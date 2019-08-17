 У Станиці Луганській відзначили 5-річчя визволення від найманців РФ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.
Біля селищної ради за участю представників органів місцевої влади, громадських організацій та військовослужбовців і місцевих жителів відбулася панахида за загиблими захисниками незалежності України.
До пам'ятного знаку воїнам, загиблим під час проведення АТО/ООС, поклали квіти.
Святковий концерт для присутніх подарували музиканти Миколаївського військового оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади ВМС ЗСУ.
А ты ж ГАД!!!
Те, кто защищает страну ( не могу сказать, что твою) для тебя - нацыки?
Будь проклят
Извините, ругаюсь редко, НО ЭТО....
Вас не устраивает содержание моего поста?
Неуважение нетерпимо нигде - будь то оппонент или просто прохожий
Кто вы?
К чему эти умничания... На форумах в большинстве случаев обращение на "ты" считается нормальным.
Внаслідок перемир'я.
Жалкує місцева сволота , що не вдалося їм порізати все на металобрухт і спекулювати гуманітаркою і збагатитися миттєво