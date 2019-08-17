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 Суспільство, Фоторепортаж
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 У Станиці Луганській відзначили 5-річчя визволення від найманців РФ. ФОТОрепортаж

У Луганській області відбулися урочисті заходи, присвячені 5-й річниці визволення Станиці Луганської від незаконних збройних формувань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

У Станиці Луганській відзначили 5-річчя визволення від найманців РФ 01

Біля селищної ради за участю представників органів місцевої влади, громадських організацій та військовослужбовців і місцевих жителів відбулася панахида за загиблими захисниками незалежності України.

У Станиці Луганській відзначили 5-річчя визволення від найманців РФ 02
У Станиці Луганській відзначили 5-річчя визволення від найманців РФ 03

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У Станиці Луганській відзначили 5-річчя визволення від найманців РФ 04

До пам'ятного знаку воїнам, загиблим під час проведення АТО/ООС, поклали квіти.

У Станиці Луганській відзначили 5-річчя визволення від найманців РФ 05
У Станиці Луганській відзначили 5-річчя визволення від найманців РФ 06
У Станиці Луганській відзначили 5-річчя визволення від найманців РФ 07

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Святковий концерт для присутніх подарували музиканти Миколаївського військового оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади ВМС ЗСУ.

У Станиці Луганській відзначили 5-річчя визволення від найманців РФ 08
У Станиці Луганській відзначили 5-річчя визволення від найманців РФ 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143346
 
   
 Топ коментарі
 
Палит Окрошкин"нациков навезли, что бы местные родину любили?"(с)
А ты ж ГАД!!!
Те, кто защищает страну ( не могу сказать, что твою) для тебя - нацыки?
Будь проклят
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Палит Окрошкин"нациков навезли, что бы местные родину любили?"(с)
А ты ж ГАД!!!
Те, кто защищает страну ( не могу сказать, что твою) для тебя - нацыки?
Будь проклят
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Люди, запомните этот ник - Это сволочь
Извините, ругаюсь редко, НО ЭТО.... В Станице Луганской отметили 5-летие освобождения от наемников РФ - Цензор.НЕТ 3352
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Зачем запоминать?Оно тут каждый день под новым ником унижается.
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показать тебе, кто научил их считать "нацыками"?
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А "тыкаете" по какому поводу?
Вас не устраивает содержание моего поста?
Неуважение нетерпимо нигде - будь то оппонент или просто прохожий
Кто вы?
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но писать "вы" с маленькой буквы не меньшее неуважение, не правда ли?
К чему эти умничания... На форумах в большинстве случаев обращение на "ты" считается нормальным.
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Как то не много празнующих. Представляю сколько там еще сепаратистской сволочи по углам засело. Приди сейчас туду это кровавый "русский мир" и сколько окажется празднующих его приход? К сожалению это так.
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Незабаром вони знову там з'являться.
Внаслідок перемир'я.
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щось у мусаров і чіновників підозріло морди кислі і смурні мабуть ждуть ацвабадітєлєй з куріной символікой...суки продажні
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Я думав, до це тільки мені так здалося. А бач, і Ви це підмітили.
Жалкує місцева сволота , що не вдалося їм порізати все на металобрухт і спекулювати гуманітаркою і збагатитися миттєво
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а рабинович с бойком и мертвечуком на свята приезжали? нет? а чо так? а мост объединяющий Украину с "нашими людьми там" уже построили? ой а что так? зелики вы не фига мышей не ловите!
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