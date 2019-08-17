 Евакуйованих мешканців згорілого готелю в Одесі тимчасово поселили в автобусах, - поліція. ФОТОрепортаж

Під час пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі було евакуйовано 150 осіб. Зараз їх поселили в тимчасовому пункті, який організували неподалік з автобусів, наданих поліцією та міськрадою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Одеської області.
"Там постраждалим від пожежі надається посильна домедична допомога, а також допомога психологів та волонтерів", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що кілька десятків врятованих людей ще зночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.
"Зараз біля готелю постояльці шукають свої речі на місці пожежі. Таких 64 особи, включно з іноземцями. Після того, як вони закінчать шукати свої речі, їх відвезуть у санаторії на 16-й станції фонтану, де вони будуть розміщені", - заявив заступник міського голови Одеси Андрій Котляр
"Під час пожежі в готелі "Токіо Стар" евакуювали 136 осіб. Серед евакуйованих було 29 іноземців. Зокрема, 14 громадян Білорусі, 5 - Франції, 2 - США, 1 - Великої Британії, 2 - Туреччини та один - із Сьєрра-Леоне. Загалом людей у готелі на початку пожежі було 200 осіб", - наводить дані МВС журналіст Michael Shtekel.
Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.
Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".
Вадим Черный
Гоша Куценко
Ще міжнародного скандалу нам не вистачало.
Не здивуюся, якщо з часом з'ясується, що там були і німці, і поляки...
Казка "Рукавичка" відпочиває.
А такое будет, но попозжее.
Троль?