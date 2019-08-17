 Евакуйованих мешканців згорілого готелю в Одесі тимчасово поселили в автобусах, - поліція. ФОТОрепортаж

Під час пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі було евакуйовано 150 осіб. Зараз їх поселили в тимчасовому пункті, який організували неподалік з автобусів, наданих поліцією та міськрадою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Одеської області.

"Там постраждалим від пожежі надається посильна домедична допомога, а також допомога психологів та волонтерів", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що кілька десятків врятованих людей ще зночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.

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"Зараз біля готелю постояльці шукають свої речі на місці пожежі. Таких 64 особи, включно з іноземцями. Після того, як вони закінчать шукати свої речі, їх відвезуть у санаторії на 16-й станції фонтану, де вони будуть розміщені", - заявив заступник міського голови Одеси Андрій Котляр

"Під час пожежі в готелі "Токіо Стар" евакуювали 136 осіб. Серед евакуйованих було 29 іноземців. Зокрема, 14 громадян Білорусі, 5 - Франції, 2 - США, 1 - Великої Британії, 2 - Туреччини та один - із Сьєрра-Леоне. Загалом людей у готелі на початку пожежі було 200 осіб", - наводить дані МВС журналіст Michael Shtekel.









Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".