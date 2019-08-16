 ДБР розслідує привласнення 800 тис. грн під час закупівлі електричних казанів для військової частини у Львові, в причетності підозрюють співробітників Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

Зазначається, що до злочинної змови можуть бути причетні посадові особи підприємства і Міністерства оборони України.

"За попередньою інформацією, до однієї з військових частин військового резерву м. Львова підприємці доставили обладнання для системи харчування, що не відповідає технічним умовам. За попередньою змовою підприємців та посадових осіб Міноборони, вартість цього обладнання була безпідставно завищена вдвічі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що "планувалося постачати неякісні електричні варильні казани до військових частин Міністерства оборони по всій території України".

Загальна вартість обладнання, передбачена в договорі, становить 30,4 млн гривень.

Зараз слідчі львівського теруправління ДБР спільно з працівниками військової контррозвідки СБУ проводять санкціоновані обшуки.

Крім того, проводиться вилучення необхідної документації в Міністерстві оборони України і "накладено арешт на неякісне обладнання з метою проведення судових експертиз".

Справу кваліфікували за 2.ст. 15 КК (замах на вчинення злочину) і ч. 3 ст. 410 КК - викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

У разі доведення вини посадовим особам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

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