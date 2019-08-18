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Все про:Друга світова війна (109) Житомирщина (436) історія (645)

 Останки трьох солдатів, загиблих у 1941 році, виявили на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Пошуковики проводили польові роботи в Новоград-Волинському на місцях боїв 1941 року. За день було знайдено останки трьох солдатів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку у фейсбуці історико-патріотичного об'єднання "Пошук".

"Першого солдата знайшли на глибині 60 см. Біля нього була каска СШ-39, гільзи 7,62 і порожні магазинні планки, що свідчить про те, що він стріляв під час бою. Однак потужний вибух снаряда розірвав його на шматки і залишив від нього лише деякі фрагменти скелета", - йдеться в повідомленні.

Останки трьох солдатів, загиблих у 1941 році, виявили на Житомирщині 01

Останки другого солдата виявили на глибині 40 см. Він також значно постраждав від артилерійського вогню. Біля нього знайшли каску СШ-39, дзеркальце, 2 монетки, ключ від будинку, сірники, а в чоботі була ложка.

Останки трьох солдатів, загиблих у 1941 році, виявили на Житомирщині 02

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У третього солдата, останки якого відкопали на глибині 40 см, був дуже деформований череп від вибуху. Біля нього була каска СШ-39, значок "Спортсмен-парашутист", помазок для гоління, дзеркальце, монети 1930-х років, залишки газети польською мовою і "смертний медальйон", де зазвичай є інформація про бійця. Однак цей медальйон був незакритий, і записка в ньому повністю згнила.

Останки трьох солдатів, загиблих у 1941 році, виявили на Житомирщині 03Останки трьох солдатів, загиблих у 1941 році, виявили на Житомирщині 04

"Цей невідомий солдат, у якого знайшли залишки польської газети, був, напевно, родом із Західної України, можливо, з Рівненської області", - зазначають учасники розкопок у коментарях.

Останки трьох солдатів, загиблих у 1941 році, виявили на Житомирщині 05

"Всі воїни залишаться назавжди невідомими", - зазначили дослідники.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143475
 
 
 Топ коментарі
 
А эта "родина"...взяла и насрала на них...
Вот скажи мне...что мешало властям при совке..по миллиметру просеять щемлб на местах боев？
Ладно сразу после войны можно оправдать...что мол строить надо...восстанавливать...а потом...через десеть лет...через двадцать..？да и сразу модно ьыло органищовывать поисковые бригады ..людской ресурс в совке был огромен...вот только совку и на дивых было плевать...а на мертвых плевать в тройне...
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та понятное дело наши, каски советские, значок советский, польская газета у одного это да, видимо из тех мест родом...
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Они сражались за Родину и погибли за неё. Ибо она у них была. К сожалению и многих наших соотечественников, особенно руководителей, её Родины как то не наблюдается.
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та понятное дело наши, каски советские, значок советский, польская газета у одного это да, видимо из тех мест родом...
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Самокрутку можно из любой газеты сделать) Хоть и из польской. Главное, табачок... Его было всегда на войне мало.
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Ти вважаєш російську окупаційну армію зразка 1921 - 1991 років нашою, тобто українською Армією?
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Это не газета. Обрывок из какого-то документа с написанными обязанностями польского полицейского. На "закрутку", махорку заворачивать.
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Они сражались за Родину и погибли за неё. Ибо она у них была. К сожалению и многих наших соотечественников, особенно руководителей, её Родины как то не наблюдается.
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А эта "родина"...взяла и насрала на них...
Вот скажи мне...что мешало властям при совке..по миллиметру просеять щемлб на местах боев？
Ладно сразу после войны можно оправдать...что мол строить надо...восстанавливать...а потом...через десеть лет...через двадцать..？да и сразу модно ьыло органищовывать поисковые бригады ..людской ресурс в совке был огромен...вот только совку и на дивых было плевать...а на мертвых плевать в тройне...
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Зачем так далеко ходить.
Спроси и зебобиков что будет после того как они договорятся где то посередине?
На местах боев будут стоять памятники колаборантам?
Зебобье это разве Родина?
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Это ты совок. Потому, что у тебя нет ни чести, ни совести, ни Родины. Я хочу посмотреть, что будут говорить об АТО через 10 15 лет. А то, что происходит уже сегодня я вижу.
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Поэтому и нужен был абынипетя что бы все это происходило.
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При вадинтур всякое колаборантское гавно хлебальники не раззевало.
А теперь уже хорошо видно что будет с Донбассом.
Там это колаборантское дерьмо будет править бал и пямятники убийцам украинских солдат будут стоять как памятники освободителям.
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Я не зеаю что будут говорить...но я точно знаю...что скечас имя каждого погибшего за своб Родину украинского солдата известно ..и их тела не валяются по пасадкам...в отличии от солдат той же лугандонии и паРаши...и солдвт при совке...
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Не знаешь. А я уже видел. Случайно, на день вывода войск из Афганистана. Такой вот непонятный праздник. Человек 200 мужиков от 50 и крыше собрались возле памятника Воинам - интернационалистам. Так на нем написано. Это конец февраля. Все одетые как обычно, я шёл мимо. И вдруг началась торжественная часть и все мужики сняли свои куртки, кто какие. И вся такая себе площадь перед памятником за ила различными крестами. Это не советские награды. Городской голова толкнул речь, ещё кто то. Я специально смотрел, чем закончится действо. Закончилось оно тем, что попрятали свои награды мужики и пошли бухать..... Это все мне напомнило начало 90, когда т н афганцев называли оккупантами, завоевателями и тому подобное и они ходили и прятали свои ордена и медали....
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У большинства погибших тогда не было родины.
Во-первых, большевики все эти годы засирали мозги населению, что, мол, нет у пролетариата родины...
Во-вторых, большинство родилось ещё до 1917 года.
А для украинцев не было родины тем более - Украина была в подчинении москвы с середины ХVII столетия.
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Была Родина и у почти тысячи воров в Законе, которые пошли за неё воевать. Да, в 1941 42 многих думали, что нужно воевать за Молотов Сталина и драпала, бросая вооружения на десятки дивизий. Почему же потом, от те Кремля и берегов Волги оказались в Берлине?
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Воры кацапские?
Ещё раз. Почитай Маркса, Ленина, Сталина. Эти деятели доказывали в своих трудах, что у пролетариата НЕТ родины. Они готовили народы ссср к мировой войне - родина - это весь мир.
А потом - да, вспомнили про берёзки у реки, про колокольный звон малиновый и т. д..
Воры шли на фронт в первую очередь с мыслью - получить шанс на побег. А там уж как вышло.
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У той «Родіни» були вправні ЗАГРАДОТРЯДИ.
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Заградотряды появились летом 1942 года, что не мешало Красной армии драпать до Волги от Харькова.....
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Драпал и от Бреста в 1941, А заградотряды появились на основании приказа 227 известного в народе, как ни шагу назад, летом 1942 и все равно драпал и от Харькова до Волги.
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Странно. Солдат постоянно находят, а публикация подобная тут первая. По 41 году польские вещи у солдат это трофеи из Польши (1939 год пакт молотова рибентропа).
https://*******.info/forums/********-arxeologija.2/
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перейшли б хлопці на сорону адольфа - не було б тепер проклятої кацапії...
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Ніхто не каже, що не було би Румунії, Болгарії і т.д. і т.п...
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«Спортсмен-парашютист»
Парашют на голубом фоне
1936 - 1948 гг

Останки трьох солдатів, загиблих у 1941 році, виявили на Житомирщині - Цензор.НЕТ 3533
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Так и знал, что и здесь "острословы" начнут делить на "наших" и ненаших"
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Фашисти це наші, чи не наші? якщо ти скажеш, що не наші, то ти острослов.
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Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
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