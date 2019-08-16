 Склади рибного заводу "Аркадія" згоріли в Запоріжжі, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"15 серпня о 21:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території приватного підприємства ВАТ "Аркадія" по вулиці Виборзькій Вознесенівського району міста", - йдеться в повідомленні.

У ході розвідки рятувальники встановили, що горить прибудова до приміщення на площі 200 кв.м та дах над холодильною камерою на загальній площі 500 кв.м.

О 00:17 вогнеборці локалізували пожежу, о 01:45 – повністю ліквідували, після чого провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного виникнення загорання.

Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу та не допустити розповсюдження вогню на всю будівлю, загальна площа якої складає 6000 кв.м.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Всього від ГУ ДСНС залучалося 13 одиниць спецтехніки та 45 чоловік особового складу. Від комунальних служб міста для підвозу води задіяли 3 водовозки.

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