 Меморіал загиблому у 2016 році Герою України Василю Сліпаку встановили на Донеччині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційній сторінці в Фейсбук 30-ї Окремої механізованої бригади, повідомляє Ценгзор.НЕТ
Командування військової частини разом з художником-волонтером Ганжою Олегом Володимировичем, за сприяння волонтерів Хрипуна Олега Олексійовича та Гаврилюка Олександра Миколайовича встановили меморіал поблизу смт Миронівський, Донецької області загиблому в 2016 році Василю Сліпаку.
Він був всесвітньо відомим оперним співаком, який виступав у найпрестижніших концертних залах України і світу. Та коли розпочались бойові дії на Сході України, не зміг залишитись осторонь. Для Василя важливо було знаходитися там, де він потрібен: на сцені і на війні.
Він був волонтером, брав участь в Революції Гідності та бойових дій на Сході України. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" (ДУК ПС).
Біля с. Водяне під Маріуполем Василь Сліпак ціною власного життя врятував побратимів. Українські захисники відбили атаку російських збройних формувань на смт. Луганське (Бахмутський район, Донецька область) з боку міста Дебальцеве і перейшли в контрнаступ, потіснивши противника з двох укріплених позицій на висотах поблизу с. Логвинове. Василь Сліпак загинув у бою від кулі снайпера.
"Самопожертвування Василя СЛІПАК в ім'я вільної і незалежної України назавжди залишиться в наших серцях! Вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні бригади.
Василь Сліпак народився 20.12.1974 року у Львові. У 1997 році успішно подолав конкурсне випробування на вступ до складу Паризької національної опери.
У 2004 році був активним учасником Помаранчевої революції.
Співак 19 років прожив у Парижі. За цей час йому двічі пропонували французьке громадянство, і двічі він відмовлявся, бажаючи бути громадянином України.
З початком Євромайдану очолив волонтерський рух - координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України. Співак став активним учасником всього, що відбувалося в діаспорі: підтримав Паризький Євромайдан. 24 листопада в Парижі на площі Прав людини (Трокадеро) навпроти Ейфелевої вежі пройшла акція на підтримку Євромайдану в Україні. На заклик Репрезентативного комітету української громади Франції з Парижа та інших міст Франції близько 300 осіб вийшли на мітинг під прапорами України і ЄС. Сліпак постійно відправляв на Майдан передачі з гуманітарною допомогою, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти.
Вперше поїхав на війну в травні 2015 року. Позивний "Міф" в честь Мефістофеля з'явився відразу. Воював в Пісках в районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку в складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу (ДУК ПС), дістав поранення.
Другий раз поїхав на фронт у вересні 2015 року, в село Водяне під Маріуполем, на лінію зіткнення, в жовтні повернувся в Париж.
18 червня 2016 року втретє поїхав на Донбас, щоб доставити зібрану допомогу захисникам-добровольцям, і планував залишитися там на півроку. Але 29 червня 2016 року, виконуючи бойове завдання як кулеметник у складі 1-ї штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" (ДУК ПС), загинув у бою близько 6:00 від ворожої кулі калібру 12.7 мм, яку випустив снайпер.
Василь Сліпак ціною власного життя врятував побратимів. Похований 1 липня 2016 року у Львові, на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань № 76.
Антивсепропальщик/Антипопуліст
6 год ·
У коридорах адміністрації Нашого Президента висіли портрети Наших Солдатів
Карликовий малорос їх поміняв на картинки з шаурмою та всякими помиями. Гундосого трясе від усього українського і українців.
Немає слів і немає виправдання.Замисліться ті, що голосували за Зеленського, - ваш кумир ВИКИНУВ портрети людей, які усі ці 5 років давали можливість вам і вашому божествуі забути про війну.
Іван Лютий
Насправді ця виставка нікуди не ділась! І відкрито її було не 5 років тому, а 4 (влітку 2015)
Вона знаходиться на другому поверсі АП в галереї "Second Floor Art Center", а робочий кабінет президента на шостому поверсі.
Соєві досить брехати!!!
Память о таких людях должна жить вечно. Правда, простоит не долго - разобьют или изгадят. Пришло время зеленых соплей, к сожалению...
18.08.2019 14:39
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Смерть ворогам!
Светлая память в душах украинского народа!
Засікаємо час, скільки він простоїть.
Така вже реальність. Там в головах людей оселився руцкій мір, вони не надто цінують захисників України.
Вічна пам'ять Василю..
Памятник гарний - Герою України.
Треба ставити в центрі того ПГТ - щоб місцеві по кілька разів на день його бачили
Беня працює собі в убиток......
Ну чтоб понятнее- во Львов мемориал установить.
То чому там немає місця для його пам'ятника ?
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Я про этот сценарий, что он не возможен .
А про указку- сколько местных чиновников,сепаратистов было привлечено к ответственности и на серьезные сроки - ноль
Хорошо, не пришлось им услышать соевые похабщины " Даунбас", "даунбасятко" - осквернение смысла смерти героев от диванных *патриотов - пецеботов, которые дома грели опы всё это время.
Они прямо не зеленое гавно исходили когда петя сказал тамженашилюди.
- разблокировать блокпосты в ордло для торговли с *найкращим партнером * рыжим аметкой - раз.
-для подачи в ордло почти бесплатной для них воды, за которую фактически платил каждый украинец! - два.
" ...Я пропустив Майдан...але війну проти моєї рідної України я пропустити не міг.."
і він "пропустив" її через сердце, віддавши їй найцінніше - своє єдине життя і безціний Божий дар - оперний чистий голос...
Герої не вмирають!
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https://youtu.be/hYWAzj7Xn9Q
Світла пам*ять Василю ... Назавжди.