 СБУ затримала майора поліції в Запорізькій області, який замовив вбивство свого "кривдника" за 4 тис. доларів. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

Повідомляється, що оперативники спецслужби отримали інформацію, що майор поліції через посередника підшукує серед осіб з кримінальним минулим виконавця для здійснення вбивства. Правоохоронці встановили, що поліцейський "замовив" місцевого жителя, який нібито скривдив його близького родича.

З метою запобігання особливо тяжкому злочину оперативники спецслужби вивели посередника на умовного "кілера". Співробітники СБУ задокументували зустріч замовника та посередника з "виконавцем", на якій обговорювались деталі злочину. За вчинення вбивства поліцейський пропонував чотири тисячі американських доларів.

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Для надання "доказів ліквідації жертви", відповідно до вимог ст. 271 Кримінального процесуального кодексу України, співробітники спецпідрозділу провели контроль за вчиненням злочину та здійснили імітацію вбивства чоловіка у власному помешканні. Також зроблено постановочні фото з "тілом жертви" для подальшої демонстрації замовнику підтвердження виконаного завдання.

Правоохоронці затримали посередника у центрі Запоріжжя після отримання "доказів" виконання вбивства та передачі першої половини грошей. Відразу після цього організатора злочину було затримано неподалік місця роботи.

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Завдяки проведеній спецоперації правоохоронцям удалось не лише попередити вбивство, але й викрити безпосереднього замовника.





У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття і затримання зловмисників проводились спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Мелітополь, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

Тривають слідчо-оперативні дії.