EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події, Фоторепортаж
  3990  17
Все про:Київ (6398) Нацполіція (8059) вбивство (1877)

 Чоловік убив дружину через розлучення і намагався вчинити самогубство у Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який убив дружину через розлучення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"Зловмисник кілька разів ударив жінку ножем, після чого намагався накласти на себе руки. Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

До чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Виборзькій лежить жінка в крові, а поруч із нею стоїть чоловік з ножем.

Прибувши на місце, поліцейські виявили тіло жінки з ножовими пораненнями, а також чоловіка, який намагався перерізати собі горло. Його доставили до лікарні.

Правоохоронці встановили, що чоловік намагався помиритися з дружиною, коли та поверталася додому. Однак між ними виникла сварка, під час якої він дістав ніж і кілька разів ударив 36-річну жінку в груди та шию.

З місця події правоохоронці вилучили ніж, який направлено на експертизу. 45-річного жителя столиці, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, затримано.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Чоловіка і жінку розстріляли в Чернігові, поліція затримала підозрюваних

Чоловік убив дружину через розлучення і намагався вчинити самогубство у Києві, - Нацполіція 01
Чоловік убив дружину через розлучення і намагався вчинити самогубство у Києві, - Нацполіція 02
Чоловік убив дружину через розлучення і намагався вчинити самогубство у Києві, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143510
 
 
 Топ коментарі
 
поміріца воно прийшло з ножем
 показати весь коментар
 
Не стоят бабы таких жертв. Слабак.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Неудачное перерезание себе горла напомнило одну историю.
У товарища Сталина сын как-то попытался застрелиться, хотел выстрелить в сердце, но остался жив. После этого товарищ Сталин каждый раз при встрече говорил ему "Хе-хе. Нэ попал".
 показати весь коментар
 
 
як казав про жінок один єврей: - На всіх хватить ще й в землю закопають. )
 показати весь коментар
 
 
Приворожила и бросила. Глупейшее преступление.
 показати весь коментар
 
Ага, поматросила и бросила. Там наверное баба-гром не меньше, дикая видать, на людей бросалась, спасу от нее мужичку не было.... иначе чего он мирится с ножом шел.
 показати весь коментар
 
 
"Питалося" воно... тьху ти, яка в нас поліція "нерозторопна", треба ж було допомогти людині довести хоч одну корисну спробу до кінця. Чоловік убив дружину через розлучення і намагався вчинити самогубство у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7547 Все у нас отак, через дупу, вічно спасають тих хто хоче вмерти (і треба зауважити цілком на це заслуговує), захищають тих, кому давно пора сісти...довічно. А законослухняному громадянину залишається тільки вмерти, щоб привернути увагу до себе. Здається, в нас закони пишуть з наміром оберігати права тих, хто їх порушує.
 показати весь коментар
 
 
Мужчине свойственна агрессия. Это в его природе.
Так же и как женщине свойственно уверенно "плавать" в сегодняшнем матриархальном обществе, меняя и сливая мужчин, и легко разваливая семьи.
Пусть понят об этом и те, и другие.

Одна из любимых современных женских поговорок "свадьба - не поминки, можно и повторить".
Ну, в данном случае как раз не сработало...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору