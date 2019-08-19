 Колишній військовослужбовець збував бандитам в Одеській області зброю і боєприпаси, вкрадені з в/ч у районі проведення ОС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.
"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець регіону колишній військовослужбовець, який проходив службу в районі проведення АТО, незаконно зберігав у власному помешканні стрілецьку зброю вітчизняного та іноземного виробництва для продажу. Зловмисник підшукував клієнтів, зокрема, серед представників кримінальних кіл Одещини", - йдеться в повідомленні.
Під час санкціонованих слідчих дій у помешканні зловмисника вилучено пістолети "Маузер" та "Екол", майже півтисячі набоїв різного калібру, холодну зброю. За інформацією СБ України вилучені боєприпаси вкрадені з військових частин у районі проведення ООС та переправлені спільниками до Одеси для реалізації.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до нелегального бізнесу. Розпочато експертизу вилученої зброї та боєприпасів.
Заходи з викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.
це я до того срачу про україно-ізраїльську зустріч .
На деревню выделялся один нож , он привязывался к столбу для пользования , причём выделялся специально обученный человек для наблюдения за порядком , чтобы чего лишнего не отрезали .
Позже , при оккупации Филиппин , японцы ввели это правило для местного населения .
Во избежание .
Если бы не сложности , боюсь и наша власть с удовольствием повторила бы этот опыт .
Нахрена рабам ножи ???
Ведь мы ещё не доросли ...