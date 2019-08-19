 Унаслідок ДТП на Черкащині загинули три людини, дев'ять травмовані, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Черкаської області.

"Унаслідок зіткнення водій та два пасажири автомобіля Daewoo Lanos загинули. Один пасажир легковика та вісім пасажирів автобуса дістали пошкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчим управлінням обласного главку поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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