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 Події, Фоторепортаж
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Все про:одруження (34) іноземець (119) мігранти (240) ДМС (8)

 Киянка погодилася укласти фіктивний шлюб з іноземцем за $400, - ДМС. ФОТОрепортаж

Чоловік з Узбекистану прагнув укласти фіктивний шлюб з більш ніж вдвічі старшою за себе киянкою. Для цього пішов на злочин, підробивши посвідку на проживання в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної міграційної служби.

"У Києві 27-річний громадянин Узбекистану і 57-річна українка звернулися до відділу ДРАЦС з наміром зареєструвати шлюб, скориставшись популярною послугою "Шлюб за добу". Працівники ДРАЦС направили до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області запит про перевірку законності перебування іноземця на території України", - йдеться в повідомленні.

Під час перевірки міграційники виявили, що посвідка на проживання в Україні, яку надав молодий чоловік, підроблена і видана на ім`я іншої людини.

"Працівники управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області вирушили до ДРАЦС, де вже очікували розпису "молодята". Були викликані співробітники Національної поліції, які внесли цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)", - повідомили у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітники ДМС затримали в Києві мігрантів з інфекційним захворюванням, які торгували продуктами. ФОТО

З`ясувалося, що іноземець в`їхав на територію України у 2018 році як турист, однак вчасно не виїхав, оскільки мав намір працевлаштуватися і залишитися тут жити. Тоді він обзавівся підробленою посвідкою і підшукав потенційну дружину, щоб після одруження отримати справжню тимчасову посвідку на проживання в Україні. Жінка вже дала свідчення, що погодилася на фейковий шлюб за 400 доларів США.

"Від початку року до ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області надійшло понад 3000 запитів від органів ДРАЦС про перевірку законності перебування на території України іноземців, які бажають вступити у шлюб. При цьому нами було виявлено близько 100 фактів підроблених посвідок, віз, а також підроблених штампів про перетин державного кордону України в документах, які надавалися для реєстрації шлюбів. За всіма фактами Національною поліцією ведеться слідство", - зазначив начальник ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області В’ячеслав Гузь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава митниці Нефьодов скористався послугою Мін'юсту "Шлюб за добу". ФОТО

Киянка погодилася укласти фіктивний шлюб з іноземцем за $400, - ДМС 01
Киянка погодилася укласти фіктивний шлюб з іноземцем за $400, - ДМС 02
Киянка погодилася укласти фіктивний шлюб з іноземцем за $400, - ДМС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3143004
 
 
 Топ коментарі
 
В наказание....НЕ РАСТОРГАЙТЕ БРАК!))))
57 летная баба ща месяц смылит узбека на НОЛЬ!)))))))
он сам домой попросится!)))
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Такая гордость за Украину пробрала, ну мы Германия не меньше и нелегальных мигрантов у нас тьма. Все хотят жить в Украине... )))
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Здається , цей шлюбний аферист із сонячного Узбекистану є користувачем на тутешньому форумі.. Киевлянка согласилась заключить фиктивный брак с иностранцем за $400, - ГМС - Цензор.НЕТ 7463
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Еврейка это не человек, а транспортное средство © выражение в совке, применяемое потенциальными эмигрантами.
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Бачу у вас залицяльник з Дніпра з'явився ))))
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Такая гордость за Украину пробрала, ну мы Германия не меньше и нелегальных мигрантов у нас тьма. Все хотят жить в Украине... )))
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Думаю, що це узбек. Тій дамі вже не світило у 57 років показувати подругам штамп у паспорті, якби не цей узбек Киевлянка согласилась заключить фиктивный брак с иностранцем за $400, - ГМС - Цензор.НЕТ 2955
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Да? Какая неожиданность: иностранец въехал на территорию Украины в 2018 году как турист, однако вовремя не уехал, поскольку намеревался трудоустроиться и остаться здесь житьИсточник: https://censor.net.ua/p3143004
А послушаешь нашу власть (что сейчас, что 20 лет назад), так и проблемы то никакой нет - к нам едут исключительно, что бы сбежать в Европу!
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Як правило такі узбеки торгують сухофруктами чи білизною.
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Такого нема. Але сухофрукти у них якісні, а білизна дешева і середньої якості Киевлянка согласилась заключить фиктивный брак с иностранцем за $400, - ГМС - Цензор.НЕТ 6851
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Представьте..что так же ржут немцы и амеры когда ниши гордые коЗЕки ищую старушек в их странах для легализации!
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100 баллов
Около Одессы на трассе стоит 100 лотков с дынями, арбузами, персиками. ОВОЩИ И ФРУКТЫ УКРАИНСКИЕ, торговцы- кавказцы и азиаты. У НИХ СЕЗОН. Полиция ни фига не делает, хотя в прошлом году запрещала и гоняла- торговля на автобане запрещена и небезопасна для движения. Около них крутятся собаки , которые постоянно бегают через дорогу, авто и автобусы тормозят как хотят и т д.
НО ВОПРОС К МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИЦИИ- она там была? Документы торговцев проверяла?
Вопрос к налоговой- торгуют за нал без налогов- они об жтом знают?
И вот сезон закончится и все гроши из Украины тютю. Потому и Украины бедная , шо полиция взятки берет и торговлю крышует
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В наказание....НЕ РАСТОРГАЙТЕ БРАК!))))
57 летная баба ща месяц смылит узбека на НОЛЬ!)))))))
он сам домой попросится!)))
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Черный повелитель искренне позавидует этой женщине!))))))))))
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Особливо сподобалося її обличчя на світлині Киевлянка согласилась заключить фиктивный брак с иностранцем за $400, - ГМС - Цензор.НЕТ 3538
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Просто її потилиця має вигляд обличчя, чи навпаки Киянка погодилася укласти фіктивний шлюб з іноземцем за $400, - ДМС - Цензор.НЕТ 6903
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таки скорее да - чем нет - не ну у вас и фантазия))))))
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суслик летел к своей курочке на крыльях любви. недолёт ((.
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Дурачок попался на поддельном "виде на жительство". Т.е. в данном случае случайно. А на самом деле грустно, что у нас, хотя и есть в законодательстве такое понятие "фиктивный брак", но практически ничем не наказывается. В отличие от США и ЕС. Максимум, ченм грозит выявление фиктивного брака (который очень и очень сложно доказать) - это штраф в 850 грн. Да и то, если будет доказано нанесение финансового ущерба государству. Честно, я не могу себе предствавить ситуацию какого-нибудь брака, который наносит ущерб государству
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ ЕСТЬ ПОНЯТИЕ ,,ФИКТИВНЫЙ БРАК"??????
И КАКАЯ ЭТО СТАТЬЯ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА???????
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Три тысячи с начала года, такими темпами украинцы станут меньшинством в своей собственной стране.
Как-то влияйте на свою власть, зебилы, пусть ужесточают миграционные законы, а то ваш придурошный Зе уже упростил вылачу гражданства кацапам.
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И поэтому ломонулись азеры, вьетнамцы, негры и узбеки. Вот и хотят кацапами разбавить.
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Може він бажав секс, а не шлюб за 400 баксів купити?
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пускай "невеста" деньги оставит а чурбана гнать поганою метлою
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Считаю что ему как великомученнику нужно дать гражданство и звание Героя Украины,
половина моложежи пытается сдрытнуть (и правильно делает), а тут парень идет к успеху чтобы только получить гражданство.
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у меня муж моложе меня на 14 лет... и что? живем уже почти пять лет... и ни у кого не возникает ни каких вопросов... и я не Алла Борисовна... миллионов у меня нет
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Невеста нарядная какая. Сумочку в квиточки к платью явно подбирала. Жалко, что туфель не видно.
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