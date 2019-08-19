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 Події, Фоторепортаж
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Все про:боєприпаси (923) зброя (1381) СБУ (4640)

 Колишній військовослужбовець збував бандитам в Одеській області зброю і боєприпаси, вкрадені з в/ч у районі проведення ОС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ в межах боротьби з незаконним обігом засобів ураження викрили в Одеській області збут нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець регіону колишній військовослужбовець, який проходив службу в районі проведення АТО, незаконно зберігав у власному помешканні стрілецьку зброю вітчизняного та іноземного виробництва для продажу. Зловмисник підшукував клієнтів, зокрема, серед представників кримінальних кіл Одещини", - йдеться в повідомленні.

Колишній військовослужбовець збував бандитам в Одеській області зброю і боєприпаси, вкрадені з в/ч у районі проведення ОС, - СБУ 01

Під час санкціонованих слідчих дій у помешканні зловмисника вилучено пістолети "Маузер" та "Екол", майже півтисячі набоїв різного калібру, холодну зброю. За інформацією СБ України вилучені боєприпаси вкрадені з військових частин у районі проведення ООС та переправлені спільниками до Одеси для реалізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торговця зброєю і боєприпасами, який збував "товар" місцевому криміналітету, затримано на Вінниччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до нелегального бізнесу. Розпочато експертизу вилученої зброї та боєприпасів.

Колишній військовослужбовець збував бандитам в Одеській області зброю і боєприпаси, вкрадені з в/ч у районі проведення ОС, - СБУ 02

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Колишній військовослужбовець збував бандитам в Одеській області зброю і боєприпаси, вкрадені з в/ч у районі проведення ОС, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143544
 
   
 Топ коментарі
 
Из зоны ООС на фото ничего нет, кроме одного патрона.
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Помнится , в старой Японии населению запрещалось иметь ножи .
На деревню выделялся один нож , он привязывался к столбу для пользования , причём выделялся специально обученный человек для наблюдения за порядком , чтобы чего лишнего не отрезали .
Позже , при оккупации Филиппин , японцы ввели это правило для местного населения .
Во избежание .
Если бы не сложности , боюсь и наша власть с удовольствием повторила бы этот опыт .
Нахрена рабам ножи ???
Ведь мы ещё не доросли ...
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Из зоны ООС на фото ничего нет, кроме одного патрона.
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Может ещё рагульный совецкий штык 6Х4.
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а от в ізраїлі, жодна людинаніколи не зробить і пів кроку чогось, що може нашкодити її країні.
це я до того срачу про україно-ізраїльську зустріч .
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"- Да! - шептал Остап. - ...- И завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада ...- Я дам вам парабеллум...."
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Маузер, самопальные патроны, Экол)))). разве только штык-нож можно связать с АТО.
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Помнится , в старой Японии населению запрещалось иметь ножи .
На деревню выделялся один нож , он привязывался к столбу для пользования , причём выделялся специально обученный человек для наблюдения за порядком , чтобы чего лишнего не отрезали .
Позже , при оккупации Филиппин , японцы ввели это правило для местного населения .
Во избежание .
Если бы не сложности , боюсь и наша власть с удовольствием повторила бы этот опыт .
Нахрена рабам ножи ???
Ведь мы ещё не доросли ...
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Молодцы. Хотя я считаю этим должен заниматься специальное управление по борьбе с незаконным оборотом оружия при Национальной полиции Украины. Так как у СБУ много работы непосредственно связанной с поиском российской агентуры в Украине.
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Опять пыль в глаза пару газовиков и ножи.. Колишній військовослужбовець збував бандитам в Одеській області зброю і боєприпаси, вкрадені з в/ч у районі проведення ОС, - СБУ - Цензор.НЕТ 6146
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Сами же бандосы и слили этого дилетанта. Колишній військовослужбовець збував бандитам в Одеській області зброю і боєприпаси, вкрадені з в/ч у районі проведення ОС, - СБУ - Цензор.НЕТ 5370
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