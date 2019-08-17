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 Події
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Все про:Дніпропетровськ (1112) МВС (1300) обвал (53) ДСНС (2024)

 Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників. ФОТОрепортаж

Під час гасіння пожежі в покинутій будівлі в ній упав дах. Двох співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій доставили до лікарні для проведення обстежень.

Інцидент стався на пл. Вокзальній у Дніпрі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"Травмувалися троє рятувальників 2-ї ДПРЧ Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Командир відділення дістав забій правого колінного суглобу, а ще двох пожежників-рятувальників госпіталізовано для подальшого обстеження", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили що загрози життю рятувальників немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Частина будівлі коледжу обвалилася в центрі Києва. ФОТО

Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників 01

Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників 02
Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників 03
Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників 04
Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143394
 
 
 Топ коментарі
 
хоспаді! а чо туда вже рипатись? всьо вже згоріло
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Вроде место такое... непожароопасное - нафиг застройщикам не нужное.

Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників - Цензор.НЕТ 5438
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Но к этим хлопцам всё равно стоит присмотреться. Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників - Цензор.НЕТ 7581
Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників - Цензор.НЕТ 7177
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Что то много пожаров. Хорошо хоть без жерт тут.
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хоспаді! а чо туда вже рипатись? всьо вже згоріло
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Так кругом анархия .кто как хочет так и строит .В каком месте государство?
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Вроде место такое... непожароопасное - нафиг застройщикам не нужное.

Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників - Цензор.НЕТ 5438
 показати весь коментар
 
 
Но к этим хлопцам всё равно стоит присмотреться. Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників - Цензор.НЕТ 7581
Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників - Цензор.НЕТ 7177
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ну вот,михалюбы,есть повод сааку в Днепр отправить ,а то как что в Одессе не случится - все его нам обратно всучить пытаются
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ну такие, как ты только ************** привыкли батрачить... тебе в мордар...
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Да уж, батенька,
Днепр не Авангард, не Омск .
Где многоэтажка со всеми жильцами рушится без капли огня.
После капремонта.
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Ну да. А мост Кличко который треснул через пару часов после открытия, это где
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Кстати а сколько лет строят мосты в Днепре, Запорожье, Киеве. 😂😂😂😂
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Что то гугл не знает ничего про крушении многоэтажке в Омске. Только про казарму вдв 4 года НАЗАД. Вобщем лишь бы пукнуть. Как обычно
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