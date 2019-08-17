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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:втеча (114) СБУ (4635) Матіос Анатолій (328)

 "Гомонимо" з тими, хто посприяв утечі з аеропорту наркобарона Сільвера, - Матіос. ФОТО

Військова прокуратура розслідує обставини втечі під час екстрадиції ізраїльського наркобарона Амоса Дов Сільвера.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає Цензор.НЕТ.

"Затримали! Ізраїльського наркобарона-втікача, засновника мережі Telegrass, Амоса Дов Сільвера.
Іван Баканов і залучені оперативники СБУ - дякую за філігранну роботу з розшуку! Тепер (точніше ще відучора) процесуальна робота військової прокуратури. "Гомонимо" з тими, хто посприяв втечі з аеропорту", - розповів Матіос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції (оновлено)

Гомонимо з тими, хто посприяв утечі з аеропорту наркобарона Сільвера, - Матіос 01
Гомонимо з тими, хто посприяв утечі з аеропорту наркобарона Сільвера, - Матіос 02

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.

У суботу, 17 серпня, СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції.

Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції.

Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю.Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143368
 
 
 Топ коментарі
 
Зато зебилы в экстазе - кухарки прорвались поуправлять государственной кухней
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Вчера зебобики доказывали, что нарко-барон сбежал потому что ЗЕ еще не всех СБУшников Петиных поменял. А сегодня его уже снова поймали, хотя сотрудники СБУ остались прежними. Что-то я совсем запутался - отпустили Петины сотрудники и поймали Петины, или отпустили Зелины и поймали Зелины ? "Гомонимо" з тими, хто посприяв утечі з аеропорту наркобарона Сільвера, - Матіос - Цензор.НЕТ 9187 ... кого награждать будут ?
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Віддайте їх МОССАДу, як потерпілій стороні.
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його передадуть беспосередньо бібі нетаньяху....це йому додасть позитиву до виборів
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А ще разок поїде до Пукіна, обмажеться колорадками, побіснується - і сцарем виберуть. Ну, як той, Саломен був, хто не дуже багато різав своїх рабів, а більше робив розумний вигляд "Гомонимо" з тими, хто посприяв утечі з аеропорту наркобарона Сільвера, - Матіос - Цензор.НЕТ 1885
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та з самим бакановим "побеседуйте"!
При Грицаку за подібні "проколи" не було чути. Можливо, і не було. А тут, після зміни начальства... одразу "косяки" пішли.
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А чему удивляться, если на генеральские должности ЗЕ назначает младших лейтенантов запаса.
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Зато зебилы в экстазе - кухарки прорвались поуправлять государственной кухней
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а петебіли не встигли нарадуватись "Гомонимо" з тими, хто посприяв утечі з аеропорту наркобарона Сільвера, - Матіос - Цензор.НЕТ 8523
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ну, для справедливости, нужно заметить, что они не "петебіли", а - порохоботы пид@ры - эта фраза одновременно сентенция, и ответ на все вопросы
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Ви проти щоб на державних посадах були люди з простих робітничих сімей?! Це не описка, я вірно зрозумів?!! Ви видно з самої "чесної на руку" єліти соєвих!!!!
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Я за то, чтобы на державных посадах были опытные проыессионалы. Хватит за гроши налогоплательщика ПРИ КАЖДОЙ НОВОЙ ВЛАСТИ МЕНЯТЬ ВСЕХ УПРАВЛЕНЦЕВ ПО КВОТАМ ПАРТИЙ.
Менять управленцев надо за их непрофессионализм . Или садить за коррупцию. А это уже к работе правоохоронных органов
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Ни в одной цивилизованной стране при смене презедента не меняют руководителя коммунального предприятия НА СВОЕГО " ПРЕЗЕДЕНТСКОГО"
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Міняють ... У тому і справа ... Усю команду міняють ...
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Ну что вы умничаете? В Словакии люди годами работают на своих местах - спецы и взяток не берут.
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ну да судья чаус телепортировался в молдову.
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ага, ти ще згадай інших втікачів з недоторканністю: Кадирова-онишенка, клюєвих, бакуліна... там списочок пристойний. Кажеш, Грицак відпускав? Ну, хіба що - ти - повний зебіл.
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только чаус на тот момент ходил с браслетом и без неприкосновенности.
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тому що при грицяку наркобарони працювали спокійно
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а що, були виявлені? Чи вже при Баканову встановленні?
зебіл дебільний ззапоребриковий, видумувати брехні - це все, на що ти здатен.
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При Грицаку його затримали, шановний, а при баканові він утік, по крайній мірі спробував.
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його затримали при Бухареві якого порохоботи тотально обсирали,таких масштабних операцій при Грицаку не було.
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цей запоребриковий зебіл "завжди бреше, як дише". Хоча, здається, я перевіряв інфу https://censor.net.ua/news/3116137 - там він не висирався... Але мав би побачити інші інфи вчора-сьогодні!
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краще порадійте як СБУ стало ефективно працювати при Зеленському. .
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Так тоді всі були в долі, а зараз нове керівництво почало наводити порядок. Ще багато буде новин на відміну від грицацуєвих...
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Два дня за Зе -ни гу-гу.Запил? Или работает?
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И цука Менлель молчит про убитых на фронте ребят - воды в рот набрала
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интересно, а кто наши наркобороны? все города обрисованы рекламой наркоты
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Да матиос уже как 5 лет сам должен перестукиваться с гражданами из соседних камер
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И еще не знаешь по какой статье привлечь .
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"Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани /Повезло в армии не служившему и на воинском учёте не стоявшему волкодаву-скорохвату Баканову. Беглый барон-наркоша не читает Цензор.Иначе не нашли бы.-20.09.17 Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани.-- задержали полицейские в Умани совместно со своими израильскими коллегами.
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Суд над пособниками скажет: "Понять и простить"
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Вчера зебобики доказывали, что нарко-барон сбежал потому что ЗЕ еще не всех СБУшников Петиных поменял. А сегодня его уже снова поймали, хотя сотрудники СБУ остались прежними. Что-то я совсем запутался - отпустили Петины сотрудники и поймали Петины, или отпустили Зелины и поймали Зелины ? "Гомонимо" з тими, хто посприяв утечі з аеропорту наркобарона Сільвера, - Матіос - Цензор.НЕТ 9187 ... кого награждать будут ?
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вчера петины писали прозраду и цирк-шапито и снова сели в свою собственную лужу "Гомонимо" з тими, хто посприяв утечі з аеропорту наркобарона Сільвера, - Матіос - Цензор.НЕТ 3335
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Как видишь 3их сбушников судя по соседней новости уже крутят, хотя ждем их жена с аватарками 25%, которые будут плакаться на камеру, что теперь им работать придется.
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Задержаны как подозреваемые, а "беседуют" с теми кто поспособствовал бегству. Очень оперативно поменялось или может сразу улики появились???
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что за Етти на фото? Или фотограф обкуреный?
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Мразиоса и алкаша луцыка пора брать за жопу
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главный вопрос матисиО: "Почему не поделились сразу с нами?"
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ПРОСИЛИ !!! ВОТ И ПОМОГЛИ ЕВРЕЯМ В УМАНИ !) НУ А СИНАГОГУ В ИЗРАИЛЬ ЕДТЕ СТРОИТЬ !!!
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вы почитайте про этого Амоса Сильвера... Никакой он не главарь наркокартеля в обычном представлении. Он жил в Штатах, не скрываясь, и американская полиция его не трогала! и в Украину прилетел открыто. Его задержание - никакая не супероперация. Он активный сторонник легалайза и огранизавал платформу для продажи травки в интернете. не оправдываю его действия, но это факты. в Израиле у него тысячи сторонников, которые выходят на демонстрации, куря траву, и полиция их не трогает. эти сбушники может сами сторонники легалайза и просто его отпустили. вот тут статья проинего на английском https://www.timesofisrael.com/the-highs-and-lows-of-amos-silver-telegrass-cannabis-kingpin-nabbed-in-ukraine/
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