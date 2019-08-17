 СБУ затримала сімох осіб у справі "чорних" реєстраторів, які завдали збитків у 1,5 млрд грн, - Луценко. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Сьогодні після тривалого документування прокуратура Києва і СБУ проводять спільну спецоперацію із затримання злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном, що перебувало у державній, комунальній та приватній власності, чим спричинено збитки у 1,5 млрд грн", - написав Луценко.
Він повідомив, що вилучені документи дають підстави підозрювати в причетності до схеми і деяких суддів.
Надеюсь что посадят. До этого о таком исходе ниче не слышал. Там замешаны все до самого верха. Будут тормозить процесс на всех этапах
на месте мужика (не дай Бог!) проверить документы надо было ))))
https://youtu.be/1x0uG_6F72w
В Крыму военные случайно запустили ракету в ангаре, Минобороны выставило счет
В оккупированном Крыму на аэродроме около города Саки авиационную ракету «воздух-поверхность» применили в ангаре, ведется следствие.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Двое военнослужащих морской авиации Черноморского флота случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету Х-29ТД. Теперь, по данным издания, Минобороны РФ пытается взыскать с них более 45 млн рублей.
Отмечается, что боевая часть ракеты примерно в 100 кг взрывчатки не сработала. В случае взрыва последствия могли бы стать катастрофическими.
Уголовное дело военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева, обвиняемых военным следствием Следственного комитета России в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ), рассмотрел Крымский гарнизонный военный суд.
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Из-за халатности военнослужащих, пришлось списать две Х-29ТД и спецаппаратуру для проверки их боеспособности. Также из-за инцидента был серьезно поврежден ангар, помещение подлежит восстановлению.
«Около 13:30, как следует из материалов расследования, военнослужащие, действуя по принципу «сам сделал - сам себя проконтролировал», не проверили, как то предписывают регламенты работ, исправность чековых механизмов Х-29ТД» - отмечается в материалах дела.
Работники приняли решение проверить ракету 63М, не убедившись в целостности крышки чековых устройств и пломбировки. В результате срабатывания пиропатронов ракета класса «воздух - поверхность» снесла ворота ангара и часть стены.
При этом отмечается, что ракета весом около 700 кг на своем пути уничтожила аппаратуру и еще одно изделие 63М на аппаратуре комплекса «Ока». Стоимость двух Х-29ТД была определена специалистами в 18 млн 459 тыс. руб., «Ока» и другое уничтоженное оборудование - в 9,5 млн руб.
Судебная экспертиза установила, что игла чеки М2 была «сдернута» еще до проверки ракеты на «Оке».
Суд расценил материальный ущерб, причиненный Минобороны РФ в размере 46 571 866 руб., как «иные тяжкие последствия». Также была принята во внимание повышенная опасность для окружающих.
Смягчающими обстоятельствам вины и в деле Чабана и Зверева стали возмещение ими части причиненного ущерба в сумме 3 тысяч рублей с каждого. Также было отмечено, что у Зверева имеются четыре малолетних ребенка.
Суд утвердил для виновных наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца. Для Чабана мера будет принята с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а для Зверева ограничение выплаты на год составит 10%.
Стоит отметить, что в период ограничения осужденные не могут быть повышены в должности и воинском звании, а срок наказания не засчитывается в выслугу лет.
https://antikor.com.ua/articles/322100-******************************************************************************
"Смягчающими обстоятельствам вины и в деле Чабана и Зверева стали возмещение ими части причиненного ущерба в сумме 3 тысяч рублей с каждого." -