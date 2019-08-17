 Після 9 місяців перебування на фронті 25-та ОПДБ повернулася в пункт постійної дислокації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці на сторінці 25-ї ОПДБ.
У повідомленні зазначається: "До Дніпропетровської області в пункт постійної дислокації з району проведення операції Об'єднаних сил повернулися військовослужбовці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.
16 серпня на плацу військової частини відбулась урочиста зустріч десантників, які з минулого року виконували бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Героїв зустрічали рідні, близькі, друзі, представники місцевої влади. За проявлену мужність під час виконання завдань десантники отримали нагороди, цінні подарунки, грамоти.
Пісні, щирі дитячі вірші і побажання нікого не залишили байдужим, а материнське благословення, хліб і сіль наповнили серце кожного воїна теплом і радістю.
Згадали "марунові берети" і загиблих побратимів, поклавши до пам'ятника "море квітів", і вшанували героїв хвилиною мовчання.
Варто зазначити, що підрозділи 25-ї бригади одними з перших вирушили на захист цілісності України, пройшовши запеклі бої на сході держави: Авдіївка, Шахтарськ, Лиман, Дебальцеве, Слов'янськ, Нижня Кринка, Торецьк. Захищали Краматорський, Луганський, Донецький аеропорти...
"Я впевнений у кожному, від солдата до полковника. Ми - єдина десантна сім'я, сильна і непереможна, про яку з великою гордістю можу сказати: "Маю честь!" Я кажу "спасибі" всім десантникам за вірність присязі, за мужність і стійкість, за віддану службу українському народові. Я вклоняюся батькам за виховання героїв! Я дякую дружинам, які були надійним тилом, зберегли сімейний затишок і благополуччя!" - привітав командир військової частини полковник Олег Зенченко.
Після урочистостей особовий склад приведе до ладу зброю і бойову техніку і роз’їдеться по домівках, щоб у колі сім'ї відпочити, набратися сил і повернутися у стрій, готовими до виконання будь-якого завдання у вірному служінні українському народові".
Відпочинку хлопцям.
Чи те паскудство вам соромно згадувати?
У вас взагалі хоч якась совість є в ваших нікчемних душах?
А про совесть и души у малоросов и кацапов спрашивать смысла нет.
У них понятия: душа и совесть только в литературе))))
Но я был подчеркнуто-вежлив.
Хотя незначительную часть населения следовало бы уважить.
Стыдно за аватаров. С механизмами тогда было трудно...
Стыдно за таких вот зебилов, у которых общего со мной - возможно такой же паспорт, только номер/серия другая.
Чого ти тоді в істериці не билося?
В оригіналі і в перекладі не виправили.
карлик, позвоним?
З поверненням, рідні !!
***
Я дивлюсь на світлини бійців,
Щирі посмішки, втомлені очі,
Сиві скроні та безліч рубців…
А мій розум сприйняти не хоче:
Це не сон, не сіндром маячні,
Ця війна, не в далекій країні,
Не в Іраку чи десь там в Чечні,
А в вишневій моїй Україні.
Саме зараз її вояки
Схід країни від зла захищають,
Б'ються на смерть мої земляки,
Кров'ю землю святу поливають.
Щоб Країна ввійшла в майбуття
Вільна, сильна, без чвар та війни.
Віддають саме цінне - життя,
України найкращі сини!
/////
P.S. раньше писали на ротацию(!), сейчас пишут , уже второй раз (вчера был первый), в пункт постоянной(!) дислокации........ имеет это какое-то значение?
Я в военной терминологии не сильна, но такая переформулировка - напрягает........
А если еще учесть, что о гибели четверых военнослужащих узнали из соц.сетей (при этом в штабе тупо «потерь нет»), то уже не знаешь что думать........
Спасибо за ответ........
Пэт Люра
Жилой дом в районе донецкого аэропорта. Вы думаете это все результат боевых действий? Нет. Его просто разграбили, когда его покинули жильцы. Даже окна поснимали. Там рядом гаражный кооператив. Вынесли не только содержимое, но и поснимали на металлолом ворота. Кто это сделал?
Відпочивайте.