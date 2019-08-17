EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Фоторепортаж
  2441  5
Все про:присяга (67) офіцер (54)

 Військову присягу склали майже 400 майбутніх офіцерів запасу. ФОТОрепортаж

У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського відбулася урочиста церемонія складання Військової присяги на вірність українському народові випускниками кафедри військової підготовки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Навчання за оновленою програмою військової підготовки в університеті протягом двох років пройшли 384 майбутні офіцери запасу, серед яких є 44 дівчини-випускниці. Випускники представляють понад 50 закладів вищої освіти з усіх регіонів України, і серед них троє – учасники АТО/ООС, ще 10 вже мають досвід служби в армійських лавах, тож складали Військову присягу ще до початку навчання", - розповіли під час урочистостей.

Усі фото - "Укрінформ".

Військову присягу склали майже 400 майбутніх офіцерів запасу 01
Військову присягу склали майже 400 майбутніх офіцерів запасу 02Військову присягу склали майже 400 майбутніх офіцерів запасу 03

Майбутніх фахівців готували за 9 спеціальностями: бойове застосування механізованих та інженерно-технічних з’єднань, військових частин і підрозділів; організація пожежної безпеки, соціальна психологія, політологія, математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем, фінансове забезпечення і економіка бойової та господарчої діяльності військ.

Військову присягу склали майже 400 майбутніх офіцерів запасу 04Військову присягу склали майже 400 майбутніх офіцерів запасу 05Військову присягу склали майже 400 майбутніх офіцерів запасу 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 250 новобранців Нацгвардії склали присягу в Києві. ВIДЕО

Гостям заходу випускники продемонстрували результати своїх навичок, зокрема, рівень стройової виправки, виконання стройових прийомів зі зброєю - СКС карабінами та АК-74, виконання елементів рукопашного бою. Крім того, офіцери продемонстрували майстерність з таеквон-до, тактичні дії механізованого взводу, інженерних підрозділів та ін.

Військову присягу склали майже 400 майбутніх офіцерів запасу 07Військову присягу склали майже 400 майбутніх офіцерів запасу 08Військову присягу склали майже 400 майбутніх офіцерів запасу 09Військову присягу склали майже 400 майбутніх офіцерів запасу 10

Із 2001 року в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського підготовлено понад 12 000 офіцерів запасу. Окрім студентів закладів вищої освіти, в університеті також здійснюється військова підготовка фахівців бойових спеціальностей з-поміж громадян України – учасників ООС (АТО).

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143381
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Можна все на світі вибрати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину.
Служіть вірно своїй державі.
Не зрадьте !
 показати весь коментар
 
 
Пиджаки..Срочную не хотят..Кадровые идут в военные училища.
 показати весь коментар
 
Любопытно, зачем рукоятки автоматов помечены в разные цвета по рядам? Зеленый, желтый
 показати весь коментар
 
Не по рядам, а как каждый захочет. Чтобы свой быстрее отличить.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору