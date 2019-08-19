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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Житомирщина (436) затримання (2991) іноземець (120) Нацполіція (8059)

 У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція. ФОТОрепортаж

У Коростені в Житомирській області правоохоронці затримали іноземця, який викрав та експлуатував 25-річну українку.

Про це у Facebook повідомив начальник ГУ Нацполіції в Житомирській області В'ячеслав Печененко, передає Цензор.НЕТ.

"У Коростені поліцейські разом зі співробітниками УСБУ регіону під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 45-річного іноземця за викрадення та експлуатацію українки. Затримання провели бійці спецпідрозділу ГУНП Житомирщини, які втрутились у ситуацію дуже вчасно: чоловік саме приставив до спини дівчини пістолет, змушуючи її йти за ним", - написав Печененко.

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Він додав, що близько місяця тому іноземець, взявши в заручники матір, змусив 25-річну дівчину перетнути кордон України та певний час утримував за місцем свого проживання, постійно експлуатуючи.

На початку серпня жінці вдалося повернутись додому і вона відразу звернулась до поліції.

"За українським законодавством за такі дії іноземцю загрожує до 15 років ув’язнення. Також поліцейські мають відомості щодо спільника затриманого, нині встановлюється його місце перебування", - зазначив начальник обласної поліції.

У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція 01
У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція 02
У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція 03
У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція 04
У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція 05
У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143527
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапец приехал по приглашению зебилов получать гражданство
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Напоминает рассказ про дебилок. Как можно баб просто заставить, что-то делать ? Не говоря уже о сексе. Да и кому нужен такой секс по принуждению. Таким же дебилам.
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Кацапец приехал по приглашению зебилов получать гражданство
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Напоминает рассказ про дебилок. Как можно баб просто заставить, что-то делать ? Не говоря уже о сексе. Да и кому нужен такой секс по принуждению. Таким же дебилам.
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но, не смотря на личнось и акцент,
его там обозвали голодранцем,
который притворился, дескать, иностранцем
и заявлял, что, дескать, он - агент
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Я так думаю що це "реформатор-антикорупціонер" з охвістя Саакашвілі. У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція - Цензор.НЕТ 566
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Ну, теперь его очередь эксплуатироваться... У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція - Цензор.НЕТ 3805
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Іноземець з ліцом кавказької національності?
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Ловко йому футболку натягли на голову.))
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никогда не подумал бы, что слово "трахать" можно заменить "заняться эксплуатацией". Отличное сравнение....
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Акуратненько хлопці спрацювали... Окуляри цілі залишились))
Хоч і лежат на асфальті...
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Мутнява історія. Схоже, тут якесь хворе кохання.
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