 Кримінального авторитета затримали на Прикарпатті під час вимагання $70 тис. від підприємця, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини, зокрема контрабанду наркотиків і вимагання, уродженець Калуша штучно створював приводи для "вибивання" неіснуючих боргів із підприємців. У разі несплати грошей зловмисник погрожував комерсантам насильством і фізичною розправою.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетиром від підприємця сімдесяти тисяч американських доларів. Під час спецоперації правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з центральних вулиць Калуша під час одержання чергового "траншу" в розмірі десяти тисяч доларів США.
Фігуранту справи оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Готується обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Заходи з викриття та затримання зловмисника проводилися спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області".