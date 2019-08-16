 ДБР проводить обшуки в Одеській ОДА, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання 048.ua.
Зазначено, що глава обласної ради, який поки ще не склав повноваження, веде сесію, а в його кабінеті проводять обшук.
Видання зазначає, що спочатку про те, що в будівлю обласної ради входять співробітники Державного бюро розслідувань, повідомив журналіст Григорій Козьма.
Крім того, співробітники поліції, які чергують біля будівлі облради, підтвердили журналістам видання інформацію про те, що в будівлю увійшли співробітники ДБР, однак куди і навіщо не пояснили.
Також зазначається, що біля кабінету голови облради Анатолія Урбанського сидять співробітники правоохоронних органів і нікого не пропускають. За їхніми словами, відбувається обшук.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак давно был в разработке правоохранительных органов, но дружба с генпрокурором Юрием Луценко позволяла ему избежать ответственности, заявил в блоге на сайте "Цензор.НЕТ" журналист и блогер Сергей Иванов.
"Связан ли взяточный бизнес Грымчака с Луценко? Насколько мне известно, именно близость к генпрокурору делала Грымчака эффективным "решалой" вопросов, связанных с разрешениями на строительство, ведь выданное вопреки закону разрешение со стороны Министерства культуры не стоит ничего, если нет гарантии того, что прокуратура его потом не обжалует либо не откроет уголовное производство. Более того, ранее правоохранители уже интересовались Грымчаком, неоднократно проводилась оперативная разработка, но дружба с Луценко и утечки информации позволяли ему избегать любых проблем", - написал он.
Журналист утверждает, что Луценко был не в курсе операции по задержанию Грымчака, и уже по факту в соцсетях сделал вид, что сам давал на это санкцию.
"Но на самом деле ничего он не санкционировал, поскольку директор НАБУ [Артем] Сытник, избегая утечки информации, договорился об этом с начальником управления специальных расследований ГПУ [Сергеем] Горбатюком, который является фактически неподотчетным генпрокурору. Это было сделано как раз для того, чтобы исключить Луценко из перечня посвященных лиц, и Горбатюк, который несколько лет находится с ним в системном конфликте, был оптимальной кандидатурой. Именно его подчиненные отработали Грымчака вместе с НАБУ и СБУ. То есть генпрокурор отреагировал на ситуацию уже постфактум, но надо отдать ему должное за очень высокий уровень номенклатурной эквилибристики. По крайней мере, в соцсетях Юрию Витальевичу почти удалось произвести впечатление причастности к борьбе с коррупцией без оглядки на связи и регалии", - заявил Иванов.
Он убежден, что генпрокурор будет препятствовать продвижению дела, так как в нем упоминается и его заместитель Анжела Стрижевская.
"Выглядит так, будто владельцы ресторана сначала пришли к генпрокурору, а уже он поручил их доверенному человеку Грымчаку. Поэтому в деле и возникла Стрижевская, которая якобы должна по согласованию с Луценко решить проблемы с судами. Нет никаких сомнений, что уже завтра с подачи генпрокурора дело начнут разваливать. Мы неоднократно видели, как Юрий Витальевич меняет маски. Сегодня он - принципиальный антикоррупционер, завтра - придирчивый юрист, который обязательно найдет в производстве процессуальные нарушения, надает указаний, развалит, а в фиаско обвинит Сытника с Горбатюком, как это было не раз и не два", - написал журналист.
Иванов считает, что Национальное антикоррупционное бюро собирает материал на самого Луценко.
"Задержание Грымчака свидетельствует, что в том числе НАБУ не просто не обращает внимания на генпрокурора и его окружение, а подбирается к нему самому, ведь кто-то должен дать ответ на вопрос о законности происхождения состояния семьи Луценко и раскрыть схемы, в которых она задействована. Думаю, теперь это вопрос времени, ведь дерзость, с которой государственные деятели Луценко строили свою бизнес-империю, впечатляет", - заявил автор.
Вечером 14 августа стало известно, что в доме Грымчака проходит обыск.
В Национальном антикоррупционном бюро и Службе безопасности Украины заявили, что правоохранители задержали заместителя министра и его помощника за вымогательство у предпринимателя $1,1 млн. Луценко сообщил, что Грымчака задержали за то, что он и его помощник требовали деньги за влияние на чиновников Минкультуры. Задержание связано со строительством комплекса на Набережном шоссе в Печерском районе Киева, говорится в определении суда на проведение обыска, которое опубликовала в Facebook жена Грымчака Юлия.
Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители при задержании ее подзащитного не фиксировали факт передачи денег, вместо долларов у него обнаружили календарики.
В МинВОТ утверждают, что задержание Грымчака не касается его работы в ведомстве. В Минкульте заявили, что не согласовывают проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в Киеве.
15 августа в НАБУ сообщили, что Грымчака также подозревают в том, что он за $100 тыс., используя свои связи, обещал обеспечить одной из частных компаний принятие необходимого судебного решения в Верховном Суде. Какого дела касалось это решение, в бюро не уточнили. Замминистра якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы "последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда)".
Грымчак находится в изоляторе временного содержания, ему объявили подозрении по статье о мошенничестве.