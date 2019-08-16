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Все про:Держприкордонслужба (2210) резервісти (7)

 На Черкащині відбулися збори прикордонників оперативного резерву першої черги. ФОТОрепортаж

На базі Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України пройшли збори резервістів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Черкащині відбулися збори прикордонників оперативного резерву першої черги 01

Під час курсу підготовки, який відбувався впродовж двох тижнів, учасники зборів освоїли курс вогневої підготовки, відпрацювали прийоми з особистої безпеки, отримали навички першої домедичної допомоги, вивчали тактико-спеціальну підготовку й інші дисципліни.

На Черкащині відбулися збори прикордонників оперативного резерву першої черги 02
На Черкащині відбулися збори прикордонників оперативного резерву першої черги 03

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Під час практичних занять з особистої безпеки і застосування сили резервісти вдосконалювали техніку нанесення ударів, затримання і конвоювання правопорушників, використання елементів захисту від ударів. Інструктори з тактичної медицини провели низку теоретичних і практичних занять, де резервістів вчили зупиняти критичну кровотечу, відновлювати прохідність дихальних шляхів і правильно і швидко накладати джгути.

На Черкащині відбулися збори прикордонників оперативного резерву першої черги 04

На Черкащині відбулися збори прикордонників оперативного резерву першої черги 05

Також на військовому стрільбищі резервісти виконували вправи розбирання та збирання зброї, стрільби з автомата АК-74 і пістолета ТТ.

На Черкащині відбулися збори прикордонників оперативного резерву першої черги 06
На Черкащині відбулися збори прикордонників оперативного резерву першої черги 07

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На Черкащині відбулися збори прикордонників оперативного резерву першої черги 08

Під час курсу тактики прикордонної служби резервісти отримували практичний досвід в діях у складі прикордонного наряду з виявлення та затримання правопорушників, здійснення контролю за дотриманням правил прикордонного режиму та виконання інших завдань.

На Черкащині відбулися збори прикордонників оперативного резерву першої черги 09
На Черкащині відбулися збори прикордонників оперативного резерву першої черги 10

За підсумками підготовки учасникам зборів вручили відповідні свідоцтва, що засвідчують завершення підготовки оперативного резерву першої черги Держприкордонслужби України.

На Черкащині відбулися збори прикордонників оперативного резерву першої черги 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143345
 
 
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Ор-1, а выглядят как изловленные военкоматами и ни разу не служившие... На Черкащині відбулися збори прикордонників оперативного резерву першої черги - Цензор.НЕТ 497
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