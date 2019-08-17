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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Луценко (2581) ріелтори (6) Сарган (346)

 СБУ затримала сімох осіб у справі "чорних" реєстраторів, які завдали збитків у 1,5 млрд грн, - Луценко. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України в суботу, 17 серпня, затримала сімох осіб у справі "чорних" реєстраторів. Серед них - двоє адвокатів і колишній начальник органів юстиції в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Сьогодні після тривалого документування прокуратура Києва і СБУ проводять спільну спецоперацію із затримання злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном, що перебувало у державній, комунальній та приватній власності, чим спричинено збитки у 1,5 млрд грн", - написав Луценко.

Він повідомив, що вилучені документи дають підстави підозрювати в причетності до схеми і деяких суддів.

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СБУ затримала сімох осіб у справі чорних реєстраторів, які завдали збитків у 1,5 млрд грн, - Луценко 01
СБУ затримала сімох осіб у справі чорних реєстраторів, які завдали збитків у 1,5 млрд грн, - Луценко 02
СБУ затримала сімох осіб у справі чорних реєстраторів, які завдали збитків у 1,5 млрд грн, - Луценко 03
СБУ затримала сімох осіб у справі чорних реєстраторів, які завдали збитків у 1,5 млрд грн, - Луценко 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143393
 
 
 Топ коментарі
 
Крыша на свободе, выйдут через неделю
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как задєржалі так і отпустят - це ж не дід Гнат мішок ячменю поцупив з току
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Вначале наблюдение, потом штурм. Если бы наблюдение вели в "хаки", было бы как-то подозрительно
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Ого сколько недвижимости в Киеве, задерживают группу за группой. Или это одна и та же .
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Ловят таких много. Слишком очевидно преступление. Получается у имущества два собственника. Эти выделяются масштабом. Полтора миллиарда большой кусок.

Надеюсь что посадят. До этого о таком исходе ниче не слышал. Там замешаны все до самого верха. Будут тормозить процесс на всех этапах
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Внутри страны,как сводки с фронта.Это хорошо.Ещё бы непредвзятый суд.
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А чого про здобутки СБУ розказує Луценко?
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Я только хотела спрасить,Вы меня опередили.!!!))))Луцик выслуживается на последок за всех )))
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Там написано, что совместная операция плокулатулы и СБУ. Ну а как власть сменилась, Юлик, да и все остальные органы, решили, что надо бы мешки поворочать, кресла как-то неутойчивы стали.
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О понеслась отбеливание бандитский шарашки "эсбэу"
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три месяца как другой глава СБУ а уже бандитская кантора... Наверно очко жмёт осознавая как скоро Петрык загремит?
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как задєржалі так і отпустят - це ж не дід Гнат мішок ячменю поцупив з току
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а шо это за Арбайтсбух с цыплята табака ??
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Там на другой фотографии картинки карточка или кривая лугандонская
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на последнем фото... у СБУшника классный прикид... особенно в клеточку рубушечка...)))
на месте мужика (не дай Бог!) проверить документы надо было ))))
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как рашкины? с кульбитами на головы своих?? ))) СБУ затримала сімох осіб у справі "чорних" реєстраторів, які завдали збитків у 1,5 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 8747
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Вначале наблюдение, потом штурм. Если бы наблюдение вели в "хаки", было бы как-то подозрительно
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У них всегда такой прикид перед операцией, чтобы было похоже на кого угодно кроме оперов.
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Крыша на свободе, выйдут через неделю
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Чем бы Луцыку ещё заняться кроме примазаться к чужой работе?
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А ЧЁ ЕМУ ОН ТОЛЬКО С ОТПУСКА, СИДИТ ЗА СВОИМ СТОЛОМ В КАБИНЕТЕ И АЛЮМИНИЕВОЙ КРУЖКОЙ( КОТОРУЮ С ЗОНЫ ПРИХВАТИЛ) БЬЁТ ТАРАКАНОВ
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В Крыму военные случайно запустили ракету в ангаре, Минобороны выставило счет

В Крыму военные случайно запустили ракету в ангаре, Минобороны выставило счет
В оккупированном Крыму на аэродроме около города Саки авиационную ракету «воздух-поверхность» применили в ангаре, ведется следствие.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Двое военнослужащих морской авиации Черноморского флота случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету Х-29ТД. Теперь, по данным издания, Минобороны РФ пытается взыскать с них более 45 млн рублей.

Отмечается, что боевая часть ракеты примерно в 100 кг взрывчатки не сработала. В случае взрыва последствия могли бы стать катастрофическими.

Уголовное дело военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева, обвиняемых военным следствием Следственного комитета России в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ), рассмотрел Крымский гарнизонный военный суд.

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Из-за халатности военнослужащих, пришлось списать две Х-29ТД и спецаппаратуру для проверки их боеспособности. Также из-за инцидента был серьезно поврежден ангар, помещение подлежит восстановлению.

«Около 13:30, как следует из материалов расследования, военнослужащие, действуя по принципу «сам сделал - сам себя проконтролировал», не проверили, как то предписывают регламенты работ, исправность чековых механизмов Х-29ТД» - отмечается в материалах дела.

Работники приняли решение проверить ракету 63М, не убедившись в целостности крышки чековых устройств и пломбировки. В результате срабатывания пиропатронов ракета класса «воздух - поверхность» снесла ворота ангара и часть стены.

При этом отмечается, что ракета весом около 700 кг на своем пути уничтожила аппаратуру и еще одно изделие 63М на аппаратуре комплекса «Ока». Стоимость двух Х-29ТД была определена специалистами в 18 млн 459 тыс. руб., «Ока» и другое уничтоженное оборудование - в 9,5 млн руб.

Судебная экспертиза установила, что игла чеки М2 была «сдернута» еще до проверки ракеты на «Оке».

Суд расценил материальный ущерб, причиненный Минобороны РФ в размере 46 571 866 руб., как «иные тяжкие последствия». Также была принята во внимание повышенная опасность для окружающих.

Смягчающими обстоятельствам вины и в деле Чабана и Зверева стали возмещение ими части причиненного ущерба в сумме 3 тысяч рублей с каждого. Также было отмечено, что у Зверева имеются четыре малолетних ребенка.

Суд утвердил для виновных наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца. Для Чабана мера будет принята с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а для Зверева ограничение выплаты на год составит 10%.

Стоит отметить, что в период ограничения осужденные не могут быть повышены в должности и воинском звании, а срок наказания не засчитывается в выслугу лет.

https://antikor.com.ua/articles/322100-******************************************************************************
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"Отмечается, что боевая часть ракеты примерно в 100 кг взрывчатки не сработала." - скоты, хоть одну надо было нормально изготовить.

"Смягчающими обстоятельствам вины и в деле Чабана и Зверева стали возмещение ими части причиненного ущерба в сумме 3 тысяч рублей с каждого." -
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и в деле Чурбана и Зверева стали возмещение ими части ... СБУ затримала сімох осіб у справі "чорних" реєстраторів, які завдали збитків у 1,5 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 3543 Зверев так держать! СБУ затримала сімох осіб у справі "чорних" реєстраторів, які завдали збитків у 1,5 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 3562
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