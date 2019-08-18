 Останки трьох солдатів, загиблих у 1941 році, виявили на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку у фейсбуці історико-патріотичного об'єднання "Пошук".
"Першого солдата знайшли на глибині 60 см. Біля нього була каска СШ-39, гільзи 7,62 і порожні магазинні планки, що свідчить про те, що він стріляв під час бою. Однак потужний вибух снаряда розірвав його на шматки і залишив від нього лише деякі фрагменти скелета", - йдеться в повідомленні.
Останки другого солдата виявили на глибині 40 см. Він також значно постраждав від артилерійського вогню. Біля нього знайшли каску СШ-39, дзеркальце, 2 монетки, ключ від будинку, сірники, а в чоботі була ложка.
У третього солдата, останки якого відкопали на глибині 40 см, був дуже деформований череп від вибуху. Біля нього була каска СШ-39, значок "Спортсмен-парашутист", помазок для гоління, дзеркальце, монети 1930-х років, залишки газети польською мовою і "смертний медальйон", де зазвичай є інформація про бійця. Однак цей медальйон був незакритий, і записка в ньому повністю згнила.
"Цей невідомий солдат, у якого знайшли залишки польської газети, був, напевно, родом із Західної України, можливо, з Рівненської області", - зазначають учасники розкопок у коментарях.
"Всі воїни залишаться назавжди невідомими", - зазначили дослідники.
Схоже на радянських
Вот скажи мне...что мешало властям при совке..по миллиметру просеять щемлб на местах боев？
Ладно сразу после войны можно оправдать...что мол строить надо...восстанавливать...а потом...через десеть лет...через двадцать..？да и сразу модно ьыло органищовывать поисковые бригады ..людской ресурс в совке был огромен...вот только совку и на дивых было плевать...а на мертвых плевать в тройне...
Спроси и зебобиков что будет после того как они договорятся где то посередине?
На местах боев будут стоять памятники колаборантам?
Зебобье это разве Родина?
А теперь уже хорошо видно что будет с Донбассом.
Там это колаборантское дерьмо будет править бал и пямятники убийцам украинских солдат будут стоять как памятники освободителям.
Во-первых, большевики все эти годы засирали мозги населению, что, мол, нет у пролетариата родины...
Во-вторых, большинство родилось ещё до 1917 года.
А для украинцев не было родины тем более - Украина была в подчинении москвы с середины ХVII столетия.
Ещё раз. Почитай Маркса, Ленина, Сталина. Эти деятели доказывали в своих трудах, что у пролетариата НЕТ родины. Они готовили народы ссср к мировой войне - родина - это весь мир.
А потом - да, вспомнили про берёзки у реки, про колокольный звон малиновый и т. д..
Воры шли на фронт в первую очередь с мыслью - получить шанс на побег. А там уж как вышло.
https://*******.info/forums/********-arxeologija.2/
Парашют на голубом фоне
1936 - 1948 гг