Ющенко своему заму
и что интересно: он говорил о ГОЛОСОВАНИИ В ШКОЛАХ - курсанты должны и.т.д. - типа проголосовать
я так понимаю, что в этих "училищах" мало что изменилось
преподы - за путлера, а молодёжь - за Украину
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Тоже мне, новость. Они там все такие: преподы - за путина, выпускники - слушают песни про "Ахвицеры-рассияне".
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я знову ж, в 2985-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Тупо проплачене ********** бидло яке продастся за копiйку, не мае ні принципів, нi корабля, нi прапора, нi батькiвщини!Така сама до нього повага,на цугундер,а краще- куля,дешевше буде!
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Вкотре закликаю всіх, хто не воював - зустрінете прихильника ***** і кацапів - бийте в рило! Ну настучить в поліцію, ну може за ********* якось там покарають, може прикриють навіть на сутки. Це все ніщо в порівнянні з кожнохвилинною можливістю загинути. Знаю, більшість за Україну. Так, воювати не всім дано. Але дати ***** тварям тут, не відходячи далеко від дивана є в усіх. Дійте, не ждіть, поки за вас це зробить хтось інший!
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І що,цьому кацапському підару ще й досі пику не натовкли?
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