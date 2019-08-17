 У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Експозицію виставки розміщено в чотирьох тематичних залах, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій. Там представлено артефакти з фондів Музею української діаспори та Національного музею Революції Гідності.
Окремий зал виділено під кінозал. Там вперше демонструється тизер фільму "Made in Ukraine. Життя за життя", створеного Alex Studio Production (режисер Олег Ущенко) за підтримки Міністерства інформаційної політики України.
Також на виставці представлено видання "Заклик діяти" - роздуми Маркіяна Паславського про те, як змінити Україну на краще.
Маркіян Паславський - етнічний українець, який народився в США. Він закінчив українську школу, був учасником "Пласту". Після школи Паславський закінчив військову академію Вест-Пойнт і служив у 75-му полку рейнджерів у США. Переїхавши в Україну, він став учасником обох революцій останніх років - Помаранчевої революції і Революції Гідності. З початком військових дій на сході країни відправився служити в добровольчий батальйон "Донбас". Загинув під Іловайськом.
Виставковий проект "Нью-Йорк - Іловайськ: Вибір" триватиме до 20 жовтня 2019 року. Крім експозиції, в рамках виставки заплановано спеціальну програму для відвідувачів: кураторські і авторські екскурсії, кінопокази та дискусії.
Автор фото і відео - Олег Богачук
Выставочный проект "Нью-Йорк - Иловайск: Выбор" продлится до 20 октября 2019 года.
Від злоби дикої,тупої.
То найжахлива новина:
Іще один,ще двоє, троє!
Герої! Воїни! Сини!
Їх вдома десь не дочекались -
Вони за землю полягли,
Упавши, з неї не піднялись!..
У скронях гупало, ревло,
У грудях тиснуло, мовчало,
В очах темніло і пекло:
«Прокляті виродки! Ще мало?!»
Буремний світ,пекельний час,
Війна,неначе не держави,
А нас вбивають, цілять в нас
Оті, що нам "брати"кричали!
За це боролися діди?
Таку свободу здобували:
Щоби запроданці Москви
На внуків руку підіймали?
Вони «скацaпились», здались
І продались з усім, що мають,
Та Божий суд прийде колись:
Рабів до раю не пускають!