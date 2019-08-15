 У Польщі поліція затримала українця, підозрюваного в убивстві неповнолітньої Діани Хріненко. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік тривалий час переховувався за кодоном, але його місце перебування встановили.

Його затримано польською поліцією і вже доставлено в Україну. Сьогодні, 15 серпня, чоловікові обиратимуть запобіжний захід.

Повідомляється, що 17-річна Діана Хріненко зникла 24 серпня 2018 у селі Суботці Знам'янського району Кіровоградської області.

"Поліцейські встановили обставини зникнення дитини. 24 серпня 2018 року 17-річна учениця місцевої школи Діана Хріненко вночі поверталася додому з дискотеки. Дорогою дівчина спілкувалася телефоном із хлопцем. Коли до подвір’я залишилося дійти близько 300 метрів, дівчина голосно закричала та сказала хлопцю, аби той швидко телефонував її матері, бо на неї напали. Потім зв’язок з нею перервався", - повідомили в поліції.

Дівчину розшукували тривалий час, проте її останки знайшли тільки в березні 2019 року.

"Під час проведення слідчих та розшукових дій поліцейським вдалося вийти на підозрюваного - 28-річного мешканця одного із сіл того ж таки Знам’янського району на Кіровоградщині. Слідчі зібрали доказову базу щодо причетності молодика до вбивства Діани Хріненко. Після цього його оголосили в розшук. Поліцейським вдалося встановити місце перебування підозрюваного. Виявилося, що після скоєння злочину чоловік упродовж тривалого часу переховувався на території Республіки Польща. Завдяки тісній співпраці українських і польських правоохоронців зловмисника передано поліції України", - повідомила поліція.

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