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 Київські новини, Фоторепортаж
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 На Подільсько-Воскресенському мосту демонтували тимчасові опори і з'єднали між собою арки, - Білоцерковець. ФОТО

У мера Києва Віталія Кличка розповіли про хід будівництва Подільсько-Воскресенського моста.

Про це повідомив нардеп, радник мера Києва Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на Подільсько-Воскресенському мосту демонтували тимчасові опори і з'єднали між собою арки. Може, поки ще не всі це помітили, але це вже реальне візуальне підтвердження того, що міст не просто будується після років простою з 2004 по 2015 ... а що він буде добудований! Так само нагадаю, що цей мостовий перехід загальною довжиною близько 10 км має з'єднати Троєщину з центральною частиною міста. Він буде дворівневим. Верхній рівень передбачений для автотранспорту, а знизу пройде гілка метрополітену", - розповів він.

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На Подільсько-Воскресенському мосту демонтували тимчасові опори і зєднали між собою арки, - Білоцерковець 01
На Подільсько-Воскресенському мосту демонтували тимчасові опори і зєднали між собою арки, - Білоцерковець 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143448
 
   
 Топ коментарі
 
Благодарить чиновника за то, что он что то строит за деньги народа, то же самое, что сказать "спасибо" банкомату за выданные вам вами же заработаные деньги
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Ну є ж і такі, що за ці гроші народні не будують... От прийшов Льоня Космос, 2006-2008 роки - це роки найкращого добробуту в історії України. Коштів було більш, ніж достатньо. Але Льоня будівництво моста зупинив і навіть не спромігся добудувати майже готові 3 станції метро на синій гілці. причому на м. Деміївська залишалося лише ескалатори поставити і плиткою стіни викласти - станція готова була на 90%!
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Ну видимо достроить мост им тоже придется. На Подільсько-Воскресенському мосту демонтували тимчасові опори і з'єднали між собою арки, - Білоцерковець - Цензор.НЕТ 1065
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Уточнення, простой в будівництві був не в 2004-2015, а в 2006-2015. Космос як прийшов, так і забив на добудову моста, на добудову станцій метро на синій гілці (там три станції були на 80-90% готові на час його приходу, але відкрили їх лише в 2010!)
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Колони для одного із заїздів уже давно залиті біля Железнякова і старий Гаванський міст уже перекрили там і розбирають - недавно проїжджав, то там розворот під Гаванським мостом закрили... Заїзд буде продовженням Валів
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съезды есть на Набережно - Рибальскую, недалеко от остановки 114 автобуса..так что не надо -ля.ля...
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На Подольско-Воскресенском мосту демонтировали временные опоры и соединили между собой арки,

Что там за стахановцы появились - в Запорожье мост уже 10 лет через Днепр строят и все ни как...
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Патамушта влада як була ригівська, такою і залишилась.
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Опоры сдали на металолом, пока ещё было шо сдавать...
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Благодарить чиновника за то, что он что то строит за деньги народа, то же самое, что сказать "спасибо" банкомату за выданные вам вами же заработаные деньги
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Ну є ж і такі, що за ці гроші народні не будують... От прийшов Льоня Космос, 2006-2008 роки - це роки найкращого добробуту в історії України. Коштів було більш, ніж достатньо. Але Льоня будівництво моста зупинив і навіть не спромігся добудувати майже готові 3 станції метро на синій гілці. причому на м. Деміївська залишалося лише ескалатори поставити і плиткою стіни викласти - станція готова була на 90%!
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Піраміди збудували прибульці, до речі.
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Гадаю прибульці, які мали технології, щоб долетіти сюди від іншої зірки, повинні були б збудувати щось просунутіше, ніж піраміди... Бо реально єдиний проблемний момент там - велика вага камінних блоків, збудовано досить примітивно (навіть цементу між камінням нема)
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Справа не в тім як збудували, а в їхньому призначенні.
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