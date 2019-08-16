EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  7036  47
Все про:затримання (2990) Нацполіція (8038) Купрій (18)

 Одного з нападників на нардепа Купрія затримано, - Нацполіція. ФОТО

Поліція Київської області затримала нападника на народного депутата Віталія Купрія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"За кілька годин співробітники поліції оперативно розшукали та затримали одного з нападників у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться в повідомленні.

При цьому прізвище нардепа не називають.

Зловмисником виявився 23-річний житель іншої держави, який має посвідку на проживання в Україні.

Читайте також: Двоє невідомих напали на нардепа Купрія, введено план "Перехоплення" в Києві та області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також знайшли автомобіль, на якому утекли нападники. Транспортний засіб з іноземною реєстрацією вилучено як речовий доказ.

Зараз співробітники поліції встановлюють всі обставини нападу і мотиви правопорушення.

За фактом нападу на народного депутата відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Київщині була введена спеціальна поліцейська операція "Перехоплення". Поліція розшукувала нападників на народного депутата Віталія Купрія. Двоє невідомих напали на народного депутата. Розпилили чоловікові в обличчя сльозогінний Терен-4" та облили йому одяг рідиною з різким неприємним запахом.

Одного з нападників на нардепа Купрія затримано, - Нацполіція 01
Одного з нападників на нардепа Купрія затримано, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143277
 
   
 Топ коментарі
 
) латиница, читается "поц" - афрокавказец значит.
 показати весь коментар
 
кацапура, якій тимчасово надали прихисток.
скільки таких злиднів отримає українськи паспорти по зелькіному закону ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тепер на зоні кілька років будуть руками вибирати рідину з неприємним запахом з загального сантехнічного засобу.
 показати весь коментар
 
 
Напад на державного діяча, представника верховного органу влади в Україні - це гарантована тюрма!
 показати весь коментар
 
Эт точно.хулиганка.брызнуть в них баллончиком,облить говном ну и обоссать,но это не обязательно.это уже в зависимости от завязок депутата
 показати весь коментар
 
ну этот самый куприй может и отмоется, но запах обливы таки останется )
 показати весь коментар
 
 
"За несколько часов" . Ради простого смертного не будут так убиваться .
 показати весь коментар
 
 
Интересно, житель какого ж это государства с украинской кодировкой "РОС" и именем Руслан? Один из нападающих на нардепа Куприя задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3205
 показати весь коментар
 
 
) латиница, читается "поц" - афрокавказец значит.
 показати весь коментар
 
 
Это скорее, как всегда в последнее время, Аваковские нацщенки рашенского разлива. Каков их руководитель - рашенский фашист с сильно криминальным прошлым - Коротких "Боцман", такие и его "соратники". Их таких, там сейчас хоть пруд пруди. Причем все на одно лицо, как из инкубатора. И для них главные враги сейчас - это люди, так или иначе связанные с Порохом, а не Шуфричи с Медвведчуками и прочими рашистами. За Шуфричей папа Беня денег не дает, у него тепереча другие цели.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, кто и когда выдал этому типу РУС этот временный вид на жительство в Украине?
И за какие заслуги?
 показати весь коментар
 
 
Кто мог ходатайствовать о нацщенках? Риторический вопрос.
 показати весь коментар
 
Хто б сумнівався, шо справа кацапсіних рук. Останнім часом цього лайна в україні багато. Не здивуюсь, якщо це ті, кого зелена блювота пригріла
 показати весь коментар
 
 
Що значить сила мистецтва, навіть Поляк, подивившись фільм "Слуга народу" попросив посвідку на проживання.
 показати весь коментар
 
кацапура, якій тимчасово надали прихисток.
скільки таких злиднів отримає українськи паспорти по зелькіному закону ?
 показати весь коментар
 
 
Моторошна трагедія сталася на Київщині!!!
Купрія облили гімном!
Аваков, на мотоциклєтах з кулеметами, очолив план «Перехват».
Над місцем події кружляють гвинтокрили і Антон Геращенко
 показати весь коментар
 
 
Куприй сам сказал что на него напали "двое мужчин чеченской наружности и девушка". Явно за всем стоит Кадыров. Один из нападающих на нардепа Куприя задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2709
 показати весь коментар
 
а шо,кадырка знает про куприя?Я ,лично,его вспомнила,так как он полный идиот -аля савченко
 показати весь коментар
 
Интересно, девушка тоже "чеченской наружности", или это предатель?
 показати весь коментар
 
не уверенна,что тот куприй чеченца от такжика отличит - у нас с этим не так как на раше)
 показати весь коментар
 
 
трохи відрізняють, в нас цілі цвинтарі з них лишились з 90-х років.
 показати весь коментар
 
 
Помните, убийство Петрика? Патриоты четыре страницы исписали про чеченцев. А оказалось что убили его собственные подельники после ссоры (Швец и Щербина). Кстати они до сих пор не найдены. У страха глаза велики. Везде мерещатся чеченцы.
 показати весь коментар
 
Нагадайте хто такий Петрик. В нас зовсім не бояться чеченців, просто в 90-і їм дозволили в Карпатах тренуватися а вони полізли на митниці, ну і все, тренуватись не стало кому. Приїхали старші і забрали тих, хто ще був живий.
 показати весь коментар
 
 
Но вы же сами вдруг начали рассказывать как не боитесь чеченцев, хвастаться что всех отправили на кладбище, как всех замочили. Что это если не пустое бахвальство храбрящегося труса? Я же вас за язык не тянул.
 показати весь коментар
 
Вы просто всех чеченцев замочили сидя на диване. Просто поражаюсь вашей мужественности.
 показати весь коментар
 
У леры все кругом идиоты, за исключением гениальнейшего из гениальных!, добрейшего из добрых!, честнейшего из честных!, сладчайшего из сладких!!!
 показати весь коментар
 
"Правопорядок в стране определяется не наличием воров,а умением властей их обезвреживать"...(с)
 показати весь коментар
 
сколько ещё таких бляхеров тут воду мутит...
 показати весь коментар
 
Евробляху изьять и отдать мне Один из нападающих на нардепа Куприя задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5148 Мне почему то нравятся такие Опельки Один из нападающих на нардепа Куприя задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5148
 показати весь коментар
 
Хто цим мавпам довідки видає, їм Москви вже не вистачає?
 показати весь коментар
 
 
А що - це був аваковський нацжон?
І все-одно, шкода мені, що взяли... За таку гниду сидітиме...
 показати весь коментар
 
 
Не буде, довідку анулюють і до рідних баранів, в Москву.
 показати весь коментар
 
Мы говорим что рос. пропаганда натравливает людей на Украину. И скромно молчим о том что наши СМИ натравливают людей на собственное государство. Результат на лицо.
 показати весь коментар
 
Сам бы подержал этого Куприя за горло - мразь редкостная , которой место на параше .
 показати весь коментар
 
какой то чурбан...Руслан явно написано...наверное кадыровец.
 показати весь коментар
 
да интересно получается... На машину Пороха нападала группа, в которой опознаны два россиянина проживающих в Украине... Теперь этот случай-- чеченец-гражданин россии.... Что он делает в Украине ? Вопрос риторический после сегодняшнего нападения...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору