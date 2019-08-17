 Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників. ФОТОрепортаж

Інцидент стався на пл. Вокзальній у Дніпрі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"Травмувалися троє рятувальників 2-ї ДПРЧ Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Командир відділення дістав забій правого колінного суглобу, а ще двох пожежників-рятувальників госпіталізовано для подальшого обстеження", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили що загрози життю рятувальників немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Частина будівлі коледжу обвалилася в центрі Києва. ФОТО







