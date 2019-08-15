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 Політика України
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Все про:Ахметов (351) Зеленський (2406) звільнення (612) Антимонопольний комітет (148) Райнін (32) Терентьєв (24) Загребельська (45)

 Райнін на попередню пропозицію Терентьєва про звільнення Загребельської відповів, що згідно із законом це неможливо без подання прем'єра, - журналіст Ніколов. ДОКУМЕНТ

Згідно з чинним законодавством президент не може звільнити держуповноваженого Антимонопольного комітету без відповідного подання прем'єр-міністра. Про це повідомляли главі Антимонопольного комітету Терентьєву в АП Петра Порошенка у відповідь на пропозицію Терентьєва звільнити Загребельську. Офіс президента Володимира Зеленського виконав пропозицію Терентьєва про звільнення держуповноважених Антимонопольного комітету.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав журналіст проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Час таки дивовижних історій))) До нас потрапив дивовижний документ: глава порошенківської Адміністрації президента Райнін чорним по білому написав Терентьєву, що звільняти Агію Загребельську без подання прем'єр-міністра - не можна за законом! От не можна і все!!!! Тобто очільники АМКУ в Адміністрації президента заявили, яка норма закону діє щодо звільнення держуповноважених - тільки через голову прем'єр-міністра. Але наш герой не здався, а дочекався, коли на Банковій зміниться влада і написав уже новому Офісу президента, що хоче звільнити Загребельську, і що закон дозволяє це робити без прем'єрського подання. І в Офісі дивним чином повелися на цю маячню", - розповів він.

"По суті у мене залишилося одне питання: з якої причини Офіс президента Зеленського повівся на Терентьєва?

(А) рукожопіє - згадайте, мало хто очікував, що з новим президентом з'являться грамотні чиновники, здатні читати і виконувати закони не за принципом "я так бачу";

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал зі звільненням Загребельської: в ОП посилаються на подання глави АМКУ. Терентьєв це заперечує. ДОКУМЕНТ

(Б) корупція - звільнити Загребельську і залишити ахметовського захисника Терентьєва, це жодною рукожопістю пояснити не можна.

Це як до виборів вимагати покарати Свинарчука, але залишити Букіна головою "Укроборонпрому" і продовжувати злив авіаційних технологій китайцям у косоворотках", - резюмував він.

Райнін на попередню пропозицію Терентьєва про звільнення Загребельської відповів, що згідно із законом це неможливо без подання премєра, - журналіст Ніколов 01
Райнін на попередню пропозицію Терентьєва про звільнення Загребельської відповів, що згідно із законом це неможливо без подання премєра, - журналіст Ніколов 02
Райнін на попередню пропозицію Терентьєва про звільнення Загребельської відповів, що згідно із законом це неможливо без подання премєра, - журналіст Ніколов 03

Також читайте: АМКУ так і не визнав, що ДТЕК є монополістом і зловживає своїм впливом, - Загребельська розповіла, в яких "антимонопольних муках" народжувався "Роттердам+"

5 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Загребельської з посади держуповноваженої АМКУ. Загребельська заявила, що підстав для звільнення немає, і пообіцяла оскаржити його в суді.

Підстави для звільнення держуповноважених АМКУ регулюються ч. 2 ст. 18 закону "Про Антимонопольний комітет України". Це стан здоров'я, власне бажання, грубе порушення службових обов'язків або вчинення злочину. Жодної з цих підстав щодо Загребельської не було, стверджує сама ексдержуповноважена.

Крім того, за словами Загребельської, до звільнення вона не отримувала жодних повідомлень з боку Адміністрації президента щодо її роботи в АМКУ.

В ОП, зі свого боку, посилаються на подання глави АМКУ. Терентьєв це заперечує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143025
 
   
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Блин, зато судьям кайф- имеют работу благодаря безграмотному ЗЕ . И при этом зарабатывают гроши и связи. Вот кому жить хорошо 😀😀😀
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Все эти супрунши, клички, парубии, омеляны, загребельские такие одинаковые... Что только не придумают, когда от корыта отрывают.
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Може воно на ігрових автоматах зависає? Саме з ними боролася Загребельська
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нарушая закон в Украине - говоришь на претензии - а я у зеленского пример беру - а шо ему можно, по чему другим нельзя - гарант как не как)))))))
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Это которая такая умная, только «забыла» в декларации указать ряд активов
А потом заявила что запуталась в декларации

В монополиях не запуталась а в обычной декларации не разобралась

Может, у неё тоже справка есть, как у Парубия
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