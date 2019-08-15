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Все про:Нацполіція (8031) суд (5432) Харків (1465)

 Обвинувачений намагався накласти на себе руки в одному з райсудів Харкова, - Нацполіція. ФОТО

Під час засідання в Комінтернівському районному суді Харкова 45-річний обвинувачений намагався накласти на себе руки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"Під час заслуховування кримінального провадження 45-річний чоловік фрагментом леза для гоління завдав собі різану рану живота", - йдеться в повідомленні Нацполіціі.

Подія сталася 14 серпня близько 15:15 у залі судового засідання суду в Слобідському районі міста.

Як з'ясувалося, обвинувачений відламав від своєї бритви частину леза і, заховавши її в порожнину рота, проніс у зал судового засідання.

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Чоловіка госпіталізовано у Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. В даний час стан його здоров'я задовільний.

Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Слобідського відділу поліції Харкова. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Обвинувачений намагався накласти на себе руки в одному з райсудів Харкова, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143062
 
 
 Топ коментарі
 
очень в госпитале поваляться захотелось
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Фото пісец інформативне, побільше би таких.
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очень в госпитале поваляться захотелось
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подозреваемый не пытался покончить с собой!.. это старые зоновские трюки, что бы сорвать и оттянуть вынесение приговора..
скорее всего, адвокату обвиняемого не удалось решить вопрос с судьей и прокурором, и тогда опытный зек, слегка попортил себе шкурку, и будет месяц зависать на больничке в комфортных условиях..
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бидлятко тупориле"парішать"так як то уло в часи хама в Україні вже ну ніяк не виходить .. просто стає і гірше і важчє
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Фото пісец інформативне, побільше би таких.
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Покончить,я так понимаю надо было "бритвой по горлу",а не лезвием по пузу.
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Или, на худой конец, отрезать себе худой конец.
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Лезвием по животу это свалить на больничку на какое-то время.
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