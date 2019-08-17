 СБУ затримала сімох осіб у справі "чорних" реєстраторів, які завдали збитків у 1,5 млрд грн, - Луценко. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Сьогодні після тривалого документування прокуратура Києва і СБУ проводять спільну спецоперацію із затримання злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном, що перебувало у державній, комунальній та приватній власності, чим спричинено збитки у 1,5 млрд грн", - написав Луценко.

Він повідомив, що вилучені документи дають підстави підозрювати в причетності до схеми і деяких суддів.

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