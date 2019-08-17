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 Суспільство
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Все про:Держекоінспекція (40) тварини (132) Харків (1469)

 Харківська екоінспекція матеріально посприяла центру допомоги безпритульним тваринам. ФОТО

17 серпня відзначається Всесвітній день безпритульних тварин. З нагоди цього дня Державна екологічна інспекція в Харківській області підтримала одну з найважливіших суспільних ініціатив регіону з допомоги безпритульним тваринам - центр "Порятунок тварин Харків".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В день захисту тварин у центр "Порятунок тварин Харків" від колективу Держекоінспекції області було передано 50 пакетів корму для кошенят і цуценят, 8 лежаків для тварин, ліки і засоби для чищення.

Харківська екоінспекція матеріально посприяла центру допомоги безпритульним тваринам 01

Центр "Порятунок тварин Харків" з'явився чотири роки тому. Волонтери згадують, що першим викликом стала допомога кошеняті, який застряг на дереві. Відтоді центр став місцем порятунку, допомоги і нового життя для кішок, собак, птахів і інших тварин: збитих, поранених, в ямах, під асфальтом, в колодязі, трубі, стіні, на дереві, даху, у воді, загублених.

"Усі ми пов'язані один з одним. І дії одного елементу екосистеми, - вважає глава Державної екологічної інспекції в Харківській області Євген Оберемок. - Однак, на жаль, сьогодні багато домашніх улюбленців залишилися без нагляду. Як результат Україна входить до десятки країн світу за найбільшою кількістю тварин, зокрема безпритульних. Тому допомога таким ініціативам, як "Порятунок тварин Харків", - наш спільний обов'язок як відповідальних за екологію в регіоні, та й взагалі як громадян, як людей".

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У центрі працюють 20 волонтерів, перебувають 30 собак і кішок, 9 голубів і кілька кошенят і цуценят. Багато харків'ян допомагають центру - забирають тварин до себе.

За словами керівника Державної екологічної інспекції в Харківській області Євгена Оберемко Україна входить у Топ-10 країн світу за найбільшою кількістю тварин, зокрема безпритульних.

Довідка. Всесвітній день безпритульних тварин відзначається в третю суботу серпня. Проведення заходів почалося ще з 1992 року за підтримки некомерційної організації - Міжнародного товариства з прав тварин (WSPA). Відтоді у всьому світі в цей день організовують благодійні акції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143336
 
   
 Топ коментарі
 
Человек сам в состоянии себе помочь. А вот коты и собаки, в результате приручения, утратили свой дом и навык и действительно нуждаются в помощи.
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И это замечательно, спасибо добрым людям.
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А не лучше бы было, оказать помощь бездомным людям, а? А то последнее время только лишь слышно - бездомные животные-бездомные животные, а люди выходит для вас, на последнем месте, животные превыше всего.
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А не лучше бы было, оказать помощь бездомным людям, а? А то последнее время только лишь слышно - бездомные животные-бездомные животные, а люди выходит для вас, на последнем месте, животные превыше всего.
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Человек сам в состоянии себе помочь. А вот коты и собаки, в результате приручения, утратили свой дом и навык и действительно нуждаются в помощи.
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Ты ведь не ешь мясо, не носишь кожу и меха? А то все едят мясо животных и кормят ими себя и других животных. Но вот кошку\собаку жалко, а свинью\корову\птицу мы убьем и сожрем. Лицемеры.
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Но ты ведь не ешь друзей и не дружишь с бутербродами? А то все упорядочили на еду и друзей, и не хотят слушать пение свиньи в опере. А как бы хорошо смотрелась на твоих коленках свинка с коровкой, в благодарочку тебе похрюкивая/помукивая за нежные поглаживание по животику. Вот уж честое слово ЛИЦЕМЕРЫ.
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А топор и кухонный нож - любимые орудия так называемых "бытовых убийц"... Запретим?...
И что дальше? Собаки - это орудия... Они могут охранять отару овец, спасать людей на воде, обнаруживать их в обломках зданий, после землетрясений, цунами, обнаруживать мины, наркотики, заболевания у людей... А могут убивать... Поэтому, реально, убивают не собаки... Убивают люди, создающие из них "орудия убийств"... Думать надо... Головой...
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Ты "дурак в квадрате"(с). Собака не виновата в том, что хозяин ее таков-эдакий. Кому в руки попала, такое и ее поведение. Вот ротвейлер. Порода специально выведена, как охранная псина. Но, если ее со щенячьего возраста не делать злобной, милейшее домашнее существо. Сам я собак не люблю, но понимаю, что они, как вид из семейства псових, ничем перед людьми не провинились. А вот люди перед ними очень.

У меня дома три кошки. Без них было бы скучно. Еще регулярно кормлю небольшой прайд подвальных. Люди же, ставшие жалкими существами, в подавляющем количестве сами виноваты в своей опущенности. Даже не хочу приводить примеры.
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Харьковская экоинспекция оказала материально поддержала ?
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Харьковскую экоинспекцию обвинили в коррупции по вырубке леса-решила показать,что они ХОРОШИЕ!!!!!
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Я вот, пэтю путушенко обвиняю в обмане избирателей, а он все-равно никому не помогает ...
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Этот притулок находится в центре города. Возле него такая вонища!.. Может он и нужен, но только не в центре города. Неужели не смогли найти пустырь на окраине
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