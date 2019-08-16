 Навчання танкових підрозділів відбулися на одному з полігонів Донеччини, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

У першій частині навчального дня учасники ознайомилися із методичними рекомендаціями щодо якісного обслуговування техніки, облаштування інфраструктури для розміщення особового складу.

Після теоретичної підготовки розпочалася практична частина інструкторсько-методичне заняття. В межах виконання контрольних вправ екіпажі Т-64Б демонстрували присутнім навички з індивідуальної підготовки та професійну майстерність під час виконання поставленого завдання.

У межах наступного етапу екіпажі бойових машин на час мали подолати 400-метрову смугу перешкод з боєкомплектом. Учасники заняття не лише слідкували за тим, як виконувалася вправа, а мали можливість поставити питання й отримати відповіді щодо облаштування штучних перешкод: ділянки для бігу з автомобільних шин, з дротяною сіткою на низьких кілках, заболоченої місцевості з імпровізованими пеньками, зруйнованою драбиною тощо. Також вони оглянули навчальні місця з кидання ручних гранат, розбирання-збирання особистої зброї та виконання навчальних вправ зі стрільб.

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Кульмінацією дня стали стрільби штатним артилерійським пострілом "з ходу". Згідно з умовами виконання контрольної вправи танкісти мали завантажити боєкомплекти, за командою розпочати рух та здійснити три гарматні постріли по рухомих мішенях, а з курсового кулемета калібру 7,62 мм - по ростових фігурах та розрахунку протитанкістів.

Інструкторсько-методичне заняття завершилося підведенням підсумків та визначенням найбільш ефективних способів ведення різних видів бою, встановленням загального розуміння і методик відпрацювання питань з організації фахової підготовки танкових підрозділів, залучених до проведення операції Об’єднаних сил.

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