EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство, Фоторепортаж
  1248  25
Матеріали за темою:
Все про:Одеса (2035) пожежа (1721) Нацполіція (8049)

 Евакуйованих мешканців згорілого готелю в Одесі тимчасово поселили в автобусах, - поліція. ФОТОрепортаж

Кілька десятків людей розмістив у себе вдома небайдужий одесит.

Під час пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі було евакуйовано 150 осіб. Зараз їх поселили в тимчасовому пункті, який організували неподалік з автобусів, наданих поліцією та міськрадою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Одеської області.

"Там постраждалим від пожежі надається посильна домедична допомога, а також допомога психологів та волонтерів", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що кілька десятків врятованих людей ще зночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми будемо нести повну відповідальність", - власник згорілого в Одесі готелю Чорний

"Зараз біля готелю постояльці шукають свої речі на місці пожежі. Таких 64 особи, включно з іноземцями. Після того, як вони закінчать шукати свої речі, їх відвезуть у санаторії на 16-й станції фонтану, де вони будуть розміщені", - заявив заступник міського голови Одеси Андрій Котляр

"Під час пожежі в готелі "Токіо Стар" евакуювали 136 осіб. Серед евакуйованих було 29 іноземців. Зокрема, 14 громадян Білорусі, 5 - Франції, 2 - США, 1 - Великої Британії, 2 - Туреччини та один - із Сьєрра-Леоне. Загалом людей у готелі на початку пожежі було 200 осіб", - наводить дані МВС журналіст Michael Shtekel.

Евакуйованих мешканців згорілого готелю в Одесі тимчасово поселили в автобусах, - поліція 01
Евакуйованих мешканців згорілого готелю в Одесі тимчасово поселили в автобусах, - поліція 02
Евакуйованих мешканців згорілого готелю в Одесі тимчасово поселили в автобусах, - поліція 03
Евакуйованих мешканців згорілого готелю в Одесі тимчасово поселили в автобусах, - поліція 04

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143377
 
 
 Топ коментарі
 
Посетите их в дома главного архитектора и всех членов комиссии,подписавшей ввод гостиницы в эксплуатацию и "бунгало" хозяина.
 показати весь коментар
 
Особенно "...Включая 14 граждан Беларуси" Евакуйованих мешканців згорілого готелю в Одесі тимчасово поселили в автобусах, - поліція - Цензор.НЕТ 4790
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Совпадение... Эвакуированных жильцов сгоревшего отеля в Одессе временно поселили в автобусах, - полиция - Цензор.НЕТ 3716
Вадим Черный
Эвакуированных жильцов сгоревшего отеля в Одессе временно поселили в автобусах, - полиция - Цензор.НЕТ 4461
Гоша Куценко
Эвакуированных жильцов сгоревшего отеля в Одессе временно поселили в автобусах, - полиция - Цензор.НЕТ 7163
 показати весь коментар
 
они ищут на сгарище свои вещи...а потом вроде их отвезут в санаторий...
 показати весь коментар
 
жах.... вот это ОДЕССА.... с такой власть. всегда всё и все горят... бардак там... мафия и нарушения сплошные... то детки то клиенты горят ..СРОЧНО ГУБЕРНАТОРОМ СТАВИТЬ СААКАШВИЛИ! ау ПРЕЗИДЕНТ! СААКАШВИЛИ НАВЕДЁТ ПОРЯДОК. нечего там туда пихать неизвестно кого....верните всех кто был с ним в команде и все будут сидеть!
 показати весь коментар
 
 
а вот нечего нам в Одессу пихать неизвестно кого....мы уже терпели труху с саакой вместе -теперь осталось только от трухи избавиться ,а тот миха пусть идет лесом
 показати весь коментар
 
Ну це ЗМІ роботою забезпечені на тиждень.
 показати весь коментар
 
 
Особенно "...Включая 14 граждан Беларуси" Евакуйованих мешканців згорілого готелю в Одесі тимчасово поселили в автобусах, - поліція - Цензор.НЕТ 4790
 показати весь коментар
 
 
А французи, а американці...
Ще міжнародного скандалу нам не вистачало.
Не здивуюся, якщо з часом з'ясується, що там були і німці, і поляки...

Казка "Рукавичка" відпочиває.
 показати весь коментар
 
Жду когда ЗЕ как и его мышебратан по росту разразится "крылатой фразой" последнего - Обещал? Я вам ничего не обещал!
А такое будет, но попозжее.
 показати весь коментар
 
 
Якого путіна ти сюди пхнеш політику?
Троль?
 показати весь коментар
 
так скажи зекретину,чтобы не пхнулся,а наконец начал заниматься своими прямыми обязанностями
 показати весь коментар
 
Слышь, заика, тебя, шавку ольгинскую, никто не просил сюда влезать!
 показати весь коментар
 
а я тебя, боевого пи-са пуйла ,не спрашиваю что мне делать
 показати весь коментар
 
 
Посетите их в дома главного архитектора и всех членов комиссии,подписавшей ввод гостиницы в эксплуатацию и "бунгало" хозяина.
 показати весь коментар
 
 
Де де,Курва??? Ріксоси всякі то для жабуриння ол-інклюзів,а постраждалих розмістили в маршрутках? Хоча....ви самі їх до влади вибрали.Хавайте
 показати весь коментар
 
 
нееееет!!!!лучше себе его берите - если в восторге
 показати весь коментар
 
я хз какие в Украине законы по этому поводу в Италии если у тебя больше 21 койко места ты обязать иметь матрасы которые не горят шторы и так далее, постельного только это не касается, второе номер без окна это как? Пожар с каридора и тебе гаплык, натяжные потолки и плёнки в гостинице не могут использоватся в принцыпе
 показати весь коментар
 
 
французы,американцы,англичане...это сюр какой то )туда близко брезгливо подойти
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору