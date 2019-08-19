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Все про:Африка (40) Держприкордонслужба (2215) мігранти (241) Євросоюз (2585)

 Мігранти з Африки та Азії намагалися потрапити в Угорщину через Україну, - Держприкордонслужба. ФОТО

Чотирьох нелегальних мігрантів, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини, затримали сьогодні вночі прикордонники відділення "Косине" Мукачівського загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Під час патрулювання прикордонний наряд невідомих осіб помітив поблизу кордону. Зловмисники саме намагалися подолати загороджувальний паркан. Законні вимоги прикордонників порушники проігнорували, а тому військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів угору. За 25 метрів від держкордону наряд затримав чотирьох чоловіків без документів. Попередньо встановлено, що двоє з них є громадянами Сомалі, один - Судану та ще один - громадянин Ємену", - йдеться в повідомленні.

Під час подальшої перевірки встановлено, що двоє з них навчалися в одному з українських вишів. Також проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконної подорожі іноземців.

Також читайте: Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 248 осіб через відсутність документів. ІНФОГРАФІКА

Мігранти з Африки та Азії намагалися потрапити в Угорщину через Україну, - Держприкордонслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143523
 
 
 Топ коментарі
 
ща тебе зелупа очко повтирает, готовься
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В Венгрии жизнь для беженцев лучше, чем в Украине....((((
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Пять лет очковтиратель очки втирал,про перемоги экономични. Про гения гонтарчиху. Итог - негры мимо пролетают ))
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В Украину даже негры не хотят...Докерувались....
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Пять лет очковтиратель очки втирал,про перемоги экономични. Про гения гонтарчиху. Итог - негры мимо пролетают ))
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ща тебе зелупа очко повтирает, готовься
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Втирать они будут,если я напраслину буду писать через год. Год им срока.Чтобы все исправить. Или начать радикальго улучшать.
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Тока добрый ***** в УКраину хочет, да? *****, ввиди??
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Кому нужен тот *****. Вопрос в том,что ничего не улучшилось. А помогал весь Запад. - Все украдено.
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Лугандонец уже из даунецка тявкает? Мігранти з Африки та Азії намагалися потрапити в Угорщину через Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6572
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Неси свой крест, но не бойся привыкнуть, лугандонец!
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Ты уже похвастал перед родоками и друзьями,какую я тебе клевую кликуху дал ? ))
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Почему "даже"? С Украины и украинцы косяками валят, негры что,дебилы чтобы не понимать где лучше?
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Не члены маленькие,а дыры большие.
Особенно после ЧМ у наших шлюх Наташ .
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В Венгрии жизнь для беженцев лучше, чем в Украине....((((
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Плохо им ,что не успели получить в Украине венгерские паспорта
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Это не "мигранты", это захватчики. Если Европа этого не поймет, ей просто хана. Скоро.
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