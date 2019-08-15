 СБУ затримала майора поліції в Запорізькій області, який замовив вбивство свого "кривдника" за 4 тис. доларів. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.
Повідомляється, що оперативники спецслужби отримали інформацію, що майор поліції через посередника підшукує серед осіб з кримінальним минулим виконавця для здійснення вбивства. Правоохоронці встановили, що поліцейський "замовив" місцевого жителя, який нібито скривдив його близького родича.
З метою запобігання особливо тяжкому злочину оперативники спецслужби вивели посередника на умовного "кілера". Співробітники СБУ задокументували зустріч замовника та посередника з "виконавцем", на якій обговорювались деталі злочину. За вчинення вбивства поліцейський пропонував чотири тисячі американських доларів.
Для надання "доказів ліквідації жертви", відповідно до вимог ст. 271 Кримінального процесуального кодексу України, співробітники спецпідрозділу провели контроль за вчиненням злочину та здійснили імітацію вбивства чоловіка у власному помешканні. Також зроблено постановочні фото з "тілом жертви" для подальшої демонстрації замовнику підтвердження виконаного завдання.
Правоохоронці затримали посередника у центрі Запоріжжя після отримання "доказів" виконання вбивства та передачі першої половини грошей. Відразу після цього організатора злочину було затримано неподалік місця роботи.
Завдяки проведеній спецоперації правоохоронцям удалось не лише попередити вбивство, але й викрити безпосереднього замовника.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Операція з викриття і затримання зловмисників проводились спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Мелітополь, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.
Тривають слідчо-оперативні дії.
Чтоб оставить на работе дебилов, заказывающих убийства?
Отож.
Потому что, если такое происходит, значит и переаттестация ЛИПОВАЯ, и психодиагностика ЛИПОВАЯ и воспитательная работа НЕ велась его прямым начальником!
А кроме того, успех в том, что народные деньги, которые платились всем этим людям в качестве зарплат, были заплачены за недобросовестную и не качественную работу и должны быть возвращены
Затянутся сроки, закроют дело за истечением срока давности.
А лохи учителя обойдутся, - их дело голосовать правильно