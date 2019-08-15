 Обвинувачений намагався накласти на себе руки в одному з райсудів Харкова, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"Під час заслуховування кримінального провадження 45-річний чоловік фрагментом леза для гоління завдав собі різану рану живота", - йдеться в повідомленні Нацполіціі.

Подія сталася 14 серпня близько 15:15 у залі судового засідання суду в Слобідському районі міста.

Як з'ясувалося, обвинувачений відламав від своєї бритви частину леза і, заховавши її в порожнину рота, проніс у зал судового засідання.

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Чоловіка госпіталізовано у Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. В даний час стан його здоров'я задовільний.

Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Слобідського відділу поліції Харкова. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.