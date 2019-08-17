 Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників. ФОТОрепортаж

Інцидент стався на пл. Вокзальній у Дніпрі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
"Травмувалися троє рятувальників 2-ї ДПРЧ Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Командир відділення дістав забій правого колінного суглобу, а ще двох пожежників-рятувальників госпіталізовано для подальшого обстеження", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві наголосили що загрози життю рятувальників немає.
Днепр не Авангард, не Омск .
Где многоэтажка со всеми жильцами рушится без капли огня.
После капремонта.