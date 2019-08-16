 Чайки Кривавого Пастора, система "Великий брат", точна прикмета. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

В Маріуполі не тільки фонтани...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Східний пам'ятає", - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чайки Кривавого Пастора

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нарешті!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус. ДОКУМЕНТ

Вадику, повір Шуфричу на слово...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон". ВIДЕО

Волонтери-перекладачі

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Система "Великий брат"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія розповів як працюватиме система "Великий брат": "Програма аналізуватиме роботу всіх депутатів парламенту"

- Приїхали оглянути знамениті пам'ятки Києва...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський спростив отримання громадянства для політбіженців з РФ та іноземців - захисників України

Точна прикмета

...знову літак упав

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