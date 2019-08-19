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 Події, Фоторепортаж
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Все про:аварія (270) Черкащина (276) автобус (3)

 Унаслідок ДТП на Черкащині загинули три людини, дев'ять травмовані, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На виїзді з смт Чорнобай (Черкаська обл.) між автомобілем Daewoo Lanos і рейсовим автобусом "Богдан" сталася аварія, унаслідок чого три людини загинули і ще дев'ять дістали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Черкаської області.

"Унаслідок зіткнення водій та два пасажири автомобіля Daewoo Lanos загинули. Один пасажир легковика та вісім пасажирів автобуса дістали пошкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчим управлінням обласного главку поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Унаслідок ДТП на Черкащині загинули три людини, девять травмовані, - Нацполіція 01
Унаслідок ДТП на Черкащині загинули три людини, девять травмовані, - Нацполіція 02
Унаслідок ДТП на Черкащині загинули три людини, девять травмовані, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143550
 
 
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Может хватит делать эти жалкие консервные банки и начать выпускать либо нормальную технику либо закупать за рубежем - уже год стараюсь на этом овне не ездить и Вам не советую!
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И все стали покупатт новые Вольво и Мерседесы, кушать только дорогие, качественные продукты и отдыхать в 5-ти звездочных отелях на заграничных курортах.
Что ты несёшь?!!
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Нужно посадить собственников авто и автобуса...они виновны в аварии...водилы тут не причем...
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