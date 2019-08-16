EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Фоторепортаж
  7843  39
Матеріали за темою:
Все про:Ахметов (352) Путін (10403) Рабінович (102) Турчинов (854) фотожаба (8774) Шуфрич (197)

 Чайки Кривавого Пастора, система "Великий брат", правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

В Маріуполі не тільки фонтани...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Східний пам'ятає", - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Чайки Кривавого Пастора

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Нарешті!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус. ДОКУМЕНТ

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Вадику, повір Шуфричу на слово...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон". ВIДЕО

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Волонтери-перекладачі

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Тут можна...

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Система "Великий брат"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія розповів як працюватиме система "Великий брат": "Програма аналізуватиме роботу всіх депутатів парламенту"

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

- Приїхали оглянути знамениті пам'ятки Києва...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський спростив отримання громадянства для політбіженців з РФ та іноземців - захисників України

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Правдива прикмета

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

...знову літак упав

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143296
 
   
 Топ коментарі
 
У Узеленського вивіску поміняли. І ета правильно....

Чайки Кровавого Пастора, система "Большой брат", верная примета. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1024
 показати весь коментар
 
Перекладачі для них ))))))))))))
Чайки Кровавого Пастора, система "Большой брат", верная примета. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4183
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А причём здесь Дмитрий Коляденко ??? Его там нет.
 показати весь коментар
 
У Узеленського вивіску поміняли. І ета правильно....

Чайки Кровавого Пастора, система "Большой брат", верная примета. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1024
 показати весь коментар
 
 
Шуфрич пропустил явно сеанс волшебной лечащей пи*дюлины
 показати весь коментар
 
 
Тема Богдана и Зели не раскрыта!
А где Алан Казбекович Бадоев на параде?
 показати весь коментар
 
 
Нет никакого кровавого пастора
Есть вор Свинарчук и его начальник
А вы и дальше продолжайте верить
Что сыр добывается из вареников
 показати весь коментар
 
 
почему же они сейчас власть получили, а при "пытре" они сидели под шконкой?.... ох зебилы, зебилы, вы такие зебилы......
 показати весь коментар
 
 
Цензор - сайт для тормозов .
Пэдро под следствием давно , а тут всё ещё лижут его воровскую задницу ...
 показати весь коментар
 
 
Переживаєш за Пороха? Жити без нього не можеш? Сумуеш? Ніщо тебе не радує? Бідненьке зедебілинятко... Чайки Кривавого Пастора, система "Великий брат", правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7842
 показати весь коментар
 
 
М.Ефремов
Они пахали

В сапогах, в потёртой блузе,
С бодуна, во всей красе,
Шёл мужик по кукурузе,
По несжатой полосе.
Пиджачок торчал кургузо,
Из цигарки шёл дымок,
Думал: «Вот же… кукуруза…»
Дальше думать он не мог.
Вдруг зарявкали моторы,
Подошёл комбайнов строй,
А в комбайне - Тот, Который,
А в соседнем - Тот, Второй.
В куртках фирменной расцветки,
В окруженьи поселян,
И в руках у них ракетки,
И у каждого - волан.
Неприступный как гостайна
И стремительный, как вжик,
Путин вышел из комбайна.
Путин! Тут и сел мужик.
Вышел, солнцем осеянен,
Наступил в родную слизь.
«Что, трясёшься, россиянин?
Это правильно, трясись».
Увидавши пред собой их,
Поселянин заблажил:
«Как же вас сюда обоих,
Чем я это заслужил?»
Неожиданно доступен,
Вербовать то он мастак:
«Да не бойсь, - промолвил Путин, -
Мы с Димоном просто так.
Просто, нынче за обедом,
Доедая эскалоп,
Мы подумали с Медведом,
Замутить ещё бы чтоб?
Всё мы делали, чего там,
Забавляли всю страну:
Управляли самолётом,
Погружались в глубину,
Нежной дружбы не таили,
Пели рок, коров доили,
Твиттер, свитер, Макинтош,
Лыжи, танцы - всё, что хошь.
И при звоне чашек чайных
Был ответ произнесён:
Мы ни разу на комбайнах
Не играли в бадминтон!
Ни в россии, ни в Союзе
Так не делали, скажи,
И при этом - в кукурузе!
Ведь смешней же, чем во ржи?»
Совершенно оболванен
от таких серьёзных тем,
Тихо ахнул поселянин:
«Вот же круто!.. А зачем?»
Путин скушал эту дерзость
И ответил не по лжи:
«А чего ещё тут делать?
Ну не править же, скажи?»
И мужик, напрягши память,
Так и брякнул королям:
«Правда. Лучше вам не править.
Лучше так вот, по полям.
Чтоб ракетки, и воланы,
И комбайн для куражу…
А какие ваши планы,
Я хоть бабе расскажу?»
И с усмешкою, как ангел,
Он сказал: «Примерно так:
То ль на лыжах в акваланге,
То ли в танке на журфак».
Что тут скажешь, что предложишь,
Лёжа в страхе на стогу:
«Как ты так, без литра, можешь?»
«Да уж, - молвил он, - могу».
 показати весь коментар
 
 
Слухалка - слухавка, неділя - тиждень. Так - українською!
 показати весь коментар
 
 
А где та карикатура с холмсом и ватсоном?
- сер, что это за вой стоит на болотах?
- порохоботы ругают Зеленского, что кабмин решил продавать государственный газ ахметову с 40% скидкой!
- так это же кабмин, назначенный порохом!
- пид@ры, сэр!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору