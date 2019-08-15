 Обвинувачений намагався накласти на себе руки в одному з райсудів Харкова, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.
"Під час заслуховування кримінального провадження 45-річний чоловік фрагментом леза для гоління завдав собі різану рану живота", - йдеться в повідомленні Нацполіціі.
Подія сталася 14 серпня близько 15:15 у залі судового засідання суду в Слобідському районі міста.
Як з'ясувалося, обвинувачений відламав від своєї бритви частину леза і, заховавши її в порожнину рота, проніс у зал судового засідання.
Чоловіка госпіталізовано у Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. В даний час стан його здоров'я задовільний.
Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Слобідського відділу поліції Харкова. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
скорее всего, адвокату обвиняемого не удалось решить вопрос с судьей и прокурором, и тогда опытный зек, слегка попортил себе шкурку, и будет месяц зависать на больничке в комфортных условиях..