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 20-річний український воїн Олександр Колбун загинув у зоні ООС у ніч на 15 серпня. ФОТО

У ніч на 15 серпня в Луганській області загинув Олександр Колбун, житель села Вівчицьк Маневицького району Волинської області, військовослужбовець одного з підрозділів Збройних Сил України.

Про це сьогодні на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Маневицької РДА Андрій Лиднюк, передає Цензор.НЕТ.

"Позавчора пізно увечері отримали інформацію, що в зоні ООС загинув наш земляк житель с. Вовчицьк Олександр Колбун. На жаль, інформація підтвердилась. 20-річний юнак, у якого було досить не просте дитинство, загинув, виконуючи громадянський і військовий обов'язок у Луганській області. Співчуваю усім рідним, близьким і знайомим Олександра.Вічна пам’ять нашому земляку... Про дату похорону повідомимо пізніше", - йдеться в повідомленні.

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20-річний український воїн Олександр Колбун загинув у зоні ООС у ніч на 15 серпня 01
20-річний український воїн Олександр Колбун загинув у зоні ООС у ніч на 15 серпня 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143175
 
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