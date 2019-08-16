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 Події, Фоторепортаж
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Все про:коноплі (59) Миколаївська область (400) Нацполіція (8038)

 Плантацію конопель вартістю 8 млн грн виявили на Миколаївщині, - поліція. ФОТОрепортаж

У межах розслідування кримінального провадження поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури провели санкціонований обшук на території приватного господарства в одному із селищ Вознесенського району. Під час обшуку правоохоронці виявили 740 кущів конопель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Під час слідчих дій поліцейські виявили на присадибній ділянці два масштабні парники, в яких росли 740 кущів ретельно доглянутих та оснащених системою крапельного зрошування сортових конопель. Частина рослин сягала до двох метрів заввишки. А в підсобному приміщенні господарства - пакети з уже зібраним, висушеним та подрібненим урожаєм", - йдеться в повідомленні.

Плантацію конопель вартістю 8 млн грн виявили на Миколаївщині, - поліція 01

Правоохоронці направили на дослідження рослини та приладдя, за допомогою якого здійснювався полив. Загальна вартість вилученого на "чорному ринку" становила б майже вісім мільйонів гривень.

Наразі за цим фактом тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель".

Плантацію конопель вартістю 8 млн грн виявили на Миколаївщині, - поліція 02

Правоохоронці встановлюють власника наркоплантацій, якому, відповідно до санкції інкримінованої статті, загрожує до семи років ув’язнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці викрили міжнародне ОЗУ, яке поставляло канабіс у РФ та окупований Крим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У відомстві додали, що за результатами проведених експертиз також вирішуватиметься питання щодо надання події додаткової кваліфікації.

Плантацію конопель вартістю 8 млн грн виявили на Миколаївщині, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143148
 
 
 Топ коментарі
 
скорее бы уже легализовали эту траву, как в нормальных дем.странах....
Хватит уже подкармливать мусоров.....
Водку запретите блин....
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Людина старалася, працювала, садила, доглядала. А прийшли якісь "слуги народу " і все відібрали задурно.... Ось така вона "новая власть" експропріаторів . Самі обкурені і обнюхані щодня по фонтанах в красних труссєлях бігають, а народу - шиш!
😃
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Идиоты... Лучше-бы, лофофору, выращивали... Ей полив не нужен, она, на объём, намного меньше, а действие - мощнее... И полиция, в Украине, не знает, что это такое... (В Мексике вывоз лофофоры, за пределы страны, преследуется, в уголовном порядке...).
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Та ну плантация ,не видели вы плантаций ... Плантацию конопли стоимостью 8 млн гривен обнаружили на Николаевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 5329
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скорее бы уже легализовали эту траву, как в нормальных дем.странах....
Хватит уже подкармливать мусоров.....
Водку запретите блин....
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Лихо полициянты конопель оценивают))))
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Людина старалася, працювала, садила, доглядала. А прийшли якісь "слуги народу " і все відібрали задурно.... Ось така вона "новая власть" експропріаторів . Самі обкурені і обнюхані щодня по фонтанах в красних труссєлях бігають, а народу - шиш!
😃
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Идиоты... Лучше-бы, лофофору, выращивали... Ей полив не нужен, она, на объём, намного меньше, а действие - мощнее... И полиция, в Украине, не знает, что это такое... (В Мексике вывоз лофофоры, за пределы страны, преследуется, в уголовном порядке...).
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Тебе виднее... Просто кактусы не требуют "симбионта", как большинство мухоморов, и могут выращиваться в безлесной, пустынной зоне... А мухоморы требуют средневозрастных лесов... Псилоцибе - лугов, со значительным увлажнением и массой питательного субстрата, на основе навоза...
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А лофофору разве не нужно лет 10 растить и ухаживать, чтобы она достигла нужных размеров? И еще я слышал, что в наших условиях она не выделяет, достаточного количества нужного вещества. Так что какой смысл не понимаю. Кастанеда хорошо, но сало на костре лучше)))
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А что, "постебаться", нельзя? Мне, лично, и моим друзьям, на рыбалке, и самогонки, хватает...
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Не позорились бы "Выращивание снотворного мака и конопли".
А опиумный мак и канабисс под статью не попадают, да???
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А это не одно и то же? Ты ещё скажи, что "томаты" и "помидоры" - разные плоды...
Кстати, не "канабисс", а "каннабис"...
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Ради "расширения кругозора" - "Мак снотворный (Papaver somniferum), или опийный - один из многочисленных видов рода Papaver." (Книга "Плоды Земли". Изд. "Мир", 1979, перевод с немецкого. Раздел - "Масличные растения"...)
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Тебя интересует методика выжимки масла из макового и конопляного семени, или изготовление из них растительного заменителя молока? Могу продолжить, у меня они имеются... Прабабка научила... (есть и методика приготовления молока соевого - это, от знакомого китайца...)... А вот "курнуть", "ширнуться" - это уже "ДСП"... У тебя нет "допуска"...
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"Наполнение" тоже надо уметь делать... Я, ещё в 90-м, в Поволжье, шутя, рассказал "кацапам", как у нас дома, за несколько часов, самогонщики брагу для самогонки, делали, при помощи стиральной машины... Те, решили, пока жён дома нету, "по быстрячку", "бахнуть"... Залили в "стиралку" воду, бросили дрожжи, сахар. "Забодяжили" брагу, "бахнули"... Потом сутки с "горшка" не слазили - в системе оставались остатки стирального порошка...(я же не уточнял, что для этого ОТДЕЛЬНАЯ, чистая стиральная машина, применяется...).
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Умник ты хоть один косяк забил, про употребление речи нет???
Умник, плять!!!
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Каннабис и украинская конопля это не одно и тоже. Опиумный и обыкновенный мак(огородный,снотворный) тоже, не одно и тоже, где эти культуры произрастают. Надеюсь ты меня ХАМЛО понял.
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Поучи меня, ПТУшник, поучи... Я для чего цитату из "Плодов Земли", привёл выше? Или у тебя - "Всё вздор, чего не знает Митрофанушка!!!"?...
Конопля - это тоже, "род", а не вид..."Индийская", чуйская", "краснодарская", и наши, "техническая" и "дикорастущая", отличаются, друг от друга, только количеством имеющихся в них каннабиоидов... (Кстати, тебе тоже, "для расширения кругозора" - в Глухове, на растительноводческой станции, вывели сорт конопли, в которой ВООБЩЕ каннабиоиды, отсутствуют, и семена уже несколько лет, продают на экспорт...).
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Наконец-то ты въехал в тему, с чем тебя и поздравляю.
Служил я к твоему сведению "знаток" Яр Холодный в Узбекистане видел дикорастущюю индийскую "коноплю"-анашу и приходилось попробовать и косячок. Так вот в Украине растет дикорастущий бурьян, все дело в условиях произрастания, в теплице может что-то и получится.
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За желание есть пирожки с маком можно сесть в тюрьму т.к. обыкновенный снотворный огородный мак занесли в наркосодержащие. А в соседней Польше он выращивается без охраны большими полями. Обыкновенную коноплю у которой только запах уравняли с канабиссом(индийской коноплёй).
Это просто видимость работы.
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"Плантацию конопли стоимостью 8 млн гривен обнаружили на Николаевщине, - полиция." - когда я учился в школе, меня почти на всё лето оправляли в село к деду и тётке. Там почти все в конце огорода сеяли конопли и в селе ни одного наркомана не было и ни одного миллионера.
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И мак в каждом огороде рос тот, что снотворный(огородный).
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Ух ты! Прям на 8 млн.... Ну что ж осталось ее продать и пополнить бюджет.... Ждите, скоро все разбогатеем!
А если серьезно, то задолбало уже все это... На днях плантация мака была обнаружена тоже на сколько-то та миллионом. Мак уже посох весь, я не эксперт, но вроде слышала, что усохший не подходит для того самого... ну, из-за которого его и арестовали... Просто цирк на дроте... Легализуйте уже все что не сопровождается насилием и перестаньте пудрить мозги нормальным гражданам. А то нормальный мак для кондитерки найти не возможно, мусор какой-то продают, без аромата, без вкуса и тот уже скоро по цене золота будет.
Во многих странах больные раком курят коноплю, чтобы снять боль и побочку от химиии, я отлично понимаю этих людей. Им это открыто рекомендуют врачи, так почему страждущие должны шляться по подворотням ища себе спасение. Потому что страна защищает молокососов-самоубийц. Если человек не против, то дайте ему упиться, убиться, укуриться до смерти, это его право, его выбор. Если какой-то дебил жаждет самоуничтожения, так как ему скучно и делать нечего, то зачем ему запрещать, он что пользу обществу принесет, зачем тратить деньги на его лечение и защиту от себя самого, пусть сработает природный отбор и дело с концом.
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- У вас в продаже булочки с маком есть?
- Может тебе ещё и батон с героином!
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