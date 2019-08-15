 Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нацполіції в Facebook.
Зазначається, що вручення відбувалося сьогодні, 15 серпня, на центральній площі Незалежності в м. Хмельницький.
Ключі від Renault Logan, Renault Duster і Skoda Rapid отримали працівники різних підрозділів.
Переважно, це - представники блоку поліції превенції, які тісніше і частіше за всіх працюють із людьми.
"Поліцейська функція захисту громадян не менш важлива, ніж розвиток держави, захист її кордонів. Завдяки плідній роботі з місцевою владою, самоврядуванням та підприємцями поліцейські можуть працювати ефективніше", - зазначив Князєв.
- Как держать, Глеб Егорыч?!
- Нежно!(с)
И почему снабжение сотрудников необходимым до сих пор такое событие?
Покупается за наши деньги, а пиарится это недоразумение
Человек живет не в том веке
Виявляється, що оте цмо було у відпустці, АЛЕ користувалось служебною автівкою в своїх цілях.
Тепер постає питання - для чого ці автівки ?
И народ не возмущается!
Что правда, кражи в аэропорту и на вокзале раскрываются не дольше 15 минут.
Когда они еще боролись с грабежами, хулиганством и кражами на улицах, раскрываемость и тюремное заключение довели до 90%.