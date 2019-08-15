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 Маршрутка на Лісовій горіла через занесення стороннього джерела запалювання, - Нацполіція. ФОТО

Пожежа в маршрутці біля станції метро "Лісова" у Києві сталася через занесення стороннього джерела запалювання. З місця події поліцейські вилучили пляшку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію, зокрема, правоохоронці з'ясували, що після виходу всіх пасажирів на кінцевій зупинці маршрутного таксі водій почув хлопок. Невдовзі він побачив, як загорівся автобус.

Маршрутка на Лісовій горіла через занесення стороннього джерела запалювання, - Нацполіція 01

"За попередньою версією рятувальників, які ліквідували пожежу, причиною стало занесення стороннього джерела запалювання. З місця події поліцейські вилучили пляшку та інші рештки для проведення експертизи", - йдеться в повідомленні.

Нині слідчий відділ Деснянського управління поліції вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Маршрутка на Лісовій горіла через занесення стороннього джерела запалювання, - Нацполіція 02

"Поліцейські встановлюють обставини інциденту і розшукують причетних до правопорушення осіб. Унаслідок події ніхто не постраждав", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві біля станції метро "Лісова" згорів автобус №332, який курсує за маршрутом Київ-Бровари.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біля станції метро "Лісова" у Києві згоріла маршрутка. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143029
 
 
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Їхав рузькощелепний кацап, почув в радіоетері про новий правопис - і в нього бомбануло пердачину, ото ґавтобус і згорів
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Стеклянная бутылка скорее всего просто из-под пива.
А водитель должен хорошенько перебрать в памяти, кого он обидел накануне.
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