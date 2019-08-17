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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Ян Осока (756) 25-та окрема повітряно-десантна бригада (36) операція Об'єднаних сил (1482)

 Після 9 місяців перебування на фронті 25-та ОПДБ повернулася в пункт постійної дислокації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади після 9-місячного перебування в зоні ООС повернулися на Дніпропетровщину в пункт постійної дислокації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці на сторінці 25-ї ОПДБ.

У повідомленні зазначається: "До Дніпропетровської області в пункт постійної дислокації з району проведення операції Об'єднаних сил повернулися військовослужбовці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

16 серпня на плацу військової частини відбулась урочиста зустріч десантників, які з минулого року виконували бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Героїв зустрічали рідні, близькі, друзі, представники місцевої влади. За проявлену мужність під час виконання завдань десантники отримали нагороди, цінні подарунки, грамоти.

Пісні, щирі дитячі вірші і побажання нікого не залишили байдужим, а материнське благословення, хліб і сіль наповнили серце кожного воїна теплом і радістю.

Згадали "марунові берети" і загиблих побратимів, поклавши до пам'ятника "море квітів", і вшанували героїв хвилиною мовчання.

Варто зазначити, що підрозділи 25-ї бригади одними з перших вирушили на захист цілісності України, пройшовши запеклі бої на сході держави: Авдіївка, Шахтарськ, Лиман, Дебальцеве, Слов'янськ, Нижня Кринка, Торецьк. Захищали Краматорський, Луганський, Донецький аеропорти...

"Я впевнений у кожному, від солдата до полковника. Ми - єдина десантна сім'я, сильна і непереможна, про яку з великою гордістю можу сказати: "Маю честь!" Я кажу "спасибі" всім десантникам за вірність присязі, за мужність і стійкість, за віддану службу українському народові. Я вклоняюся батькам за виховання героїв! Я дякую дружинам, які були надійним тилом, зберегли сімейний затишок і благополуччя!" - привітав командир військової частини полковник Олег Зенченко.

Після урочистостей особовий склад приведе до ладу зброю і бойову техніку і роз’їдеться по домівках, щоб у колі сім'ї відпочити, набратися сил і повернутися у стрій, готовими до виконання будь-якого завдання у вірному служінні українському народові".

Після 9 місяців перебування на фронті 25-та ОПДБ повернулася в пункт постійної дислокації 01
Після 9 місяців перебування на фронті 25-та ОПДБ повернулася в пункт постійної дислокації 02
Після 9 місяців перебування на фронті 25-та ОПДБ повернулася в пункт постійної дислокації 03
Після 9 місяців перебування на фронті 25-та ОПДБ повернулася в пункт постійної дислокації 04
Після 9 місяців перебування на фронті 25-та ОПДБ повернулася в пункт постійної дислокації 05
Після 9 місяців перебування на фронті 25-та ОПДБ повернулася в пункт постійної дислокації 06
Після 9 місяців перебування на фронті 25-та ОПДБ повернулася в пункт постійної дислокації 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143429
 
   
 Топ коментарі
 
Їм пощастило, бо витерпіти перемир'я це певно щось... вишукане знущання.
Відпочинку хлопцям.
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Їм пощастило, бо витерпіти перемир'я це певно щось... вишукане знущання.
Відпочинку хлопцям.
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Вони терплять "перемир'я" з того часу, як їх з наказом "Не стріляти - там наші люді! " відправили в Краматорськ до "мирних шахтьорів".
Чи те паскудство вам соромно згадувати?
У вас взагалі хоч якась совість є в ваших нікчемних душах?
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Есть некоторая разница: первый год войны или шестой?
А про совесть и души у малоросов и кацапов спрашивать смысла нет.
У них понятия: душа и совесть только в литературе))))
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Стыдно и мне. Не общался я с некоторыми, как айдаровцы к примеру, а стоило бы.
Но я был подчеркнуто-вежлив.
Хотя незначительную часть населения следовало бы уважить.
Стыдно за аватаров. С механизмами тогда было трудно...
Стыдно за таких вот зебилов, у которых общего со мной - возможно такой же паспорт, только номер/серия другая.
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Зебіл, хто проголошував "пасхальне перемир'я" з 18 квітня цього року?
Чого ти тоді в істериці не билося?
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Такой вот ольгинско-кацапско-зебильный псевдодед существует)))
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Якось ком забагато..
В оригіналі і в перекладі не виправили. После 9 месяцев пребывания на фронте 25-я ОВДБ вернулась в пункт постоянной дислокации - Цензор.НЕТ 1439
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В ночь на 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный: Константин Гаврик, Алексей Попко, Александр Колбун, Василий Евстегнеев.
карлик, позвоним?
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Мої хлопчики !!!
З поверненням, рідні !!
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З поверненням, ГЕРОЇ !!!
***
Я дивлюсь на світлини бійців,
Щирі посмішки, втомлені очі,
Сиві скроні та безліч рубців…
А мій розум сприйняти не хоче:

Це не сон, не сіндром маячні,
Ця війна, не в далекій країні,
Не в Іраку чи десь там в Чечні,
А в вишневій моїй Україні.

Саме зараз її вояки
Схід країни від зла захищають,
Б'ються на смерть мої земляки,
Кров'ю землю святу поливають.

Щоб Країна ввійшла в майбуття
Вільна, сильна, без чвар та війни.
Віддають саме цінне - життя,
України найкращі сини!
/////
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С возвращением...........🙂
P.S. раньше писали на ротацию(!), сейчас пишут , уже второй раз (вчера был первый), в пункт постоянной(!) дислокации........ имеет это какое-то значение?
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може це натяк, що наші покинуть обороняти країну ?
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Ксения,
Я в военной терминологии не сильна, но такая переформулировка - напрягает........
А если еще учесть, что о гибели четверых военнослужащих узнали из соц.сетей (при этом в штабе тупо «потерь нет»), то уже не знаешь что думать........
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Можно писать вернулись по ротации в ППД или по ротации в зону ООС просто стали укорачивать написанное .
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Никакого значения это не имеет.На их место зашла другая бригада-это и есть ротация.
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усьо? війна закінчилась? втрат немає? легіони йдуть по домівках...те що відвойовано передається сепарам? картонні розмальовки поставити замість війська? може дорогу в Крим )(уйло не пробивати..самі віддамо?
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Пэт Люра



Жилой дом в районе донецкого аэропорта. Вы думаете это все результат боевых действий? Нет. Его просто разграбили, когда его покинули жильцы. Даже окна поснимали. Там рядом гаражный кооператив. Вынесли не только содержимое, но и поснимали на металлолом ворота. Кто это сделал?
Після 9 місяців перебування на фронті 25-та ОПДБ повернулася в пункт постійної дислокації - Цензор.НЕТ 7828
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Думбаська алкашня. Все здали/продали і пропили.
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З поверненням, хлопці.
Відпочивайте.
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