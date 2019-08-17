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Все про:Київ (6393) пияцтво (419) стрілянина (1030)

 П'яний дебошир стріляв у стелю в київському пабі. ФОТОрепортаж

В одному зі столичних пабів минулої ночі компанія з трьох п'яних чоловіків відкрила вогонь зі стартового пістолета.

Інцидент стався в закладі в Голосіївському районі столиці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Інформатор".

Троє п'яних чоловіків зайшли всередину переповненого пабу. Через деякий час один з них дістав пістолет, імовірно стартовий, і вистрілив у стелю.

Усі фото - видання "Інформатор"

Пяний дебошир стріляв у стелю в київському пабі 01

Ніхто не постраждав. На місце події прибула поліція, хуліганів вивели на вулицю. Стрілець спробував напасти на правоохоронців з газовим балончиком, але спецзасіб вилучили. Двоє його товаришів були настільки п'яними, що не трималися на ногах. В одного з них йшла з рота піна.

Пяний дебошир стріляв у стелю в київському пабі 02Пяний дебошир стріляв у стелю в київському пабі 03Пяний дебошир стріляв у стелю в київському пабі 04

Поліцейські склали на дебоширів матеріали за 173-ю статтею КУпАП (дрібне хуліганство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі чоловік відкрив вогонь на території спортивної школи, - поліція

Пяний дебошир стріляв у стелю в київському пабі 05

Чоловік, що стоїть ліворуч, спочатку стріляв у стелю, а потім намагався напасти на поліцейських з газовим балончиком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143385
 
 
 Топ коментарі
 
А мы детьми взрывпакеты делали из спичечных головок и из трубки с гвоздём пугач...
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Понты!
Даже баканову по поводу этих чертей гидрант звонить не станет!
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Ну против этого даже зебилы не возражают.
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"Стоящий слева мужчина сначала стрелял в потолок, а потом..." Я вижу сидящих отморозков... Кто все-таки стрелял?
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Та то, або порошенка бригада, або це той самий зелений козел...
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как стрелять в потолок из стартового, может в небо?
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блин....какие два додика ********.... я бы им на месте копов в **** без камеры весь его балон залил....мне раз в притык балоном глаза залили ...так что знаю что это такое на собственном примере....капец...(( посмотрите на этих двух гребешков..видно же что гопники наркошо алкаши..ну зачем таким животным вообще жить на свете...?
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А мы детьми взрывпакеты делали из спичечных головок и из трубки с гвоздём пугач...
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Магний с марганцем в тетрадку трубочкой, село!!
🤑
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