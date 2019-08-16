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Все про:гральний бізнес (74) казино (33) Нацполіція (8038)

 В організатора мережі підпільних онлайн казино вилучили 520 тис. дол. і 140 тис євро готівкою, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вжитими заходами оперативникам Департаменту захисту економіки і слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України вдалося викрити організатора грального бізнесу і припинити діяльність кількох веб-ресурсів, за допомогою яких гравці мали доступ до віртуальних ігрових автоматів в українському сегменті мережі інтернет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

З метою конспірації злочинної діяльності серверне обладнання та процесингові центри обробки платежів розміщувалися на території Російської Федерації. Для легалізації коштів, отриманих як онлайн ставки, 32-річний громадянин використовував платіжні системи, які перебувають під санкціями.

З'ясували правоохоронці і місце розташування офісного приміщення - приватний будинок організатора на території півострова в Київській області. Звідти здійснювалося віддалене адміністрування веб-ресурсів, обробка звернень клієнтів казино і контроль за виплатами "виграшів".

В організатора мережі підпільних онлайн казино вилучили 520 тис. дол. і 140 тис євро готівкою, - Нацполіція 01

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У четвер, 15 серпня, слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції провели санкціоновані обшуки за місцем проживання організатора. Правоохоронці вилучили 520 тис. доларів і 140 тис. євро (в еквіваленті національної валюти - понад 17 млн ​​гривень), отриманих від функціонування онлайн казино, комп'ютерну техніку та "чорнові" записи, що підтверджують злочинну діяльність громадянина.

В організатора мережі підпільних онлайн казино вилучили 520 тис. дол. і 140 тис євро готівкою, - Нацполіція 02

В організатора мережі підпільних онлайн казино вилучили 520 тис. дол. і 140 тис євро готівкою, - Нацполіція 03

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В організатора мережі підпільних онлайн казино вилучили 520 тис. дол. і 140 тис євро готівкою, - Нацполіція 04

В рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, встановлюватиметься повне коло осіб, причетних до функціонування мережі онлайн казино.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143337
 
 
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выборочное правосудие в Украине незыблемо и вечно,как Лаврская колокольня..
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А с Космолотом что там? Они же даже не прячутся а по сути такие же онлайн казино.
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Ігроманія, з точки зору психіатрії, класифікується як "нехімічна аддикція". На відміну від інших нехімічних аддикцій, таких як наприклад членство в рпц мп чи інших тоталітарних сектах, ігроманія не дає ускладнень у вигляді неврозів нав'язливих станів, а для найбільш продвинутих - істероневрозів.
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