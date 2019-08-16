 Плантацію конопель вартістю 8 млн грн виявили на Миколаївщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
"Під час слідчих дій поліцейські виявили на присадибній ділянці два масштабні парники, в яких росли 740 кущів ретельно доглянутих та оснащених системою крапельного зрошування сортових конопель. Частина рослин сягала до двох метрів заввишки. А в підсобному приміщенні господарства - пакети з уже зібраним, висушеним та подрібненим урожаєм", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці направили на дослідження рослини та приладдя, за допомогою якого здійснювався полив. Загальна вартість вилученого на "чорному ринку" становила б майже вісім мільйонів гривень.
Наразі за цим фактом тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель".
Правоохоронці встановлюють власника наркоплантацій, якому, відповідно до санкції інкримінованої статті, загрожує до семи років ув’язнення.
У відомстві додали, що за результатами проведених експертиз також вирішуватиметься питання щодо надання події додаткової кваліфікації.
Хватит уже подкармливать мусоров.....
Водку запретите блин....
😃
А опиумный мак и канабисс под статью не попадают, да???
Кстати, не "канабисс", а "каннабис"...
Умник, плять!!!
Конопля - это тоже, "род", а не вид..."Индийская", чуйская", "краснодарская", и наши, "техническая" и "дикорастущая", отличаются, друг от друга, только количеством имеющихся в них каннабиоидов... (Кстати, тебе тоже, "для расширения кругозора" - в Глухове, на растительноводческой станции, вывели сорт конопли, в которой ВООБЩЕ каннабиоиды, отсутствуют, и семена уже несколько лет, продают на экспорт...).
Служил я к твоему сведению "знаток" Яр Холодный в Узбекистане видел дикорастущюю индийскую "коноплю"-анашу и приходилось попробовать и косячок. Так вот в Украине растет дикорастущий бурьян, все дело в условиях произрастания, в теплице может что-то и получится.
Это просто видимость работы.
А если серьезно, то задолбало уже все это... На днях плантация мака была обнаружена тоже на сколько-то та миллионом. Мак уже посох весь, я не эксперт, но вроде слышала, что усохший не подходит для того самого... ну, из-за которого его и арестовали... Просто цирк на дроте... Легализуйте уже все что не сопровождается насилием и перестаньте пудрить мозги нормальным гражданам. А то нормальный мак для кондитерки найти не возможно, мусор какой-то продают, без аромата, без вкуса и тот уже скоро по цене золота будет.
Во многих странах больные раком курят коноплю, чтобы снять боль и побочку от химиии, я отлично понимаю этих людей. Им это открыто рекомендуют врачи, так почему страждущие должны шляться по подворотням ища себе спасение. Потому что страна защищает молокососов-самоубийц. Если человек не против, то дайте ему упиться, убиться, укуриться до смерти, это его право, его выбор. Если какой-то дебил жаждет самоуничтожения, так как ему скучно и делать нечего, то зачем ему запрещать, он что пользу обществу принесет, зачем тратить деньги на его лечение и защиту от себя самого, пусть сработает природный отбор и дело с концом.
- Может тебе ещё и батон с героином!