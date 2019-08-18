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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:меморіал (57) 30 окрема механізована бригада (25) Сліпак (17)

 Меморіал загиблому у 2016 році Герою України Василю Сліпаку встановили на Донеччині. ФОТОрепортаж

Поблизу селища міського типу Миронівський Донецької області командування 30-ї Окремої механізованої бригади разом з волонтерами встановили меморіал Василю Сліпаку (позивний Міф) - всесвітньо відомому українському оперному співакові, солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції Гідності та бойових дій на Сході України, кавалеру ордена "За мужність" I ст., Герою України, кавалеру ордена "Золота Зірка".

Про це йдеться на офіційній сторінці в Фейсбук 30-ї Окремої механізованої бригади, повідомляє  Ценгзор.НЕТ

Командування військової частини разом з художником-волонтером Ганжою Олегом Володимировичем, за сприяння волонтерів Хрипуна Олега Олексійовича та Гаврилюка Олександра Миколайовича встановили меморіал поблизу смт Миронівський, Донецької області загиблому в 2016 році Василю Сліпаку.

Меморіал загиблому у 2016 році Герою України Василю Сліпаку встановили на Донеччині 01
Меморіал загиблому у 2016 році Герою України Василю Сліпаку встановили на Донеччині 02
Меморіал загиблому у 2016 році Герою України Василю Сліпаку встановили на Донеччині 03
Меморіал загиблому у 2016 році Герою України Василю Сліпаку встановили на Донеччині 04

Він був всесвітньо відомим оперним співаком, який виступав у найпрестижніших концертних залах України і світу. Та коли розпочались бойові дії на Сході України, не зміг залишитись осторонь. Для Василя важливо було знаходитися там, де він потрібен: на сцені і на війні.

Він був волонтером, брав участь в Революції Гідності та бойових дій на Сході України. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" (ДУК ПС).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Парижі концертом вшанували пам'ять загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля с. Водяне під Маріуполем Василь Сліпак ціною власного життя врятував побратимів. Українські захисники відбили атаку російських збройних формувань на смт. Луганське (Бахмутський район, Донецька область) з боку міста Дебальцеве і перейшли в контрнаступ, потіснивши противника з двох укріплених позицій на висотах поблизу с. Логвинове. Василь Сліпак загинув у бою від кулі снайпера.

"Самопожертвування Василя СЛІПАК в ім'я вільної і незалежної України назавжди залишиться в наших серцях! Вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні бригади.

Василь Сліпак народився 20.12.1974 року у Львові. У 1997 році успішно подолав конкурсне випробування на вступ до складу Паризької національної опери.

У 2004 році був активним учасником Помаранчевої революції.

Співак 19 років прожив у Парижі. За цей час йому двічі пропонували французьке громадянство, і двічі він відмовлявся, бажаючи бути громадянином України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпера терористів Морячка, який стверджував, що вбив Василя Сліпака, ліквідовано в зоні ООС. ФОТО

З початком Євромайдану очолив волонтерський рух - координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України. Співак став активним учасником всього, що відбувалося в діаспорі: підтримав Паризький Євромайдан. 24 листопада в Парижі на площі Прав людини (Трокадеро) навпроти Ейфелевої вежі пройшла акція на підтримку Євромайдану в Україні. На заклик Репрезентативного комітету української громади Франції з Парижа та інших міст Франції близько 300 осіб вийшли на мітинг під прапорами України і ЄС. Сліпак постійно відправляв на Майдан передачі з гуманітарною допомогою, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти.

Вперше поїхав на війну в травні 2015 року. Позивний "Міф" в честь Мефістофеля з'явився відразу. Воював в Пісках в районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку в складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу (ДУК ПС), дістав поранення.

Другий раз поїхав на фронт у вересні 2015 року, в село Водяне під Маріуполем, на лінію зіткнення, в жовтні повернувся в Париж.

18 червня 2016 року втретє поїхав на Донбас, щоб доставити зібрану допомогу захисникам-добровольцям, і планував залишитися там на півроку. Але 29 червня 2016 року, виконуючи бойове завдання як кулеметник у складі 1-ї штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" (ДУК ПС), загинув у бою близько 6:00 від ворожої кулі калібру 12.7 мм, яку випустив снайпер.

Василь Сліпак ціною власного життя врятував побратимів. Похований 1 липня 2016 року у Львові, на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань № 76.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143468
 
   
 Топ коментарі
 
Имел жизнь, и в жизни всё имел, и всё это отдал за Батькiвщину!
Светлая память в душах украинского народа!
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Слава Герою!
Смерть ворогам!
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Сколько золотых людей в Украине отдали свои жизни ,борясь с кацапским сатанизмом...Пусть этим прекрасным людям будет царство небесное и вечная благодарная память потомков, а сатанисты пусть получат по заслугам.
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Память о таких людях должна жить вечно. Правда, простоит не долго - разобьют или изгадят. Пришло время зеленых соплей, к сожалению...
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Сколько золотых людей в Украине отдали свои жизни ,борясь с кацапским сатанизмом...Пусть этим прекрасным людям будет царство небесное и вечная благодарная память потомков, а сатанисты пусть получат по заслугам.
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Пам`ять від презедента....

Антивсепропальщик/Антипопуліст
6 год ·

У коридорах адміністрації Нашого Президента висіли портрети Наших Солдатів
Карликовий малорос їх поміняв на картинки з шаурмою та всякими помиями. Гундосого трясе від усього українського і українців.
Немає слів і немає виправдання.Замисліться ті, що голосували за Зеленського, - ваш кумир ВИКИНУВ портрети людей, які усі ці 5 років давали можливість вам і вашому божествуі забути про війну.
Іван Лютий
Мемориал погибшему в 2016 году Герою Украины Василию Слипаку установили на Донетчине - Цензор.НЕТ 7745



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Як же соєві дебіли ******* спотворювати факти!
Насправді ця виставка нікуди не ділась! І відкрито її було не 5 років тому, а 4 (влітку 2015)
Вона знаходиться на другому поверсі АП в галереї "Second Floor Art Center", а робочий кабінет президента на шостому поверсі.
Соєві досить брехати!!!
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Бубука, не набридло бути телепнем? Хіба під час володарювання твого сивочолого легіня мало пам"ятних знаків понівечили ватні примітивні організми? Піди подалі від людей, побийся від розпачу чолом об дерево твердої породи, може станеш людиною мислячою, а не підстилкою у мародерів.
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Меморіал загиблому у 2016 році Герою України Василю Сліпаку встановили на Донеччині - Цензор.НЕТ 9808 bubuka777

Память о таких людях должна жить вечно. Правда, простоит не долго - разобьют или изгадят. Пришло время зеленых соплей, к сожалению...
18.08.2019 14:39
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каких людей рашистская мразота извела!(((
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Имел жизнь, и в жизни всё имел, и всё это отдал за Батькiвщину!
Светлая память в душах украинского народа!
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На Донеччині ?
Засікаємо час, скільки він простоїть.
Така вже реальність. Там в головах людей оселився руцкій мір, вони не надто цінують захисників України.
Вічна пам'ять Василю..
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Скільки простоїть...Тим більше, що Василь двоюрідний брат Омеляна..
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Дарма вони поставили памятник в полі - зруйнують орки.
Памятник гарний - Герою України.
Треба ставити в центрі того ПГТ - щоб місцеві по кілька разів на день його бачили
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Яка людина була, не те, що ці ігруни на роялях, які ховались від призову...
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Яка людина була, не те, що ці злодюги, що обкрадали захисників.
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Ви мали на увазі Коломойського, який не платить налоги з МАУ, тому що МАУ....має збитків на 2,5 млрд грн. минулого року

Беня працює собі в убиток...... Меморіал загиблому у 2016 році Герою України Василю Сліпаку встановили на Донеччині - Цензор.НЕТ 1711
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В шоке, установить на территории, где для местных, все воины ЗСУ - каратели
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Вы не понимаете смысл написанного мной ? Я написал в шоке, это когда вижу неадекватность произошедшего события . Не написал что радуюсь.
Ну чтоб понятнее- во Львов мемориал установить.
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Написал сразу от чего в шоке https://censor.net.ua/comments/locate/8/3143468/71186743
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Він воював на Донеччині. Загинув в степах Донбасу. ЗА УКРАЇНУ.
То чому там немає місця для його пам'ятника ?
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Кацапы делают всё, чтоб Украина признала Донбасс *недостойным быть Украинским* и отказалась от него! На Донбассе живут украинцы и понаехавшее кацапьё. Вот именно оно и симпатики пусть дрыстнут в мордовию и очистят Украину!
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Столько людей погибло защищая Донбасс от оккупантов и террористов, что ваш сценарий невозможен. Пример- Крым , для всех украинский .
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Возможен! При возвращении занятых руснёй территорий народ сам укажет, кто из местных - враг!
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Кацапы делают всё, чтоб Украина признала Донбасс *недостойным быть Украинским* и отказалась от него!
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Я про этот сценарий, что он не возможен .

А про указку- сколько местных чиновников,сепаратистов было привлечено к ответственности и на серьезные сроки - ноль
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Сколько украинцев сражалось на фронте на Востоке Украины. Маркив приехал из Италии, Слипак - из Франции, кто из Львова, и из Житомита, Киева, Полтавы. Погибали, оставались инвалидами. ********* им территория от Красного Лимана до Бахмута сегодня - территория Украины, пули там не свистят и орки нашу землю не топчут. Погибшим была до'рога эта земля, они её отбили у рашиста и положили там головы.
Хорошо, не пришлось им услышать соевые похабщины " Даунбас", "даунбасятко" - осквернение смысла смерти героев от диванных *патриотов - пецеботов, которые дома грели опы всё это время.
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Только это не соевая пахабщина а зебобинская.
Они прямо не зеленое гавно исходили когда петя сказал тамженашилюди.
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Вот вы фальсификаторы! пэдрот так авкнул, чтоб
- разблокировать блокпосты в ордло для торговли с *найкращим партнером * рыжим аметкой - раз.
-для подачи в ордло почти бесплатной для них воды, за которую фактически платил каждый украинец! - два.
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" ...Я пропустив Майдан...але війну проти моєї рідної України я пропустити не міг.."
і він "пропустив" її через сердце, віддавши їй найцінніше - своє єдине життя і безціний Божий дар - оперний чистий голос...
Герої не вмирають!
**
https://youtu.be/hYWAzj7Xn9Q
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Гарний меморіал ...
Світла пам*ять Василю ... Назавжди.
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