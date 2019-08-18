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Все про:Молдова (476) самогубство (283) Плахотнюк (3)

 Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову. ФОТО

У Молдові застрелився близький соратник олігарха Володимира Плахотнюка, який втік з країни після зміни влади. Юрій Лункашу пустив собі кулю в скроню.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдавське видання Noi.md.

Про загибель Лункашу в поліцію повідомив його водій. За словами водія, Лункашу ввечері в суботу, 17 серпня, викликав його до себе додому. Сівши в машину, він велів їхати "на природу", бо хотів "покататися і подихати свіжим повітрям".

Лункашу попросив водія зупинити машину в чистому полі і написав записку такого змісту: "Білий будиночок я купив в 2017 році, я був інвестором". Потім він вийшов з машини і сказав водієві, що хоче подихати свіжим повітрям, після чого вистрілив собі в голову з пістолета Astra № 85034 калібру 6.35 і помер на місці.

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Згідно з даними Державного реєстру, на Лункашу зареєстровано 6 одиниць вогнепальної зброї різних видів.

Лункашу був президентом Клубу ділових людей "Interdependenţa" і володів частками в компаніях SC "DENIR LUX", "PRIMPROF CONSTRUCT", "ACVILIN-GRUP" і "GB & CO". Це компанії, що працюють у галузі будівництва, імпорту меблів, сигарет і виноробства.

Ім'я Юрія Лункашу пов'язано з операцією на суму понад 154 млн леїв, в результаті якої кіпрський офшор Investar Investments Limited купив у Кишиневі будівлі, що належать Плахотнюку.

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Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову 01
Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143461
 
   
 Топ коментарі
 
Плахотнюк - лепший кореш Педри
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ОлдСат, слідкуй за психічним станом свого вождя, бо ризикуєш піти з торбою по світу, якщо не вбережеш його від самогубства.
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А наші не знають, що з олігархами робити... Всіх в поле з запискою...
Вчіться...

Але молдавани, вони і в африці молдавани... Не могли дома пристрелити?
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Виродка Артура Сороченка затримали в Миколаєві - www.youtube.com/watch?v=TypHfYieYqg
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Артур Сороченко (Квадрат) просит прощение и пощады у народа Украины - www.youtube.com/watch?v=TypHfYieYqg
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в цієї паскуди досі дві ! ноги , дві ! руки й обидва ока - вибачення не прийняті .
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Хвиля самогубств зезомбіків вже почалася. Давно спрогнозована психіатрами "нейромедіаторна ломка". Тільки процес ще не набув розголосу. Дрібничка, але приємно.
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І шо? Тут зебіли кричать що й ху*ло - ліпший кореш Пороха. Мені слід прислуховуватися до шурхотіння таргагів яке нижче порога уваги нормальних людей?
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ОлдСат, слідкуй за психічним станом свого вождя, бо ризикуєш піти з торбою по світу, якщо не вбережеш його від самогубства.
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З логікою в тебе, дійсно справи виглядають, як у старого серучого кота
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Очко затремтіло? Хочеш дізнатися чи не торкне це тебе? До психіатра. З конвертиком.
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Якось дуже показово, що на захист Петра піднялися і відповіли тобі образами виключно "рюськоізикі патріоти". Ні на які думки і висновки не *********? Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову - Цензор.НЕТ 1926
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А наші не знають, що з олігархами робити... Всіх в поле з запискою...
Вчіться...

Але молдавани, вони і в африці молдавани... Не могли дома пристрелити?
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Ще раз переконався в раціональності молдаван, навіщо потім зішкрябувати мізки з дорогих гобеленів.
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Лучше в сауне и три раза сам стрелялся
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Після кирпи і кравченка такий метод самогубства у нас заборонили...
Сказали що позвільняють з роботи...
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И запачкать белый домик? Он слишком много знал...и имел..Плаха рубит концы.
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о великий и наймудрейший порохобот..не снизойдёте ли достопочтенный с вершин вашей интеллектуальной нирваны и не объясните простому смертному, в чём именно проявляется моя кацапскость..?
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...не учи других мыть руки, когда сам в грязи по уши, вася...
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Если прёт - не мойся..будешь вонять козлом ещё сильнее..
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...вася, монитор запахи не передает, и если у тебя за компом воняет козлом - возможно, причину этого ты можешь увидеть в зеркале?
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о, ещё один обременённый стокгольмским синдромом..
тем, чего у тебя нет..тем и подумал..
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...ответ обремененного трускавецким синдромом Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову - Цензор.НЕТ 4827 Согласен, пули в голове у меня нет, в отличие от тебя, зелепузик... Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову - Цензор.НЕТ 9785
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и эти организмы рассказывают про тупой юмор 95-го квартала..
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...таким, как ты, об этом и рассказывать не нужно, это ваш стиль жизни, клоуны дешевые... Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову - Цензор.НЕТ 5643
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мне сложно согласится с мнением человека, который считает нахождение пули в чужой голове очень весёлой шуткой..и при этом мнит себя представителем какой-то мифической элиты..а судя по запаху ещё и не моется..комплекс проблем просматривается..займитесь собой, пока это не навязали вам родственники в союзе с докторами..удачи..
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...нахождение пули в голове у таких, как ты - это не шутка, вас таких 73% Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову - Цензор.НЕТ 3623 Но для таких особо одаренных особей, как ты, это благо - не придется тогда читать на Цензоре ваши "комменты" Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову - Цензор.НЕТ 1691
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Агент ФСБ саою работу выполнил . Теперь и водитель в опасности
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Людина думала про людей, не те що Чечетов, після падіння якого з 17 поверху, комунальникам довелося тиждень змивати ригоанальні шмарклі.
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о..то я розумію...пташки співають...жабки квакають..комарики кусають..природа красота...
і бабах
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Кацапчику лахтинський, ти спалився на своїй "царе-орієнтованій" системі координат. Ніколи ви, раби мокшанські, не зрозумієте нашого менталітету. Сідай, двійка. І побережи себе, не відгавкуйся. Не та вагова категорія.
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хороший пример для "деловых людей" по всему миру,
особенно в Украине.
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В нас теж після двох Майданів і "стрілялися" і з вікон "викидалися", а потім проходе час, вся сволота потихеньку хвоста піднімає та ще й у владу просочується... Нічого нового і у молдаван не буде пока всю цю гидоту будуть залишати живими. Тільки фізичне знищення може щось змінити по всій території совка. Ця куммуняцька зараза сидить в них вже в генах...
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Петіні прихильники на тутешньому форумі стали після 21-го квітня такими знервованими, збудженими та неврівноваженими.. Переймаюсь їхньою долею, щоб ще чогось не сталось..
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...любимая кацапская развлекуха - выдавать желаемое за действительное, верно, зелепузик? Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову - Цензор.НЕТ 6854
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".. я надто багато знаю..я втомився.. я йду.."
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Ох уж эти водители и телохранители...
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слишком много пистолетов. вот вся причина
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У чела в официальный было 6 стволов....выбрал Астру
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