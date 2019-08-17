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 Суспільство
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Все про:виставка (154) діаспора (133) Іловайськ (169) Олег Богачук (867)

 У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Маркіян Паславський народився в родині етнічних українців у США. Після переїзду на історичну батьківщину брав участь у Революції Гідності та військових діях на сході країни. Загинув під Іловайськом.

Експозицію виставки розміщено в чотирьох тематичних залах, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій. Там представлено артефакти з фондів Музею української діаспори та Національного музею Революції Гідності.

У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 01У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 02У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 03

Окремий зал виділено під кінозал. Там вперше демонструється тизер фільму "Made in Ukraine. Життя за життя", створеного Alex Studio Production (режисер Олег Ущенко) за підтримки Міністерства інформаційної політики України.

У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 04

Також на виставці представлено видання "Заклик діяти" - роздуми Маркіяна Паславського про те, як змінити Україну на краще.

У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 05У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 06У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 07

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Маркіян Паславський - етнічний українець, який народився в США. Він закінчив українську школу, був учасником "Пласту". Після школи Паславський закінчив військову академію Вест-Пойнт і служив у 75-му полку рейнджерів у США. Переїхавши в Україну, він став учасником обох революцій останніх років - Помаранчевої революції і Революції Гідності. З початком військових дій на сході країни відправився служити в добровольчий батальйон "Донбас". Загинув під Іловайськом.

У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 08У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 09У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 10

Виставковий проект "Нью-Йорк - Іловайськ: Вибір" триватиме до 20 жовтня 2019 року. Крім експозиції, в рамках виставки заплановано спеціальну програму для відвідувачів: кураторські і авторські екскурсії, кінопокази та дискусії.

У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 11

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Автор фото і відео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143408
 
   
 Топ коментарі
 
мабудь Ви праві - у США, у Нью-Йорку, напевно

Выставочный проект "Нью-Йорк - Иловайск: Выбор" продлится до 20 октября 2019 года.
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А в Украине много таких выставок, фильмов, книг, картин и т.д.? Мало. А надо бы ,чтобы героев знала вся Украина, дети в школах и студенты в институтах. А Паславский - это редкой души человек, жил себе прекрасно в Америке, в Нью-Йорке, был миллионером, и пошел добровольцем защищать Украину, страну своих предков, отдал за нее свою жизнь. Много ли у нас в Украине таких миллионеров -добровольцев? Поэтому и молчат их телеканалы про этого героя.
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Мы за вас воюем, но мы не хотим быть скотом!
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СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ ВОЇНУ!Марк був вбитий підло в спину,сеня семечкін ти ще відповіси за це потвора!!!
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Мародёр Порошенко ещё не ответил за сдачу добровольцев пуйлу под Иловайском
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Агов, редактори-адміни! Ви забули наголосити, в якому це місті, в якій країні (хоча, здогадуюсь, що в США) відкрито цю експозицію!???
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мабудь Ви праві - у США, у Нью-Йорку, напевно

Выставочный проект "Нью-Йорк - Иловайск: Выбор" продлится до 20 октября 2019 года.
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Не відчай то і не вина
Від злоби дикої,тупої.
То найжахлива новина:
Іще один,ще двоє, троє!
Герої! Воїни! Сини!
Їх вдома десь не дочекались -
Вони за землю полягли,
Упавши, з неї не піднялись!..
У скронях гупало, ревло,
У грудях тиснуло, мовчало,
В очах темніло і пекло:
«Прокляті виродки! Ще мало?!»
Буремний світ,пекельний час,
Війна,неначе не держави,
А нас вбивають, цілять в нас
Оті, що нам "брати"кричали!
За це боролися діди?
Таку свободу здобували:
Щоби запроданці Москви
На внуків руку підіймали?
Вони «скацaпились», здались
І продались з усім, що мають,
Та Божий суд прийде колись:
Рабів до раю не пускають!
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