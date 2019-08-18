 Останки трьох солдатів, загиблих у 1941 році, виявили на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку у фейсбуці історико-патріотичного об'єднання "Пошук".

"Першого солдата знайшли на глибині 60 см. Біля нього була каска СШ-39, гільзи 7,62 і порожні магазинні планки, що свідчить про те, що він стріляв під час бою. Однак потужний вибух снаряда розірвав його на шматки і залишив від нього лише деякі фрагменти скелета", - йдеться в повідомленні.

Останки другого солдата виявили на глибині 40 см. Він також значно постраждав від артилерійського вогню. Біля нього знайшли каску СШ-39, дзеркальце, 2 монетки, ключ від будинку, сірники, а в чоботі була ложка.

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У третього солдата, останки якого відкопали на глибині 40 см, був дуже деформований череп від вибуху. Біля нього була каска СШ-39, значок "Спортсмен-парашутист", помазок для гоління, дзеркальце, монети 1930-х років, залишки газети польською мовою і "смертний медальйон", де зазвичай є інформація про бійця. Однак цей медальйон був незакритий, і записка в ньому повністю згнила.

"Цей невідомий солдат, у якого знайшли залишки польської газети, був, напевно, родом із Західної України, можливо, з Рівненської області", - зазначають учасники розкопок у коментарях.

"Всі воїни залишаться назавжди невідомими", - зазначили дослідники.

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