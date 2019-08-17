 Добувачі бурштину двічі чинили опір правоохоронцям 15 серпня, - Нацполіція. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні обласного управління Нацполіції.

Зокрема, повідомляється, що в лісі поблизу села Озеро співробітники Володимирецького відділення поліції виявили "нічийну" мотопомпу і автомобіль УАЗ.

Вони спробували доставити знайдене до відділення, проте близько сорока чоловіків намагалися перегородити їм дорогу за допомогою повалених дерев. Незважаючи на перешкоди, поліцейські вивезли речові докази у відділення, а відомості за фактом порушення правил охорони внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З опором із боку старателів того ж дня зіткнулися і співробітники групи реагування патрульної поліції, які виїхали у відповідь на повідомлення лісничого про незаконний видобуток бурштину у семи кварталах Мульчицького лісництва.

Зокрема, приїхавши на місце події, правоохоронці виявили, що близько 200 осіб за допомогою майже півсотні мотопомп здійснювали незаконний видобуток бурштину-сирцю. На вимогу співробітників поліції припинити протиправні дії агресивно налаштовані чоловіки нецензурно висловлювалися на їхню адресу і не допускали до місць незаконного промислу. Коли на допомогу виїхала додаткова група поліцейських, невідомі покинули місце події.

За фактами опору працівникам правоохоронного відомства розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях, також встановлюються особи, причетні до скоєного кримінального злочину.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, президент Володимир Зеленський зажадав звільнення глав Управління Національної поліції в Житомирській області та СБУ відразу в трьох регіонах - Житомирській, Волинській та Рівненській областях, які відомі незаконним видобутком бурштину.







Нагадаємо, 12 серпня президент під час свого візиту в Житомирську область розкритикував роботу силовиків у боротьбі з незаконним видобутком бурштину.

Також він запропонував звільнитися очільникові житомирської обласної поліції В'ячеславу Печененку.

Президент Володимир Зеленський на нараді з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області заявив, що масштаби незаконного видобутку бурштину в Україні набули характеру війни кримінальних авторитетів з державою під прикриттям силових органів.