 Киянка погодилася укласти фіктивний шлюб з іноземцем за $400, - ДМС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної міграційної служби.
"У Києві 27-річний громадянин Узбекистану і 57-річна українка звернулися до відділу ДРАЦС з наміром зареєструвати шлюб, скориставшись популярною послугою "Шлюб за добу". Працівники ДРАЦС направили до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області запит про перевірку законності перебування іноземця на території України", - йдеться в повідомленні.
Під час перевірки міграційники виявили, що посвідка на проживання в Україні, яку надав молодий чоловік, підроблена і видана на ім`я іншої людини.
"Працівники управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області вирушили до ДРАЦС, де вже очікували розпису "молодята". Були викликані співробітники Національної поліції, які внесли цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)", - повідомили у відомстві.
З`ясувалося, що іноземець в`їхав на територію України у 2018 році як турист, однак вчасно не виїхав, оскільки мав намір працевлаштуватися і залишитися тут жити. Тоді він обзавівся підробленою посвідкою і підшукав потенційну дружину, щоб після одруження отримати справжню тимчасову посвідку на проживання в Україні. Жінка вже дала свідчення, що погодилася на фейковий шлюб за 400 доларів США.
"Від початку року до ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області надійшло понад 3000 запитів від органів ДРАЦС про перевірку законності перебування на території України іноземців, які бажають вступити у шлюб. При цьому нами було виявлено близько 100 фактів підроблених посвідок, віз, а також підроблених штампів про перетин державного кордону України в документах, які надавалися для реєстрації шлюбів. За всіма фактами Національною поліцією ведеться слідство", - зазначив начальник ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області В’ячеслав Гузь.
А послушаешь нашу власть (что сейчас, что 20 лет назад), так и проблемы то никакой нет - к нам едут исключительно, что бы сбежать в Европу!
Около Одессы на трассе стоит 100 лотков с дынями, арбузами, персиками. ОВОЩИ И ФРУКТЫ УКРАИНСКИЕ, торговцы- кавказцы и азиаты. У НИХ СЕЗОН. Полиция ни фига не делает, хотя в прошлом году запрещала и гоняла- торговля на автобане запрещена и небезопасна для движения. Около них крутятся собаки , которые постоянно бегают через дорогу, авто и автобусы тормозят как хотят и т д.
НО ВОПРОС К МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИЦИИ- она там была? Документы торговцев проверяла?
Вопрос к налоговой- торгуют за нал без налогов- они об жтом знают?
И вот сезон закончится и все гроши из Украины тютю. Потому и Украины бедная , шо полиция взятки берет и торговлю крышует
57 летная баба ща месяц смылит узбека на НОЛЬ!)))))))
он сам домой попросится!)))
И КАКАЯ ЭТО СТАТЬЯ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА???????
Как-то влияйте на свою власть, зебилы, пусть ужесточают миграционные законы, а то ваш придурошный Зе уже упростил вылачу гражданства кацапам.
половина моложежи пытается сдрытнуть (и правильно делает), а тут парень идет к успеху чтобы только получить гражданство.