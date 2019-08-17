 Після 9 місяців перебування на фронті 25-та ОПДБ повернулася в пункт постійної дислокації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці на сторінці 25-ї ОПДБ.

У повідомленні зазначається: "До Дніпропетровської області в пункт постійної дислокації з району проведення операції Об'єднаних сил повернулися військовослужбовці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

16 серпня на плацу військової частини відбулась урочиста зустріч десантників, які з минулого року виконували бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Героїв зустрічали рідні, близькі, друзі, представники місцевої влади. За проявлену мужність під час виконання завдань десантники отримали нагороди, цінні подарунки, грамоти.

Пісні, щирі дитячі вірші і побажання нікого не залишили байдужим, а материнське благословення, хліб і сіль наповнили серце кожного воїна теплом і радістю.

Згадали "марунові берети" і загиблих побратимів, поклавши до пам'ятника "море квітів", і вшанували героїв хвилиною мовчання.

Варто зазначити, що підрозділи 25-ї бригади одними з перших вирушили на захист цілісності України, пройшовши запеклі бої на сході держави: Авдіївка, Шахтарськ, Лиман, Дебальцеве, Слов'янськ, Нижня Кринка, Торецьк. Захищали Краматорський, Луганський, Донецький аеропорти...

"Я впевнений у кожному, від солдата до полковника. Ми - єдина десантна сім'я, сильна і непереможна, про яку з великою гордістю можу сказати: "Маю честь!" Я кажу "спасибі" всім десантникам за вірність присязі, за мужність і стійкість, за віддану службу українському народові. Я вклоняюся батькам за виховання героїв! Я дякую дружинам, які були надійним тилом, зберегли сімейний затишок і благополуччя!" - привітав командир військової частини полковник Олег Зенченко.

Після урочистостей особовий склад приведе до ладу зброю і бойову техніку і роз’їдеться по домівках, щоб у колі сім'ї відпочити, набратися сил і повернутися у стрій, готовими до виконання будь-якого завдання у вірному служінні українському народові".













