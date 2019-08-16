 Сапери розмінували всю територію біля моста в Станиці Луганській. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кореспонденту "Громадського радіо" повідомили рятувальники ДСНС.
Також цю інформацію підтвердили представники ОБСЄ.
Зазначається, що роботи з розмінування тривали 16 діб.
За даними видання, бойовики повідомили, що сьогодні також завершують розмінування біля зруйнованого моста.
"Зараз на окупованій території біля моста представники "МНС ЛНР" палять траву і дерева. Це вони називають "зачисткою розмінованих територій", - пише видання.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.
1 серпня сапери ДСНС почали розмінування території поблизу зруйнованого моста біля КПВВ "Станиця Луганська".
нехай живуть в резервації.
щоб вони не диктували свої сучі права.
всіх перевертнів, які прагнуть жити з росіює - переселити на росію.
москальня готується захопити нові території, а наші хлопають віями
а зе-позиція.
як бачу зелебоба, так вже хочеться йому "віддячити"
але ж забанять.
Навіть місцеві зелебоби мовчать як риба.
Дід Микола
Той, хто "відкосив" від армії - командує ЗСУ.
Гей командує військовим парадом...
Це не жахливий сон.
Це не видумане шоу "95 Кварталу".
Це РЕАЛЬНІСТЬ!
Це Україну перетворили на суцільний "95 Квартал".
Тільки чому людям, у котрих залишилися мізки, хочеться не реготати, а плакати?!