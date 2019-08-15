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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:День Незалежності (240) парад (153)

 "Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко. ФОТОрепортаж

Режисерами святкових заходів на Майдані Незалежності 24 серпня стануть колишній партнер Володимира Зеленського по бізнесу Алан Бадоєв разом з Оленою Коляденко.

Про це сам Бадоєв повідомив в своєму Instagram, передає Цензор.НЕТ.

На столичному авіаційному заводі "Антонов" триває репетиція маршу, яким Офіс президента запланував відзначити День Незалежності замість військового параду. Як видно з фото, на територію "Антонова" прибули оркестри і військові.

Зеленський і Бадоєв раніше були власниками кінокомпанії Гауді Студіо, пізніше першого у списку власників замінив Борис Шефір.

Сьогодні на столичному заводі Антонов пройшла перша репетиція Ходи гідності. Як зазначають організатори, в ній візьмуть участь військові, медики, вчителі, спортсмени, волонтери, дипломати, а також діти.

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"У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані. Ми їх поважаємо і прагнемо врахувати всі деталі", - сказано в повідомленні.

Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 01
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 02
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 03
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 04
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 05
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 06
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 07
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 08
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 09
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 10
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 11
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 12
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143079
 
 
 Топ коментарі
 
зеля подкормил дружка из бюджета, работу по блату подкинул
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Зеленский и Бадоев ранее были собственниками кинокомпании Гауди Студио
... ля и тут дружбани. Кінець епохи кумовства...
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А чем Бадоев петекантропам не подходит (а то читал в одной из веток комменты негодования)?
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подходит,но лучше было послать командовать военными проводников Интерсити - у них хоть форма и погоны..
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Как оказалось Бадоев не какой-то там продюссер, а друг и финансовый партнер Зеленского. То есть Членограй дал своему корешу подзаработать из бюджета. Это ли не коррупция? А еще Бадоев после 2014 года не раз бывал в Москве. Почему молчат зрадофилы и недорогенькі?
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Главное, что оффициально они парад отменили и типа все бвбло съекономили. А когда парад решили организовать другие поняли, что будут выглядеть "не очень" и решили примазаться. И вот уже типа они организаторы и оформители этого парада.....А эти гаврики работают конечно не бесплатно
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зеля подкормил дружка из бюджета, работу по блату подкинул
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Красава ! Настоящий прокурор! Не Луценко твой наставник случайно ?? Ты прям молодец!
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"Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж
а почему не из 95квартала?)))

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А путриот Гримчак будет на празднике ?
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Говорят, он убежал от приглашения, как Зе от военкома.
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Питання до реальних ветеранів. Чи дійсно є такі ветерани,хто реально воював, з Росією,вбивав окупанта ,хоронив побратимів,хто зараз вивчає содоміські ПА під ''чуткім'' ''рукаводствам'' аланчіка бадоєва? Нам що хочуть впарити гей-парад замість параду Героїв?
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Напевне, хочуть хитро опустити Армію до рівня кордебалету.
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так, схоже нарядять військових в яскраві рожеві балахони... зі страусовим пір'ям... і пуанти, шоб не так гоцало об асфальт і не нарушало фієрію...


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Круто! Думаю предыдущие « типа патриоты» а на самом деле воры наконец то отпадут в прошлое жалкое..
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Мила ты дура.Это так круто для вас тупых зеленожопых, что обделаться от крутости можно))))))) лько в настоящей независимости все эти мансы клована, предателя страны и украинофоба не имеют никакого отношения! Но кремлевская методичка, вам уродам , велит писать про крутость придурка вазелина и гея бадоева.
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Зеленский и Бадоев ранее были собственниками кинокомпании Гауди Студио
... ля и тут дружбани. Кінець епохи кумовства...
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это то же,что боевого офицера послать организовать шествие гомосеков..
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А кто будет танки и ракеты изображать?
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Зе и Богдан обещали показать дозаправку самолетов в воздухе.
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Будет смех, если через пять лет узнаем сколько миллионов баксов заплатили за это шоу
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Перетворення дня незалежності і війскових на блазнів. В що ще може зробити блазень?
Ліпше на роялю би зіграв. Отож була б зреліщность!
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"Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ипанутца!!в итоге будет ,,ШАУРМА"(и это происходит в воюещей стране!!КАРЛ!!)
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"Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко - Цензор.НЕТ 9529"Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко - Цензор.НЕТ 1907"Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко - Цензор.НЕТ 4861

типа... ооочень зрелищно!
только пусть это будет колона новых депутатов и их помощников
а Воины...все же так (см нижние фото)

"Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко - Цензор.НЕТ 3894 "Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко - Цензор.НЕТ 5125
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Два педика - режиссеры военного парада на Хрещатике???!!!! думал до этого решение ЗЕленоидов с отменой парада было дно, но тут снизу постучали....((((
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Кловани роблять все можливе для деморалізації і приниження армії...
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Точно! Два педика! Чукча не читатель, чукча писатель! И вас таких таки много, судя по лайкам. Как вы методички читаете? Или вам голосовыми сообщениями присылают?
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для зрелищности можно добавить Диму Коляденко.
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да,да ... женушка, для гей-прикрытия латентных гомосеков))))
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Да не, бывшая конечно, один хрен, лучше от этого событие не стало.
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Решила убрать коммент, вижу, что пошла путаница в двух геях, бадоеве и коляденко.
Ну их в болото.))
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А что уже не дорого парад? На подтанцовке Полякова будет? А Бадоев отличный вариант, персонаж не вылизающий с кацапии снимая им клипы, достойный выбор. Гребаный стыд
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Костюмы для ветеранов АТО от зебобы,чтобы не портили ТВ картинку своей формой.

"Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко - Цензор.НЕТ 9507
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Так подобостастно в глаза ( и не только ) гея Бадоева смотрит тот, кто отказывался носить мазепинку?
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Мені не цікаво,шо там вигадали в ОПі,а цей голубок і ця хівря "ставят".Мені цікаво скільки баранів прийде дивитися цей лядський Пєрвомай.
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Нажаль, як і у часи януковоща, погонять бюджетників.
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Це якийсь клоунський *******. Вони просто насміхаються над військовими. Звєрєва з Мойсеєвим ще нехай запросять.... Дебіли, *****!
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Опередили !
Серёжа Зверева умеет делать шоу, она бы всё гламурненько организовала.
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Это Бадоевы которые живут в Италии, имеют итальянское гражданство, а работают в Москве. Очень патриотично.

"Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко - Цензор.НЕТ 6856
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Им лучше знать, как парады в Украине проводить...
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Коляденко и Бадоев....
Б..я выколить мени очи!!!)))))

Гей шествие удовлетворит все аппетиты ЗЕстада!
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ЗЕбобы вы довольны этим б..им шапито?
Клоуны устраивают шествия...пацаны гибнут на фронте...
Ваш ЗЕпоц до сих пор никого не посадил...только вас на сраку с обещаниями!
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Зеботы не смогли отменить парад, так решили его говном измазать.
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Это уже расизм. Все привыкли к такому отношению украинцев к гражданам другой страны, но это же украинец.
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Багато хто казав,що парад це совок.Але ж в совці,також була і хода.
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Так ещё ВСУ никто не унижал как эти жлобы из зеленой команды.Да,там у Бадоева прайс неслабый,кто платит за этот праздник жизни?.Деньги снимут с питания или вооружения?
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Як же зараз зовсім незручно почувають себе "оті" 45% наших захисників в ООС.
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Влад Яма відмовився тренувати військових до *************** ходи: - я їм кажу «тянітє насочкі», а вони мені «пішов на...й, у нас бєрци!». Я не можу працювати в таких нелюдських умовах!
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Это будет не празднование дня Независимости Украины, а действительно «зрелище»(!!!)............
Жаль.........🙁
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В шутовском королевстве -
Так давно повелось -
Ничего, как известно,
Не бывает всерьёз.
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Цирк затем и цирк , чтобы проходимцы-воры могли спокойно вытянуть кошельки с карманов зрителей....Это уже вековые традиции...
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для зрелищности нужно чтобы Зеля открыл мероприятие игрой ...ем на рояле, если уж пробивать днище, так делать это гламурно-креативно, в духе "кватральной" шпаны, на потеху "той стороне" и лично ху@лу
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В шутовском королевстве -
Так давно повелось -
Ничего, как известно,
Не бывает всерьёз.
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Для меня, я осетин, а Осетия - это Россия, для меня все это очень цельное", - сказал он. (Бадоев)
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зрелища захотели, клоны Савченко травести ЛГБТ в подтяжках, будут?
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