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Все про:авто (1384) Нацполіція (8031) Хмельниччина (269) Князєв (341)

 Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Голова Нацполіції Сергій Князєв вручив поліцейським Хмельницької області ключі від 18 нових службових автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нацполіції в Facebook.

Зазначається, що вручення відбувалося сьогодні, 15 серпня, на центральній площі Незалежності в м. Хмельницький.

Ключі від Renault Logan, Renault Duster і Skoda Rapid отримали працівники різних підрозділів.

Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів 01

Переважно, це - представники блоку поліції превенції, які тісніше і частіше за всіх працюють із людьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські отримали нові автомобілі для роботи уздовж лінії розмежування, - Князєв

"Поліцейська функція захисту громадян не менш важлива, ніж розвиток держави, захист її кордонів. Завдяки плідній роботі з місцевою владою, самоврядуванням та підприємцями поліцейські можуть працювати ефективніше", - зазначив Князєв.

Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів 02
Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів 03
Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів 04
Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів 05
Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143042
 
   
 Топ коментарі
 
Какая разница, всё равно через месяц разобьют 90%
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+1
Покупается за наши деньги, а пиарится это недоразумение
Человек живет не в том веке
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Був нещодавно випдок, здається в Запоріжжі, поліцай на підпідку збив жінку на зебрі, ще і мичав, мовляв вона йому скло побила.
Виявляється, що оте цмо було у відпустці, АЛЕ користувалось служебною автівкою в своїх цілях.
Тепер постає питання - для чого ці автівки ?
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Какая разница, всё равно через месяц разобьют 90%
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- Пасюк, а ну держи меня!
- Как держать, Глеб Егорыч?!
- Нежно!(с)
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Главное - почему это создание пиарится на авто, купленными за наши деньги или иностранную помощь?
И почему снабжение сотрудников необходимым до сих пор такое событие?
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+1
Покупается за наши деньги, а пиарится это недоразумение
Человек живет не в том веке
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Вот ты тоже попиарился, пролетарий из будущего.
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https://www.youtube.com/watch?v=RZUu_5fJzpo Ну.....їм треба багато автомобілів. Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей - Цензор.НЕТ 1180
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А на Жигулях-Ланосах им уже впадлу ездить? Зе-мародерьё.
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Був нещодавно випдок, здається в Запоріжжі, поліцай на підпідку збив жінку на зебрі, ще і мичав, мовляв вона йому скло побила.
Виявляється, що оте цмо було у відпустці, АЛЕ користувалось служебною автівкою в своїх цілях.
Тепер постає питання - для чого ці автівки ?
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Сколько там, ранее озвучивали, 60% автопарка что ли полицианты расхайдокали суммарно?А теперь новые машинки, ещё и за наш с вами счёт?
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В начале бы обязательно прогнали их через обучение, это ж жесть полная, разбивают авто одно за другим. Конечно тем кто на откатах за закупки и лоббирование это выгодно, новые купят, опять приток денег в карман.
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Да там хоть учи, хоть не учи, результат один. Дело в психологии, как говорят чехи - с чужого кров не течет. У нас на фирме водилы опытные, но когда садятся за руль фирменной машины, то ездят как с целью ту машину уничтожить.
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Жалко Запорожцы перестали выпускать, а то бы сейчас на своих машинах ездили.
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Вот чем и кем заниматься херанту надо, а не диджиталисрацией.
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Им вместе с авто вручили права.Зачем им сейчас лисапеды?
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во и рено откат приготовила - но не одни же вертолеты должны платить))))))))
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Теперь мусора будут ***ться в машинах а не в парках. Какой идиот понабирал баб в патрульную палицию. Постоянно вечером еду с работы стоят и ***тся возле озера и в посадках.
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возмущаться каждый может, а взял бы и помог, как волонтер
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В комплекте с подарочным сертификатом с СТО...
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Большинство коментов какие-то люмпенские. Вместо того, чтобы порадоваться за полицию Хмельницкой области и пожелать им хорошей работы, все несут какую-то чушь про разбитые машины.
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Це щоби зручніше було возити дружин на базар а діточок в садік та школу.
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Я был в одном государстве, там полиция ездит на Porsche Panamera и Cayenne.
И народ не возмущается!
Что правда, кражи в аэропорту и на вокзале раскрываются не дольше 15 минут.
Когда они еще боролись с грабежами, хулиганством и кражами на улицах, раскрываемость и тюремное заключение довели до 90%.
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сомневаюсь , что в Германии или в Америке при передачи полиции авто для работы приезжает полминистерства и управление полиции. Когда этот совок уйдет из них ?
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5 лет выдают и пожаркам-риспект пороху..а не зескоту))
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А Таврюхи слабо полицаям осилить, один хрен иномарки им для понта во времья езды.
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А почему не проспонсировать выпуск полицейских, да и дркгих спецавто, на автозазе?
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