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 Події, Фоторепортаж
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Все про:замовне вбивство (45) СБУ (4620) Запорізька область (400)

 СБУ затримала майора поліції в Запорізькій області, який замовив вбивство свого "кривдника" за 4 тис. доларів. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України запобігли замовному вбивству та затримали організатора - слідчого одного з районних відділів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

Повідомляється, що оперативники спецслужби отримали інформацію, що майор поліції через посередника підшукує серед осіб з кримінальним минулим виконавця для здійснення вбивства. Правоохоронці встановили, що поліцейський "замовив" місцевого жителя, який нібито скривдив його близького родича.

З метою запобігання особливо тяжкому злочину оперативники спецслужби вивели посередника на умовного "кілера". Співробітники СБУ задокументували зустріч замовника та посередника з "виконавцем", на якій обговорювались деталі злочину. За вчинення вбивства поліцейський пропонував чотири тисячі американських доларів.

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СБУ затримала майора поліції в Запорізькій області, який замовив вбивство свого кривдника за 4 тис. доларів 01

Для надання "доказів ліквідації жертви", відповідно до вимог ст. 271 Кримінального процесуального кодексу України, співробітники спецпідрозділу провели контроль за вчиненням злочину та здійснили імітацію вбивства чоловіка у власному помешканні. Також зроблено постановочні фото з "тілом жертви" для подальшої демонстрації замовнику підтвердження виконаного завдання.

СБУ затримала майора поліції в Запорізькій області, який замовив вбивство свого кривдника за 4 тис. доларів 02

Правоохоронці затримали посередника у центрі Запоріжжя після отримання "доказів" виконання вбивства та передачі першої половини грошей. Відразу після цього організатора злочину було затримано неподалік місця роботи.

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Завдяки проведеній спецоперації правоохоронцям удалось не лише попередити вбивство, але й викрити безпосереднього замовника.


СБУ затримала майора поліції в Запорізькій області, який замовив вбивство свого кривдника за 4 тис. доларів 03

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття і затримання зловмисників проводились спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Мелітополь, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

СБУ затримала майора поліції в Запорізькій області, який замовив вбивство свого кривдника за 4 тис. доларів 04

Тривають слідчо-оперативні дії.

СБУ затримала майора поліції в Запорізькій області, який замовив вбивство свого кривдника за 4 тис. доларів 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143024
 
   
 Топ коментарі
 
Переаттестованный майор полиции заказывает убийство - это успех СБУ задержала майора полиции в Запорожской области, заказавшего убийство своего "обидчика" за 4 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 3990
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успешная переаттестация дает свои плоды
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успешная переаттестация дает свои плоды
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Переаттестованный майор полиции заказывает убийство - это успех
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Успех в том, что его повязали. Или этого вы не заметили?
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Да, с новым главой СБУ начала работать, один Грымчак чего стоит. Только при чем тут переаттестация полиции?
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А зачем их переаттестовывали, не подскажешь?
Чтоб оставить на работе дебилов, заказывающих убийства?
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Успех в том, что должны были повязать тех, кто его переаттестовывал, кто проводил психодиагностику, принимал на работу и был прямым начальником...
Потому что, если такое происходит, значит и переаттестация ЛИПОВАЯ, и психодиагностика ЛИПОВАЯ и воспитательная работа НЕ велась его прямым начальником!
А кроме того, успех в том, что народные деньги, которые платились всем этим людям в качестве зарплат, были заплачены за недобросовестную и не качественную работу и должны быть возвращены СБУ затримала майора поліції в Запорізькій області, який замовив вбивство свого "кривдника" за 4 тис. доларів - Цензор.НЕТ 4625
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И что далее?
Затянутся сроки, закроют дело за истечением срока давности.
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а кто за сбушниками следит? вот в чем вопрос))))))))
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Так может это ТЕ САМЫЕ 4000уе от ЗЕ ??😀😀😀
А лохи учителя обойдутся, - их дело голосовать правильно
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Вот откуда майор полиции взял 4000у е - 100000 гривен? Полгода не Ел?
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Там только грыжу от смеха можно заработать 😀😀😀?
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Какой-то джигит, судя по волосатой груди.
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