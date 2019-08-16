 Навчання танкових підрозділів відбулися на одному з полігонів Донеччини, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
У першій частині навчального дня учасники ознайомилися із методичними рекомендаціями щодо якісного обслуговування техніки, облаштування інфраструктури для розміщення особового складу.
Після теоретичної підготовки розпочалася практична частина інструкторсько-методичне заняття. В межах виконання контрольних вправ екіпажі Т-64Б демонстрували присутнім навички з індивідуальної підготовки та професійну майстерність під час виконання поставленого завдання.
У межах наступного етапу екіпажі бойових машин на час мали подолати 400-метрову смугу перешкод з боєкомплектом. Учасники заняття не лише слідкували за тим, як виконувалася вправа, а мали можливість поставити питання й отримати відповіді щодо облаштування штучних перешкод: ділянки для бігу з автомобільних шин, з дротяною сіткою на низьких кілках, заболоченої місцевості з імпровізованими пеньками, зруйнованою драбиною тощо. Також вони оглянули навчальні місця з кидання ручних гранат, розбирання-збирання особистої зброї та виконання навчальних вправ зі стрільб.
Кульмінацією дня стали стрільби штатним артилерійським пострілом "з ходу". Згідно з умовами виконання контрольної вправи танкісти мали завантажити боєкомплекти, за командою розпочати рух та здійснити три гарматні постріли по рухомих мішенях, а з курсового кулемета калібру 7,62 мм - по ростових фігурах та розрахунку протитанкістів.
Інструкторсько-методичне заняття завершилося підведенням підсумків та визначенням найбільш ефективних способів ведення різних видів бою, встановленням загального розуміння і методик відпрацювання питань з організації фахової підготовки танкових підрозділів, залучених до проведення операції Об’єднаних сил.
"Надо просто перестать стрелять". И выпустить всех террористов, наверное, как в Мариуполе давеча выпустили одного.
Но, население почему-то жаждет крови Пороха. Они, понимашь, "устали от войны".
и у него про военных.
а у вас флуд и провокация.
так я думаю..
не нашли вы ботофермы.
извинения будут ? вряд ли. так хотя бы уймитесь, убогие.
ну то і йдіть собі з Богом.
та нахіба він мені.. лишіть його собі
А. як вижити під час Зеліного перемир'я.
Б. як відступати.
незабаром цілуватимите ніжки путлєру.
раби, підніжки, грязь москви.
НЕНАВИДЖУ вас.
за спам отримаєш.
і твій лакей-лайкар.
Вот, пишу тебе: Зекоманда будут абсолютными счастливчиками если сумеют живьём унести свои поганые шкуры.
Раньше весь форум был засран постами про Порошенку, теперь Зеленским. В каждом втором посте его аббревиатура.
до того ж ти ж не будеш заперечувати своє росіске коріння і місцезнаходження ?
Тебе ли меня не знать Ксюша
хоч ти більше і не підробляєш мій нік..
иди ловить кенгуру..
"Минувшая ночь стала последней для трех защитников Украины.Около 23:30 в ночь на 15 августа во время обстрела из гранатометов взводного опорного пункта в районе пгт. Свободное на Луганщине погиб от многочисленных ранений в грудь боец 72 бригады им. "Черных Запорожцев" солдат Василий Владимирович Евстегнеев, 6.12.1980 г.р. из Ольшанского района Кировоградщины.На наблюдательном пункте возле села Пески под Донецком около 02:00 15 августа погибли бойцы 74 разведбата - командир отделения сержант Константин Николаевич Гаврик, 15.09.1978 г.р. из Токмака в Запорожье и номер расчета старший солдат Алексей Олегович Попко, 10.07.1986 г.р.Они закрыли собой нас всех.
нелюди, маскирующиеся под украинских патриотов.
им плевать на потери, лишь бы мир с рашкой обустроить.
ідіоти