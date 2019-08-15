 "Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко. ФОТОрепортаж

Про це сам Бадоєв повідомив в своєму Instagram, передає Цензор.НЕТ.
На столичному авіаційному заводі "Антонов" триває репетиція маршу, яким Офіс президента запланував відзначити День Незалежності замість військового параду. Як видно з фото, на територію "Антонова" прибули оркестри і військові.
Зеленський і Бадоєв раніше були власниками кінокомпанії Гауді Студіо, пізніше першого у списку власників замінив Борис Шефір.
Сьогодні на столичному заводі Антонов пройшла перша репетиція Ходи гідності. Як зазначають організатори, в ній візьмуть участь військові, медики, вчителі, спортсмени, волонтери, дипломати, а також діти.
"У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані. Ми їх поважаємо і прагнемо врахувати всі деталі", - сказано в повідомленні.
а почему не из 95квартала?)))
... ля и тут дружбани. Кінець епохи кумовства...
Ліпше на роялю би зіграв. Отож була б зреліщность!
типа... ооочень зрелищно!
только пусть это будет колона новых депутатов и их помощников
а Воины...все же так (см нижние фото)
https://glavred.info/stars/164953-zhanna-badoeva-ne-otricaet-chto-byla-zamuzhem-za-geem.html
Ну их в болото.))
хватит от вас зрелищ - где хлеб народу?
Серёжа Зверева умеет делать шоу, она бы всё гламурненько организовала.
Б..я выколить мени очи!!!)))))
Гей шествие удовлетворит все аппетиты ЗЕстада!
Клоуны устраивают шествия...пацаны гибнут на фронте...
Ваш ЗЕпоц до сих пор никого не посадил...только вас на сраку с обещаниями!
Краще б був Рулон Обоєв.
Жаль.........🙁
Так давно повелось -
Ничего, как известно,
Не бывает всерьёз.
Так давно повелось -
Ничего, как известно,
Не бывает всерьёз.