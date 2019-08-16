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 Навчання танкових підрозділів відбулися на одному з полігонів Донеччини, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На одному з військових полігонів Донеччини відбулося інструкторсько-методичне заняття з організації фахової підготовки танкових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

У першій частині навчального дня учасники ознайомилися із методичними рекомендаціями щодо якісного обслуговування техніки, облаштування інфраструктури для розміщення особового складу.

Після теоретичної підготовки розпочалася практична частина інструкторсько-методичне заняття. В межах виконання контрольних вправ екіпажі Т-64Б демонстрували присутнім навички з індивідуальної підготовки та професійну майстерність під час виконання поставленого завдання.

У межах наступного етапу екіпажі бойових машин на час мали подолати 400-метрову смугу перешкод з боєкомплектом. Учасники заняття не лише слідкували за тим, як виконувалася вправа, а мали можливість поставити питання й отримати відповіді щодо облаштування штучних перешкод: ділянки для бігу з автомобільних шин, з дротяною сіткою на низьких кілках, заболоченої місцевості з імпровізованими пеньками, зруйнованою драбиною тощо. Також вони оглянули навчальні місця з кидання ручних гранат, розбирання-збирання особистої зброї та виконання навчальних вправ зі стрільб.

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Кульмінацією дня стали стрільби штатним артилерійським пострілом "з ходу". Згідно з умовами виконання контрольної вправи танкісти мали завантажити боєкомплекти, за командою розпочати рух та здійснити три гарматні постріли по рухомих мішенях, а з курсового кулемета калібру 7,62 мм - по ростових фігурах та розрахунку протитанкістів.

Інструкторсько-методичне заняття завершилося підведенням підсумків та визначенням найбільш ефективних способів ведення різних видів бою, встановленням загального розуміння і методик відпрацювання питань з організації фахової підготовки танкових підрозділів, залучених до проведення операції Об’єднаних сил.

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Навчання танкових підрозділів відбулися на одному з полігонів Донеччини, - Міноборони 01
Навчання танкових підрозділів відбулися на одному з полігонів Донеччини, - Міноборони 02
Навчання танкових підрозділів відбулися на одному з полігонів Донеччини, - Міноборони 03
Навчання танкових підрозділів відбулися на одному з полігонів Донеччини, - Міноборони 04
Навчання танкових підрозділів відбулися на одному з полігонів Донеччини, - Міноборони 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143176
 
   
 Топ коментарі
 
Каждый день - двое-трое погибших. И так уже пять с половиной лет.
"Надо просто перестать стрелять". И выпустить всех террористов, наверное, как в Мариуполе давеча выпустили одного.
Но, население почему-то жаждет крови Пороха. Они, понимашь, "устали от войны".
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здесь про военных.
и у него про военных.
а у вас флуд и провокация.
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Там где про погибших, комментарии отключены. Потому здесь.
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Каждый день - двое-трое погибших. И так уже пять с половиной лет.
"Надо просто перестать стрелять". И выпустить всех террористов, наверное, как в Мариуполе давеча выпустили одного.
Но, население почему-то жаждет крови Пороха. Они, понимашь, "устали от войны".
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здесь про военных.
и у него про военных.
а у вас флуд и провокация.
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А чего оиждать от казламордого проксеныша?
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обидели коллегу по ботоферме..? за это несомненно надо в спам..
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какой еще ботоферме ?
не нашли вы ботофермы.
извинения будут ? вряд ли. так хотя бы уймитесь, убогие.
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молодец..больше гнева..миску за вялые хобота никто не наполнит..
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тобто свій дибілізм ви не визнаєте ?
ну то і йдіть собі з Богом.
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не вам розмірковувати про дебілізм..не хай щастить..
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про ваш ?
та нахіба він мені.. лишіть його собі
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Стрільби в ходу це добре, але такі стрільби мають відбуватись майже кожен день, щоб напрацьовувати навички навідників та мехводів. Війська Саддама не влучили в американські танки, бо в них були такі стрільби раз на рік і в реальному бою іракські танкісти просто не могли влучити в американські танки! Стрільби в ходу по рухомим і статичним мішеням вдень і вночі мають бути основною дисципліною в танкових військах і обов'язково потрібно тренуватись стріляти ПТКР протитанковими керованими ракетами (реактивними снарядами), бо саме вони і є головною зброєю танка! Без ПТКР танки втрачають більшу половину своєї ефективності на полі бою!!!!!
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скорші за все з новою владою, нашим потрібно відпрацьовувати навички
А. як вижити під час Зеліного перемир'я.
Б. як відступати.
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Відступати теж потрібно грамотно, це один з стандартних бойових маневрів і війська мають вивчати як правильно здійснювати цей маневр здійснюючи обстріл ворога, і не дозволяючи ворогу вести прицільний вогонь з РПГ та ПТРК. Для наших старих радянських танків відпрацювання відступу обобливо важливо, бо в наших старих танках є тільки одна задня передача і вони задом повзуть дуже повільно і в цей момент є дуже вразливими, бо мехвод не бачить що там позаду відбувається - досі немає задньої відеокамери та монітору на якому можна побачити що робиться позаду, чи є там піхота, чи не задавиш ти своїх поранених солдат, яких знесли за танки під захист броні. Взагалі для танкістів потрібні шоломи які дозволяють бачити все навкруги через броню завдяки відеокамерам які стоять зі всіх боків! Таку технологію зараз розробляють країни НАТО, щоб екіпаж та десант бронемашин бачив все навколо через спеціальні окуляри які транслюють сигнал відеокамер на окуляри для огляду місцевості навколо у всіх напрямках! Нам ще вчитись і вчитись і ці навчання це тільки маленький крок на шляху справжньої бойової підготовки! Ще попереду навчання танкових взводів, рот, батальйонів, бригад - ось там вже потрібна відповідна тактика, як рухатись, як стріляти, як прикривати відступ, як проривати оборону, як заходити в населені пункти, як здійснювати евакуацію підбитих машин з поля бою.
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за спам буду больяче бити по шалудливих ручонках.
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вашими дитячими забавками не страждаю..а гнівні погрози залиш для РФ..там ще сьогодні і сотні разів не відмітилась..не порядок..
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граєшся. ви, ідіоти вкотре просрали державу.
незабаром цілуватимите ніжки путлєру.
раби, підніжки, грязь москви.
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проконсультуйтеся зі своїм ветеринаром на рахунок не травматичної евтаназії..
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от знаєш, через таких манкуртів і кацапосмоктів як ти в нас не було ніколи довготривалої незалежності
НЕНАВИДЖУ вас.
за спам отримаєш.
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за лікоть себе вкуси..неадекватна..
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це ти неадекватне.
і твій лакей-лайкар.
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Там где про погибших, комментарии отключены. Потому здесь.
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Твои ж раньше писали что все равно на пожарах и в воде гибнут на порядок больше чем в ООС, типа все нормально. Что изменилось?
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Я пишу то что я считаю нужным.
Вот, пишу тебе: Зекоманда будут абсолютными счастливчиками если сумеют живьём унести свои поганые шкуры.
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Закрыли значит нашли нужным.

Раньше весь форум был засран постами про Порошенку, теперь Зеленским. В каждом втором посте его аббревиатура.
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закрыли, чтобы тебе подобные не глумились над потерями украинских войск.
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бірочку, а не ярлик.
до того ж ти ж не будеш заперечувати своє росіске коріння і місцезнаходження ?
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Місцезнаходження?

Тебе ли меня не знать Ксюша Навчання танкових підрозділів відбулися на одному з полігонів Донеччини, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9295
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дійсно.
хоч ти більше і не підробляєш мій нік..
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крови лучезарного хотят не за войну, а за "котлы", взорванные склады, грабительские тарифы, разжиревших "любих друзів", отсутствие реальных реформ и не посаженных топовых рыгов и сепаров..
иди ловить кенгуру..
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Когда понесло, не вредно отдыхать, зебанутый! Навчання танкових підрозділів відбулися на одному з полігонів Донеччини, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6231
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ботня, по сути вопроса, что сказать можешь..?
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По сути вопроса-тебе предъявить нечего, кроме пропагандистских недоштампов...
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В Сети появились сведения о трех погибших бойцах ВСУ. В Штабе ООС эту информацию отрицают.

"Минувшая ночь стала последней для трех защитников Украины.Около 23:30 в ночь на 15 августа во время обстрела из гранатометов взводного опорного пункта в районе пгт. Свободное на Луганщине погиб от многочисленных ранений в грудь боец ​​72 бригады им. "Черных Запорожцев" солдат Василий Владимирович Евстегнеев, 6.12.1980 г.р. из Ольшанского района Кировоградщины.На наблюдательном пункте возле села Пески под Донецком около 02:00 15 августа погибли бойцы 74 разведбата - командир отделения сержант Константин Николаевич Гаврик, 15.09.1978 г.р. из Токмака в Запорожье и номер расчета старший солдат Алексей Олегович Попко, 10.07.1986 г.р.Они закрыли собой нас всех.
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Царство небесное Ангелочку!Убили русские фашисты ребёнка ! Зеленское кодло ,где ваше успешное перемирие ?
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а вас заспамили.
нелюди, маскирующиеся под украинских патриотов.
им плевать на потери, лишь бы мир с рашкой обустроить.
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Спасибо,Ксения! Сердце кровью обливается,когда смотришь на фотографии,погибших,дети
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бридко дивитись, як місцеве бидло підіграє кацапам.
ідіоти
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ИЗВЕСТНЫЙ АКТЕР ДЭННИ ТРЭХО ПОСЕТИТ КИЕВ,где посетит с мачетой крыло партии "За жизнь" Учения танковых подразделений прошли на одном из полигонов Донетчины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3964 В Украине таких актёров мало
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