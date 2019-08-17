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Все про:Нацполіція (8049) Рівненщина (444) бурштин (335)

 Добувачі бурштину двічі чинили опір правоохоронцям 15 серпня, - Нацполіція. ФОТО

У Рівненській області в четвер, 15 серпня, добувачі бурштину неподалік від сіл Озеро та Мульчиці чинили опір поліцейським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні обласного управління Нацполіції.

Зокрема, повідомляється, що в лісі поблизу села Озеро співробітники Володимирецького відділення поліції виявили "нічийну" мотопомпу і автомобіль УАЗ.

Вони спробували доставити знайдене до відділення, проте близько сорока чоловіків намагалися перегородити їм дорогу за допомогою повалених дерев. Незважаючи на перешкоди, поліцейські вивезли речові докази у відділення, а відомості за фактом порушення правил охорони внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З опором із боку старателів того ж дня зіткнулися і співробітники групи реагування патрульної поліції, які виїхали у відповідь на повідомлення лісничого про незаконний видобуток бурштину у семи кварталах Мульчицького лісництва.

Зокрема, приїхавши на місце події, правоохоронці виявили, що близько 200 осіб за допомогою майже півсотні мотопомп здійснювали незаконний видобуток бурштину-сирцю. На вимогу співробітників поліції припинити протиправні дії агресивно налаштовані чоловіки нецензурно висловлювалися на їхню адресу і не допускали до місць незаконного промислу. Коли на допомогу виїхала додаткова група поліцейських, невідомі покинули місце події.

За фактами опору працівникам правоохоронного відомства розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях, також встановлюються особи, причетні до скоєного кримінального злочину.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, президент Володимир Зеленський зажадав звільнення глав Управління Національної поліції в Житомирській області та СБУ відразу в трьох регіонах - Житомирській, Волинській та Рівненській областях, які відомі незаконним видобутком бурштину.

Добувачі бурштину двічі чинили опір правоохоронцям 15 серпня, - Нацполіція 01
Добувачі бурштину двічі чинили опір правоохоронцям 15 серпня, - Нацполіція 02
Добувачі бурштину двічі чинили опір правоохоронцям 15 серпня, - Нацполіція 03

Нагадаємо, 12 серпня президент під час свого візиту в Житомирську область розкритикував роботу силовиків у боротьбі з незаконним видобутком бурштину.

Також він запропонував звільнитися очільникові житомирської обласної поліції В'ячеславу Печененку.

Президент Володимир Зеленський на нараді з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області заявив, що масштаби незаконного видобутку бурштину в Україні набули характеру війни кримінальних авторитетів з державою під прикриттям силових органів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143407
 
 
 Топ коментарі
 
Как-то вспомнилось, как АТОшниковзимой в Киеве на колени ставили, в снег. А с янтарщиками так нельзя?
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Развод лохов ? Показуха опісля тичка в сраку !?
Помпа пля аж заржавіла .. Добытчики янтаря дважды оказывали противодействие правоохранителям 15 августа, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 259
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И нафиг многотысячная Нацгвардия ведь это же милицейская армия и нафиг такие законы страны если не могут присечь годами добычу янтаря.Или они только из безоружными людьми герои а платить и кормить то их надо и не хило.
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Развод лохов ? Показуха опісля тичка в сраку !?
Помпа пля аж заржавіла .. Добытчики янтаря дважды оказывали противодействие правоохранителям 15 августа, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 259
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Как-то вспомнилось, как АТОшниковзимой в Киеве на колени ставили, в снег. А с янтарщиками так нельзя?
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Ша! Льзя,не при этих ментярах.И стрелять льзя при сопротивлении.
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Нет. Там чуваки - старатели знают за что деруться, и я так думаю, могут и пострелять если нужно! Дикий Запад, скоро там потребуются войсковые операции!
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Такого в Киеве не было, хватит врать руссобыдло.
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здається мені відмивати бурштин не припинять
просто процесом керуватимуть інші.
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Для зебілів і не тільки:

Опубліковано 13 серп. 2019 р.
Татьяна Чорновол в эфире ток-шоу 5 канала заявила про коррупцию Слуги народа Ирины Верещук. Бурштин - янтарная мафия.
https://www.youtube.com/watch?v=wHOjGvnOraY
тривалісь 13 хвилин
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Кого? Верещук? я не опікуюся зебілами та слугами уродів.
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Зебіле (чи кацапе), ти можеш срати скільки завгодно, тільки інакше як тарганячі екскременти, твої пости ніхто на сприймає.
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тю, а ти думаєш, шо ти геній аналітики?
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Все петики - гении. Но не аналитики, а высеров и фейков.
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Думка добровільно лоботомованих 13 мільйонів тушок нас не цікавить. На відміну від вас ми не чекаємо що "хтось про нас подбає", а самі влаштовуємо своє життя.
NB: відтепер - виключно своє та наших однодумців. Що буде з вами - то ваші проблеми.
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оо, кошка драная, а эта коррупция сто дней назад самоорганизовалась??
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Тарганчику, ти нижче порога мого реагування. Там і сиди, шурхоти, сери.
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так ты ж меня уже обсырало, там топтало, ну как ты хвалилось, на самом деле - посмок....ало, што такое, где рвение??
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Организуйте на янтарных присках выездную сессию местного военкомата и экспресс раздачу повесток и народ потянется.
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Це все вчергове доводить,що наша влада,хоч теперішня,хоч та,шо пішла на#уй- продажна та корумпована.Отака #уйня,малята...
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Ой ! ёЙ! ёЙ! ОТСРЕЛЯТЬ ВСЕХ *****! чЁ ? МЕНТЫ ? ЗАКОНОВ НЕ ЗНАЕТЕ? ВСЕХ ***** МОРДОЙ В ПОЛ !
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Хм...разве при оказании противодействия полиции нельзя применять оружие на поражение? Ну и нафиг в таком случае такая полиция нужна, которая за себя постоять не может, не говоря уже о защите граждан, которые своими налогами содержат эту беспомощную полицию?
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И нафиг многотысячная Нацгвардия ведь это же милицейская армия и нафиг такие законы страны если не могут присечь годами добычу янтаря.Или они только из безоружными людьми герои а платить и кормить то их надо и не хило.
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Так клоун уже вроде все с янтарем порешил, лесника уволил.

Добувачі бурштину двічі чинили опір правоохоронцям 15 серпня, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6069
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Оказывается янтарь не лесник добывал...
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Я не пойняв , а лісника нащо тоді звільняли?
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Цирк на дроті... Мусора тільки з бапцями вміють воювати та гамселити патріотів.
Що при падлошенку що при цьому зелупенському нічого не змінюється в кращу сторону, навіть навпаки...
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Ситуацию с янтарем, коррупцией, продажными судьями, воровством бюджета и т.д. могут изменить только ПРИГОВОРЫ. А их не было и пока нет ни одного. Потому никто пока(надеюсь) не верит власти.
Нисколько не оправдывая большевиков, вынужден признать, что нет более действенного средства наведения порядка, чем маузер...
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С бурштином не разобрались, а уже и землю хотят продать. Кто же вам поверит что интересы пересичных будут защищены?
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с землёй уже защищены, моим участком, например, уже кто-то успешно пользуется
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Вопрос только в политической воле, мест в тюрьмах хватает.
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" Корд" вызывают только тогда , когда останавливают машину главы мусарни Днепропетровской области с личным водителем, это же угроза серьёзная . А здесь что ?
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