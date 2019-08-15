EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події, Суспільство
  2274  15
Все про:Крим (7301) СБУ (4620) прикраси (3)

 З окупованого Криму намагалися ввезти ювелірні прикраси, - СБУ. ФОТОрепортаж

На підконтрольну Україні територію намагалися незаконно ввезти ювелірні вироби з окупованого Росією Криму. Співробітники СБУ блокували незаконне ввезення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що група ділків з півострова організувала виготовлення ювелірних виробів. Потім зловмисники через КПВВ "Чонгар" переправляли продукцію на територію, підконтрольну українській владі. Ювелірні вироби реалізовували під виглядом товарів, виготовлених у "материковій" Україні, в торгово-розважальних центрах по всій території країни без сплати податків та обов’язкових відрахувань до державного бюджету", - повідомляє спецслужба.

З окупованого Криму намагалися ввезти ювелірні прикраси, - СБУ 01

Зазначається, що під час проведення у Києві санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили підпільний склад, на якому акумулювалися готові до продажу ювелірні вироби, речі та документи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження.

З окупованого Криму намагалися ввезти ювелірні прикраси, - СБУ 02

За інформацією СБУ, упродовж 2015-2019 років зловмисники без сплати обов’язкових відрахувань до державного бюджету реалізували ювелірну продукцію на суму понад 50 млн грн.

З окупованого Криму намагалися ввезти ювелірні прикраси, - СБУ 03

Триває досудове розслідування за ч.1 ст.212 (ухилення від сплати податків), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

З окупованого Криму намагалися ввезти ювелірні прикраси, - СБУ 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала майора поліції в Запорізькій області, який замовив вбивство свого "кривдника" за 4 тис. доларів. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143037
 
 
 Топ коментарі
 
А такие в Крыму делают?
З окупованого Криму намагалися ввезти ювелірні прикраси, - СБУ - Цензор.НЕТ 58
 показати весь коментар
 
обложить налогом и пусть завозят. чем больше в стране товаров (хороших и разных), тем лучше. а вот вывозить из страны в оккупированный Крым -- не разрешать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вести из-за поребрика: "В России крупнейшая после Чернобыля ядерная катастрофа, считает американская разведка. По данным ЦРУ, уровень загрязнения является опасным для жизни не только на территории базы, но и в близлежащих населенных пунктах." - kavkazcenter
Из оккупированного Крыма пытались ввезти ювелирные украшения, - СБУ - Цензор.НЕТ 1631
 показати весь коментар
 
 
обложить налогом и пусть завозят. чем больше в стране товаров (хороших и разных), тем лучше. а вот вывозить из страны в оккупированный Крым -- не разрешать.
 показати весь коментар
 
 
Может там и сделано,получается путинская слава дешевле гросевско-ревовской.
 показати весь коментар
 
Я бы такое колечко купила. Спасибо, пошла искать.
 показати весь коментар
 
Дожились,в сраном Крыму делать ювукрашения и провозить их через границу контрабасом выгоднее,чем производить тут на месте.
 показати весь коментар
 
 
Что то ети циганские побрякушки смахивают на подделки из латуни и олова.
 показати весь коментар
 
 
А хіба це погано ?
Вивозять добро з окупованої території до НАС
А ми шо, назад відправляємо ???
 показати весь коментар
 
Змусити торговців платити податки і все.
 показати весь коментар
 
А в чём преступление ? Их наградить надо .
 показати весь коментар
 
 
В чем проблема, но купил кто-то колечки, что их вывезти нельзя?
 показати весь коментар
 
алканавти несуть з дому, господарі в дім. щось тут не все з головами.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору