 Харківська екоінспекція матеріально посприяла центру допомоги безпритульним тваринам. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В день захисту тварин у центр "Порятунок тварин Харків" від колективу Держекоінспекції області було передано 50 пакетів корму для кошенят і цуценят, 8 лежаків для тварин, ліки і засоби для чищення.

Центр "Порятунок тварин Харків" з'явився чотири роки тому. Волонтери згадують, що першим викликом стала допомога кошеняті, який застряг на дереві. Відтоді центр став місцем порятунку, допомоги і нового життя для кішок, собак, птахів і інших тварин: збитих, поранених, в ямах, під асфальтом, в колодязі, трубі, стіні, на дереві, даху, у воді, загублених.

"Усі ми пов'язані один з одним. І дії одного елементу екосистеми, - вважає глава Державної екологічної інспекції в Харківській області Євген Оберемок. - Однак, на жаль, сьогодні багато домашніх улюбленців залишилися без нагляду. Як результат Україна входить до десятки країн світу за найбільшою кількістю тварин, зокрема безпритульних. Тому допомога таким ініціативам, як "Порятунок тварин Харків", - наш спільний обов'язок як відповідальних за екологію в регіоні, та й взагалі як громадян, як людей".

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У центрі працюють 20 волонтерів, перебувають 30 собак і кішок, 9 голубів і кілька кошенят і цуценят. Багато харків'ян допомагають центру - забирають тварин до себе.

За словами керівника Державної екологічної інспекції в Харківській області Євгена Оберемко Україна входить у Топ-10 країн світу за найбільшою кількістю тварин, зокрема безпритульних.

Довідка. Всесвітній день безпритульних тварин відзначається в третю суботу серпня. Проведення заходів почалося ще з 1992 року за підтримки некомерційної організації - Міжнародного товариства з прав тварин (WSPA). Відтоді у всьому світі в цей день організовують благодійні акції.