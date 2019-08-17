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Все про:злодій у законі (125) криміналітет (185) рекет (42) СБУ (4635) Івано-Франківська область (247)

 Кримінального авторитета затримали на Прикарпатті під час вимагання $70 тис. від підприємця, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ викрили в Івано-Франківській області кримінального авторитета на систематичному вимаганні великих сум грошей від представників комерційних структур.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини, зокрема контрабанду наркотиків і вимагання, уродженець Калуша штучно створював приводи для "вибивання" неіснуючих боргів із підприємців. У разі несплати грошей зловмисник погрожував комерсантам насильством і фізичною розправою.

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Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетиром від підприємця сімдесяти тисяч американських доларів. Під час спецоперації правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з центральних вулиць Калуша під час одержання чергового "траншу" в розмірі десяти тисяч доларів США.

Фігуранту справи оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Готується обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Заходи з викриття та затримання зловмисника проводилися спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області".

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Кримінального авторитета затримали на Прикарпатті під час вимагання $70 тис. від підприємця, - СБУ 01
Кримінального авторитета затримали на Прикарпатті під час вимагання $70 тис. від підприємця, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143406
 
   
 Топ коментарі
 
Ты не поверишь...Вся страна...
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От коли його засудять до максимального терміну з конфіскацією всього майна,тоді і розкажете нам про це.А так- це просто черговий струс повітря...
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Там все еще хуже... Они этого даже не замечают...
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прям как в Италии 40 лет назад...или в нынешней Сомали... пора уже с этим шото делать...
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От коли його засудять до максимального терміну з конфіскацією всього майна,тоді і розкажете нам про це.А так- це просто черговий струс повітря...
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Покс не будет отстрела, таких уродов. Нечего не изменится.
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