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 Склади рибного заводу "Аркадія" згоріли в Запоріжжі, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідували пожежу в складських приміщеннях рибного заводу "Аркадія" в Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"15 серпня о 21:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території приватного підприємства ВАТ "Аркадія" по вулиці Виборзькій Вознесенівського району міста", - йдеться в повідомленні.

У ході розвідки рятувальники встановили, що горить прибудова до приміщення на площі 200 кв.м та дах над холодильною камерою на загальній площі 500 кв.м.

О 00:17 вогнеборці локалізували пожежу, о 01:45 – повністю ліквідували, після чого провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного виникнення загорання.

Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу та не допустити розповсюдження вогню на всю будівлю, загальна площа якої складає 6000 кв.м.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Всього від ГУ ДСНС залучалося 13 одиниць спецтехніки та 45 чоловік особового складу. Від комунальних служб міста для підвозу води задіяли 3 водовозки.

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Склади рибного заводу Аркадія згоріли в Запоріжжі, - ДСНС 01
Склади рибного заводу Аркадія згоріли в Запоріжжі, - ДСНС 02
Склади рибного заводу Аркадія згоріли в Запоріжжі, - ДСНС 03
Склади рибного заводу Аркадія згоріли в Запоріжжі, - ДСНС 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143168
 
 
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На жаль, Цензор закриває коментарі після новин про чергову загибель ВІД ВОПОЖИХ ОБСТРІЛІВ українських захисників під час УСТАЛЕНОГО ПЕРЕМИР'Я???!!! за словами голови Радбезу Данилюка. Тому прошу вибачення за коментар не по темі, скажіть, як можна тепер вірити офіційним даним прес-служби ООС, коли Цензор подає, що у ніч на 15 серпня загинуло двоє воїнів, а прес-служба спочатку, що без втрат, а потім - одна втрата. Це що? Зебенята, може ви поясните?
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На жаль, Цензор закриває коментарі після новин про чергову загибель ВІД ВОРОЖИХ ОБСТРІЛІВ українських захисників під час УСТАЛЕНОГО ПЕРЕМИР'Я???!!! за словами голови Радбезу Данилюка. Тому прошу вибачення за коментар не по темі, скажіть, як можна тепер вірити офіційним даним прес-служби ООС, коли Цензор подає, що у ніч на 15 серпня загинуло двоє воїнів, а прес-служба спочатку, що без втрат, а потім - одна втрата. Це що? Зебенята, може ви поясните?
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Теперь понятно стало почему всё Запорожье задыхалось. Жители Запорожья конечно привыкли к выбросам своих заводов, но вчера даже самые стойкие отметили что дышать невозможно - весь город накрыло вонью горелого пластика.
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