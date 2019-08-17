 У Станиці Луганській відзначили 5-річчя визволення від найманців РФ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

Біля селищної ради за участю представників органів місцевої влади, громадських організацій та військовослужбовців і місцевих жителів відбулася панахида за загиблими захисниками незалежності України.





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До пам'ятного знаку воїнам, загиблим під час проведення АТО/ООС, поклали квіти.







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Святковий концерт для присутніх подарували музиканти Миколаївського військового оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади ВМС ЗСУ.



