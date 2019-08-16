 Чайки Кривавого Пастора, система "Великий брат", точна прикмета. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Точна прикмета
...знову літак упав
Більше фотошопів дивіться тут
....
...
...
А где Алан Казбекович Бадоев на параде?
...
Есть вор Свинарчук и его начальник
А вы и дальше продолжайте верить
Что сыр добывается из вареников
Пэдро под следствием давно , а тут всё ещё лижут его воровскую задницу ...
Они пахали
В сапогах, в потёртой блузе,
С бодуна, во всей красе,
Шёл мужик по кукурузе,
По несжатой полосе.
Пиджачок торчал кургузо,
Из цигарки шёл дымок,
Думал: «Вот же… кукуруза…»
Дальше думать он не мог.
Вдруг зарявкали моторы,
Подошёл комбайнов строй,
А в комбайне - Тот, Который,
А в соседнем - Тот, Второй.
В куртках фирменной расцветки,
В окруженьи поселян,
И в руках у них ракетки,
И у каждого - волан.
Неприступный как гостайна
И стремительный, как вжик,
Путин вышел из комбайна.
Путин! Тут и сел мужик.
Вышел, солнцем осеянен,
Наступил в родную слизь.
«Что, трясёшься, россиянин?
Это правильно, трясись».
Увидавши пред собой их,
Поселянин заблажил:
«Как же вас сюда обоих,
Чем я это заслужил?»
Неожиданно доступен,
Вербовать то он мастак:
«Да не бойсь, - промолвил Путин, -
Мы с Димоном просто так.
Просто, нынче за обедом,
Доедая эскалоп,
Мы подумали с Медведом,
Замутить ещё бы чтоб?
Всё мы делали, чего там,
Забавляли всю страну:
Управляли самолётом,
Погружались в глубину,
Нежной дружбы не таили,
Пели рок, коров доили,
Твиттер, свитер, Макинтош,
Лыжи, танцы - всё, что хошь.
И при звоне чашек чайных
Был ответ произнесён:
Мы ни разу на комбайнах
Не играли в бадминтон!
Ни в россии, ни в Союзе
Так не делали, скажи,
И при этом - в кукурузе!
Ведь смешней же, чем во ржи?»
Совершенно оболванен
от таких серьёзных тем,
Тихо ахнул поселянин:
«Вот же круто!.. А зачем?»
Путин скушал эту дерзость
И ответил не по лжи:
«А чего ещё тут делать?
Ну не править же, скажи?»
И мужик, напрягши память,
Так и брякнул королям:
«Правда. Лучше вам не править.
Лучше так вот, по полям.
Чтоб ракетки, и воланы,
И комбайн для куражу…
А какие ваши планы,
Я хоть бабе расскажу?»
И с усмешкою, как ангел,
Он сказал: «Примерно так:
То ль на лыжах в акваланге,
То ли в танке на журфак».
Что тут скажешь, что предложишь,
Лёжа в страхе на стогу:
«Как ты так, без литра, можешь?»
«Да уж, - молвил он, - могу».
- сер, что это за вой стоит на болотах?
- порохоботы ругают Зеленского, что кабмин решил продавать государственный газ ахметову с 40% скидкой!
- так это же кабмин, назначенный порохом!
- пид@ры, сэр!