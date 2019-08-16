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 Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

15 серпня в Німеччині розпочато активну фазу багатонаціонального навчання Combined Resolve-XII, у яких беруть участь українські військовослужбовці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Українська механізована рота виконуватиме навчально-бойові завдання в складі механізованого батальйону США.

Механізована рота під командуванням капітана Олександра Борща зі складу 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" отримала бойовий наказ та здійснила марш у визначений район. Підрозділи роти зайняли позиції та замаскували техніку, організували охорону.

Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12. ФОТОрепортаж

Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 02
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 03
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 04
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 05

Також дивіться: Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації. ФОТОрепортаж

Попереду майже десять днів маневрів. Під час навчань планується відпрацювання різних видів бою та дій у складі багатонаціональної бригади сил BLUFOR.

Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 06
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 07
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 08
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 09

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Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 10

Навчання проводяться для підтримання оперативної сумісності військ НАТО та партнерів під час спільних операцій на суходолі. У них беруть участь близько 5000 військовослужбовців із 21 країни.

Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 11
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 12
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 13

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143142
 
   
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Старинные советско-кацапские БМП-2 ещё долго будут в тренде...
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Це Тарас. Йому нормас.
Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII - Цензор.НЕТ 196
А це-Вова. Йому хрєново.
Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII - Цензор.НЕТ 7509
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