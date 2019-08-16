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 Суспільство
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Все про:ДСНС (2020) розмінування (232) Станиця Луганська (43)

 Сапери розмінували всю територію біля моста в Станиці Луганській. ФОТО

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій о 12:00 завершили розмінування близько 2 гектарів території навколо зруйнованого моста в Станиці Луганській.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кореспонденту "Громадського радіо" повідомили рятувальники ДСНС.

Також цю інформацію підтвердили представники ОБСЄ.

Сапери розмінували всю територію біля моста в Станиці Луганській 01

Зазначається, що роботи з розмінування тривали 16 діб.

За даними видання, бойовики повідомили, що сьогодні також завершують розмінування біля зруйнованого моста.

Сапери розмінували всю територію біля моста в Станиці Луганській 02

"Зараз на окупованій території біля моста представники "МНС ЛНР" палять траву і дерева. Це вони називають "зачисткою розмінованих територій", - пише видання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

1 серпня сапери ДСНС почали розмінування території поблизу зруйнованого моста біля КПВВ "Станиця Луганська".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143278
 
 
 Топ коментарі
 
Марна справа як з ремонтом цього мосту, так і з всією метушнею навколо мосту.. Безальтернативне миролюбство вже було.. Пряник - даунбасіти , котрі звикли до батога - розцінять як слабкість.. Ця війна надовго , й до цієї війни країна повинна пристосуватися задля максимально можливого зменшення втрат ..
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я їх прийму лише на в статусі переможених та принижених.
щоб вони не диктували свої сучі права.
всіх перевертнів, які прагнуть жити з росіює - переселити на росію.
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Скажіть, будь ласка, чи була вже реакція офіційних осіб на загибель чотирьох українських воїнів в ніч на 15 серпня? Можливо я щось пропустив?
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обезьяны взрывали - пусть обезьяны и восстанавливают....
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Мост біля Станиці це буде перша перемога Зеленського над путіним!
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та твой сывочолый уже наперемогался!)))
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а чого там днирівська трапка видніється ?
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это фото с "той" стороны... они жгут траву...типа "разминирования" )))))
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нахіба нам той міст і та сепарня ?
нехай живуть в резервації.
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вот! вот это главный вопрос...на который тяжело ответить..
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я їх прийму лише на в статусі переможених та принижених.
щоб вони не диктували свої сучі права.
всіх перевертнів, які прагнуть жити з росіює - переселити на росію.
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Это фото ТОЙ стороны, а не С той стороны... А снято с НАШЕЙ стороны...
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я так и хотел сказать... "с" - лишняя в моем предложении ))), пардон
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а де наш прапор ?
москальня готується захопити нові території, а наші хлопають віями
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а нам нельзя...чтоб не провоцировать...(это ужасный сарказм...)
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це не сарказм
а зе-позиція.
як бачу зелебоба, так вже хочеться йому "віддячити"
але ж забанять.
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Да я понял вас сразу) По этому и поправил, вернее указал на ошибку) Может и не совсем корректно с моей стороны)
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Более важный вопрос не почему она виднеется, а почему она находится на этой стороне реки, которая украинская. Фото сделано с украинского берега. Сам мост и река там, впереди метров в 100. Линия раздела проходит по реке, а вот флаг и сооружение из плит находятся на территории Украины...
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Проблема в том, что и здесь СОВРАЛИ... Наши ту сторону не разминировали... Хотя первоначально должны были это делать и ОФИЦИАЛЬНО об этом заявляли... А значит и гарантировать безопасность НАШИХ строителей не смогут... Как видим, опять никтоникоговратьнезаставлял... Саперы ГСЧС сами решили вранье запустить.... Ага...
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скрывают потери, из штанов выпрыгивают чтобы мост к коцапскому флагу построить а не снести его, а зеля шоб попиарился
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у вовки карлика 7 октября день рождения, нужно успеть, подарочек. вовочка карлик2 старается убложить дядю.
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Скажіть, будь ласка, чи була вже реакція офіційних осіб на загибель чотирьох українських воїнів в ніч на 15 серпня? Можливо я щось пропустив?
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Не будет . Раньше надо было думать .Страна одна , а президенты разные .
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Не було."Кучма обговорив із главою СММ ОБСЄ Чевіком недотримання режиму тиші на Донбасі. Особливу увагу приділено недотриманню режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, перш за все - трагічних інциндентів, унаслідок яких загинули українські військовослужбовці"-прессеккретарка кучми
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Інциденти - це необережне поводження і зброєю і танці на замінованих ділянках?
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Жодної реакції.
Навіть місцеві зелебоби мовчать як риба.
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Цілком можливо,тщо знову жалівся і просив. Але всім про це не скажуть - надто багато негативу попереднього разу ці дзвінки викликали. Навіть у самих Зебенят.
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Скоро ЗЕ вступит в военный союз с нашей братской Россией и у нас вместо военного сбора сделают сбор на восстановление Донбасса
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Марна справа як з ремонтом цього мосту, так і з всією метушнею навколо мосту.. Безальтернативне миролюбство вже було.. Пряник - даунбасіти , котрі звикли до батога - розцінять як слабкість.. Ця війна надовго , й до цієї війни країна повинна пристосуватися задля максимально можливого зменшення втрат ..
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Проще ничего не делать,как предыдущиме 5 лет.Лечь и одохнуть.Как Москаль,Тука ,Грымчак.
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Опять ВРАНЬЕ... Наши ту сторону моста не разминировали, что видно из статьи... Значит и не могут гарантировать разминирование и в дальнейшем безопасность НАШИХ строителей, которые будут работать с обеих сторон... И кто ЗАСТАВИЛ саперов СОВРАТЬ???
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Дід Микола



Той, хто "відкосив" від армії - командує ЗСУ.
Гей командує військовим парадом...
Це не жахливий сон.
Це не видумане шоу "95 Кварталу".
Це РЕАЛЬНІСТЬ!
Це Україну перетворили на суцільний "95 Квартал".
Тільки чому людям, у котрих залишилися мізки, хочеться не реготати, а плакати?!
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